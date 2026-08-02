Vége a titkolózásnak, közölte a világ egyik legnagyobb autógyártója, hogy távozik-e a Magyarország szomszédjából: most dőlhet el minden – „Ezt már nem tudjuk befolyásolni!"

A kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai piacból, miközben több hagyományos autóipari óriás komoly nehézségekkel küzd. A Stellantis szerbiai, kragujevaci üzeme azonban egyelőre kivételnek számít: a gyár megrendelései erősek, és az év végére teljes kapacitással működhet.

A Stellantis kragujevaci üzemében egyelőre elegendő a megrendelés, és a dolgozók a teljes kapacitás elérésére készülnek / Fotó: Shutterstock

A kínai autógyártók térnyerése egyre komolyabb kihívást jelent az európai autóipar számára. Miközben a Volkswagen-csoport több tízezer munkahely megszüntetésére készül, a német prémiumgyártók is egyre erősebb versennyel néznek szembe.

Ebben a környezetben különösen figyelemre méltó, hogy a Stellantis szerbiai, kragujevaci üzeme egyelőre kifejezetten jó eredményeket ér el.

Az iparági szereplők szerint az európai autópiac gondjai nagyjából másfél-két évvel ezelőtt kezdődtek, amikor az autógyártók arra számítottak, hogy a vásárlók gyors ütemben áttérnek az elektromos modellekre. Ez azonban nem következett be olyan tempóban, mint amire a gyártók számítottak.

Ezzel párhuzamosan a kínai vállalatok jelentős előnyre tettek szert. Nemcsak olcsóbb elektromos autókat kínáltak, hanem az elmúlt években látványosan javítottak a technológiai színvonalon és a minőségen is. A vásárlók egyre inkább az ár-érték arány alapján döntenek, ami kedvez a kínai márkáknak.

Jól mutatja a változást, hogy az idei első félévben Németországban a BMW mindössze 1772 darabbal adott el több autót hazai piacán, mint az összes kínai gyártó együtt. A német Automotive Industry Management Center (CAM) szerint különösen a BYD és a Leapmotor növekedése kiemelkedő, miközben a kínai gyártók eladásainak már közel 43 százalékát elektromos autók adják.

A Leapmotor ráadásul szoros kapcsolatban áll a Stellantisszal, amely közös vállalatot hozott létre a kínai gyártóval az európai piac kiszolgálására.

Megszólalt az Audi a győri gyár bezárásának hírére: ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra – "Szerkesztőségi spekuláció" A semmiből jött drámai információ a magyar óriásüzem jövőjéről. A győri Audi-gyárról az jelent meg a német üzleti sajtóban, hogy 2035-ben bezárhatják. Most megérkezett az Audi Hungaria Zrt. hivatalos válasza.

A Stellantis a világ negyedik legnagyobb autógyártója, amely olyan márkákat fog össze, mint a Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo vagy a Chrysler. A szerbiai Kragujevacban található üzemben készül a Fiat Grande Panda elektromos, hibrid és benzines változata, valamint a Citroën C3 is.