Rendkívüli intézkedésről döntött az olajvállalat Magyarországon: bezárja az energiakrízis miatt az autómosóit az OMV

Határozatlan időre leállította valamennyi saját üzemeltetésű autómosóját az OMV Hungária a rendkívüli energia- és vízügyi helyzet miatt. A döntés országszerte 130 autómosót érint, és a vállalat szerint a víz- és energiafelhasználás csökkentését szolgálja.

Az OMV Hungária is csatlakozott azokhoz a vállalatokhoz, amelyek fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezetnek be / Fotó: Ina Meer Sommer / Shutterstock

Az OMV is reagált az aszályra

Újabb, a mindennapokat is érintő intézkedést jelentett be az OMV Hungária: a társaság a hétvégén határozatlan időre leállította valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését a rendkívüli energia- és vízügyi helyzetre reagálva.

A döntés összesen 130 autómosót érint országszerte, ebből 73 gépi és 57 kézi autómosót. Az OMV szerint az intézkedés célja a víz- és energiafelhasználás csökkentése, valamint a rendelkezésre álló természeti erőforrások megóvása.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy felelős piaci szereplőként kíván hozzájárulni a közös teherviseléshez. E

nnek részeként nemcsak saját szolgáltatásait korlátozza, hanem arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Az OMV közlése szerint a döntés meghozatala nem volt egyszerű, hiszen sok autós rendszeresen használja a benzinkutaknál működő autómosókat. A társaság ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben minden olyan lépés fontos, amely hozzájárul az energia- és vízfogyasztás mérsékléséhez.

A szolgáltatás felfüggesztése határozatlan ideig marad érvényben. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri az energia- és vízügyi helyzet alakulását, és amint a körülmények lehetővé teszik, tájékoztatást ad az autómosók újranyitásáról.

Az OMV döntése jól illeszkedik azokhoz az energiatakarékossági intézkedésekhez, amelyeket az elmúlt napokban egyre több vállalat vezetett be a rendkívüli helyzet miatt. A következő napokban várhatóan más benzinkút-üzemeltetők is hasonló lépéseket jelenthetnek be, hogy csökkentsék víz- és energiafelhasználásukat, és hozzájáruljanak az ellátásbiztonság fenntartásához.