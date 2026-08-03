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Rendkívüli

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energiahelyzet
autómosó
OMV
vízhiány

Rendkívüli intézkedésről döntött az olajvállalat Magyarországon: bezárja az energiakrízis miatt az autómosóit az OMV

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Az energiaválság és a vízhiány újabb területet ért el Magyarországon. Az OMV Hungária hétvégén leállította összes saját autómosóját, és egyelőre nem tudni, mikor indulhatnak újra.
VG
2026.08.03, 18:40

Határozatlan időre leállította valamennyi saját üzemeltetésű autómosóját az OMV Hungária a rendkívüli energia- és vízügyi helyzet miatt. A döntés országszerte 130 autómosót érint, és a vállalat szerint a víz- és energiafelhasználás csökkentését szolgálja.

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Az OMV Hungária is csatlakozott azokhoz a vállalatokhoz, amelyek fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezetnek be / Fotó: Ina Meer Sommer / Shutterstock

Az OMV is reagált az aszályra

Újabb, a mindennapokat is érintő intézkedést jelentett be az OMV Hungária: a társaság a hétvégén határozatlan időre leállította valamennyi saját üzemeltetésű autómosójának működését a rendkívüli energia- és vízügyi helyzetre reagálva.

A döntés összesen 130 autómosót érint országszerte, ebből 73 gépi és 57 kézi autómosót. Az OMV szerint az intézkedés célja a víz- és energiafelhasználás csökkentése, valamint a rendelkezésre álló természeti erőforrások megóvása.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy felelős piaci szereplőként kíván hozzájárulni a közös teherviseléshez. E

nnek részeként nemcsak saját szolgáltatásait korlátozza, hanem arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Az OMV közlése szerint a döntés meghozatala nem volt egyszerű, hiszen sok autós rendszeresen használja a benzinkutaknál működő autómosókat. A társaság ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetben minden olyan lépés fontos, amely hozzájárul az energia- és vízfogyasztás mérsékléséhez.

A szolgáltatás felfüggesztése határozatlan ideig marad érvényben. A vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri az energia- és vízügyi helyzet alakulását, és amint a körülmények lehetővé teszik, tájékoztatást ad az autómosók újranyitásáról.

Az OMV döntése jól illeszkedik azokhoz az energiatakarékossági intézkedésekhez, amelyeket az elmúlt napokban egyre több vállalat vezetett be a rendkívüli helyzet miatt. A következő napokban várhatóan más benzinkút-üzemeltetők is hasonló lépéseket jelenthetnek be, hogy csökkentsék víz- és energiafelhasználásukat, és hozzájáruljanak az ellátásbiztonság fenntartásához.

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Az önkéntes fogyasztáscsökkentések mértéke már elérheti az 500 megawattot, miközben a kormány szükség esetén kötelező korlátozásokat is bevezethet. A Paksi Atomerőmű történetének első teljes leállása előtt a magyar vállalatok példátlan összefogással próbálják tehermentesíteni a villamosenergia-rendszert.

 

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