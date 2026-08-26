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Saab
Gripen
baleset

Bevitte a kegyelemdöfést a magyar Gripen balesete a svéd hadiipari óriásnak: összezuhantak a részvényei, most kezd csak talpra állni – a befektetők nem kegyelmeztek

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A magyarországi Gripen-baleset előtt is már hat egymást követő kereskedési napot töltött mínuszban a svéd óriás árfolyama. A Saab kedden ugyan hajszálnyival erősödött, de ezzel is csak megtört a hosszúra nyúlt zuhanás.
VG
2026.08.26, 21:50

A Saab részvénye eséssel reagált a magyar Gripen-baleset hírére, de a svéd védelmi óriás papírja már korábban is komoly lejtmenetben volt. A Saab kedden minimális pluszban zárt, ezzel hat kereskedési nap után megszakadt a folyamatos veszteségsorozat.

Gripen fighter jet crashes at Szolnok Military Base saab
Nem a magyarországi Gripen-baleset indította el a Saab árfolyamának esését, de a hír újabb nyomást helyezett a részvényre / Fotó: Anadolu via AFP

A svéd védelmi vállalat részvénye a magyarországi Gripen-baleset hírére azonnal esésbe fordult, s bár papír a hír megjelenése előtt még mintegy 0,8 százalékos pluszban járt, később azonban 0,7 százalék körüli mínuszba került.

A stockholmi tőzsde zárásakor a Saab B árfolyama 642,20 svéd korona volt, ami 1,98 százalékos napi esést jelentett. A Gripen-baleset tehát egyértelműen megmozgatta a befektetőket, a Saab árfolyamának gyengülése azonban korántsem hétfőn kezdődött.

A Saab már a Gripen-baleset előtt is zuhant

A részvény augusztus 17. óta minden kereskedési napon veszített értékéből. Az augusztus 14-i 692,70 koronás záróértékhez képest hétfőre 642,20 koronára esett, ami valamivel több mint 7 százalékos visszaesést jelent.

A Gripen-baleset így egy már zajló tőzsdei lejtmenet közepén érte a vállalatot. A hétfői mozgás ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a hírnek azonnali piaci hatása volt: a részvény a pozitív nyitás után rövid időn belül mínuszba fordult.

A hatnapos veszteségsorozatot végül a keddi kereskedés törte meg. A Saab 642,50 koronán zárt, ami mindössze 0,05 százalék körüli emelkedés, de arra elég volt, hogy megszakítsa a sorozatos esést.

A magyar Gripen-baleset okát továbbra is vizsgálják. A Magyar Légierő Gripen C típusú repülőgépe Szolnok közelében zuhant le, a pilóta katapultált. 

A Saab közölte, hogy segítséget nyújt a magyar hatóságoknak a vizsgálatban.

A történtek miatt most a Gripen-program és a Saab részvényének alakulása is fokozott figyelmet kaphat, miközben a keddi árfolyammozgás egyelőre csak egy nagyon kis korrekciót jelent a korábbi esés után.

Megszólaltak a svédek a Gripen lezuhanásáról, segíteni akarnak Magyarországnak: súlyos következményei lehetnek a szolnoki balesetnek – a Saab részvényei sem úszták meg

Egy együléses C modell szenvedett balesetet Szolnoknál hétfőn. A Gripen gyártója jelezte, hogy támogatja a magyar vizsgálatot, miközben a fekete doboz adatai is fontos választ adhatnak.

 

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