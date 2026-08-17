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Stellantis
európai autóipar
tolatókamera
szoftverhiba
visszahívás

Újabb hatalmas autóipari visszahívás: közel egymillió jármű érintett, súlyos szoftverhibát találtak – a legújabb modellek is érintettek

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Már a legújabb autóknál is komoly biztonsági gondot okozhat egy szoftverhiba. A Stellantis 955 ezer járművet hív vissza, köztük több Jeep, Chrysler, Dodge és Ram modellt.
VG
2026.08.17, 18:46

A Stellantis világszerte mintegy 955 ezer autót hív vissza, mert a rádió szoftverének hibája miatt a tolatókamera nem megfelelően működhet. A visszahívás elsősorban az Egyesült Államokat érinti, ahol 848 ezer, többnyire 2026-os és 2027-es modellévű jármű került a hatósági intézkedés hatálya alá.

Stellantis, autó, motor, gyár
Nem a motorral, hanem az autó fedélzeti szoftverével van probléma, mégis komoly következménye lehet a Stellantis legújabb visszahívásának / Fotó: Szentgotthárd - Stellantis / Facebook

A Stellantis hétfőn közölte, hogy világszerte mintegy 955 ezer járművet hív vissza egy szoftverhiba miatt. 

A vállalat szerint a problémát a járművek rádiórendszerének szoftvere okozhatja, amely bizonyos esetekben megakadályozhatja, hogy a hátsó kamera megfelelően működjön.

A visszahívás messze legnagyobb része az Egyesült Államokat érinti, ahol mintegy 848 ezer jármű kerül az intézkedés hatálya alá. További körülbelül 107 ezer autót hívnak vissza Kanadában, Mexikóban és más piacokon.

A mostani ügy különösen figyelemre méltó, mert számos egészen új modell szerepel az érintett járművek között. A visszahívás több 2026-os és 2027-es modellévet érint, vagyis nem kizárólag régebbi, sok éve forgalomban lévő autókról van szó.

Az érintett modellek között megtalálható a Chrysler Pacifica, a Pacifica Plug-in Hybrid és a Voyager, valamint a Dodge Charger. A Jeep több népszerű modellje is szerepel a listán, köztük a Cherokee, a Compass, a Gladiator, a Grand Cherokee, a Grand Wagoneer és a Wrangler. A Ram 1500, 2500 és ProMaster egyes példányai szintén érintettek.

Nem először okozott gondot a Stellantis rádiószoftvere

A modern autóknál már nem kizárólag a hagyományos mechanikai meghibásodások jelenthetnek biztonsági problémát, hiszen a járművekben egyre több elektronikai rendszer működik, és ezek megfelelő működését jelentős részben szoftverek biztosítják.

A mostani hiba esetében éppen ez jelent problémát. A rádióhoz kapcsolódó szoftver működése befolyásolhatja a hátsó kamera megjelenítését, így előfordulhat, hogy a vezető nem kapja meg a megfelelő képet a jármű mögötti területről.

A Stellantisnál korábban is voltak olyan visszahívások, amelyeknél a rádió vagy az infotainment rendszer szoftvere miatt nem jelent meg megfelelően a hátsó kamera képe. A nagyságrend azonban így is jelentős: a vállalatnak közel egymillió jármű esetében kell gondoskodnia arról, hogy a biztonsági funkció megfelelően működjön.

A visszahívásban szereplő modellek nagy száma miatt az intézkedés a Stellantis több márkáját és különböző járműkategóriáit is érinti. 

A családi egyterűektől a terepjárókon és pickupokon át egészen a haszonjárművekig számos típus megtalálható az érintett körben.

A Stellantis számára ezért nem csupán egy kisebb műszaki javításról van szó. Egy ekkora volumenű visszahívás komoly szervezési feladatot jelent, miközben a vállalatnak azt is biztosítania kell, hogy az érintett tulajdonosok értesüljenek a problémáról, és a szükséges javítás megfelelően megtörténjen.

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A kínai elektromos autók gyors térnyerése komoly kihívás elé állította az európai autógyártókat. A Stellantis kragujevaci gyára ugyanakkor egyelőre sikeresen veszi az akadályokat, és folyamatosan növeli termelését.

 

 

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