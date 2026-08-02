Vége a titkolózásnak, közölte a világ egyik legnagyobb autógyártója, hogy távozik-e a Magyarország szomszédjából: most dőlhet el minden – „Ezt már nem tudjuk befolyásolni!"

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A kínai autógyártók egyre nagyobb szeletet hasítanak ki az európai piacból, miközben több hagyományos autóipari óriás komoly nehézségekkel küzd. A Stellantis szerbiai, kragujevaci üzeme azonban egyelőre kivételnek számít: a gyár megrendelései erősek, és az év végére teljes kapacitással működhet.
A kínai autógyártók térnyerése egyre komolyabb kihívást jelent az európai autóipar számára. Miközben a Volkswagen-csoport több tízezer munkahely megszüntetésére készül, a német prémiumgyártók is egyre erősebb versennyel néznek szembe.
Ebben a környezetben különösen figyelemre méltó, hogy a Stellantis szerbiai, kragujevaci üzeme egyelőre kifejezetten jó eredményeket ér el.
Az iparági szereplők szerint az európai autópiac gondjai nagyjából másfél-két évvel ezelőtt kezdődtek, amikor az autógyártók arra számítottak, hogy a vásárlók gyors ütemben áttérnek az elektromos modellekre. Ez azonban nem következett be olyan tempóban, mint amire a gyártók számítottak.
Ezzel párhuzamosan a kínai vállalatok jelentős előnyre tettek szert. Nemcsak olcsóbb elektromos autókat kínáltak, hanem az elmúlt években látványosan javítottak a technológiai színvonalon és a minőségen is. A vásárlók egyre inkább az ár-érték arány alapján döntenek, ami kedvez a kínai márkáknak.
Jól mutatja a változást, hogy az idei első félévben Németországban a BMW mindössze 1772 darabbal adott el több autót hazai piacán, mint az összes kínai gyártó együtt. A német Automotive Industry Management Center (CAM) szerint különösen a BYD és a Leapmotor növekedése kiemelkedő, miközben a kínai gyártók eladásainak már közel 43 százalékát elektromos autók adják.
A Leapmotor ráadásul szoros kapcsolatban áll a Stellantisszal, amely közös vállalatot hozott létre a kínai gyártóval az európai piac kiszolgálására.
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A Stellantis a világ negyedik legnagyobb autógyártója, amely olyan márkákat fog össze, mint a Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep, Alfa Romeo vagy a Chrysler. A szerbiai Kragujevacban található üzemben készül a Fiat Grande Panda elektromos, hibrid és benzines változata, valamint a Citroën C3 is.
A vállalat tavaly év végén arról számolt be, hogy több megrendelése van, mint amennyit jelenleg le tud gyártani. Emiatt a Citroën C3 termelését az idén 40 ezer darabbal növelik, így az éves gyártási kapacitás elérheti a 300 ezer járművet.
A gyár független szakszervezetének vezetője szerint az üzem egyelőre nem érzi azt a nyomást, amely számos európai autógyárat sújt.
Elmondása szerint még nem érték el a maximális termelési szintet, de erre az év végére reális esély van. A gyártás döntő része exportra készül, biztos megrendelők számára.
Az Autóipari Klaszter vezetője szerint a kragujevaci üzem „meglepően jól teljesít". Úgy véli, ezúttal sikerült olyan modelleket piacra dobni, amelyek megfelelő ár-érték arányt kínálnak a vásárlóknak.
A Fiat Grande Panda belépő ára 15 500 euró, ami a jól ismert márkanévvel, a kiterjedt szervizhálózattal és az alkatrészellátással együtt versenyképes ajánlatot jelent a piacon.
A következő év már sokkal bizonytalanabb a Stellantis számára
A szakértők ugyanakkor óvatosak a kilátásokat illetően. Az autóipar rendkívül érzékenyen reagál a gazdasági és geopolitikai változásokra, az energiaárak emelkedése vagy egy újabb nemzetközi konfliktus gyorsan átírhatja a keresletet.
Az iparágban jelenleg kivárás jellemző: a vállalatok nem hoznak jelentős beruházási döntéseket, miközben az Európai Unió is keresi azokat az eszközöket, amelyekkel lassíthatná a kínai autógyártók előretörését.
Bár egyelőre nincsenek tömeges gyárbezárásokról szóló bejelentések – a korábban már ismertetett Drexlmaier-leépítéseket leszámítva –, az autóipari szereplők szerint a következő év alakulása továbbra is rendkívül bizonytalan. Az viszont jól látszik, hogy a kínai gyártók egyre komolyabb kihívást jelentenek az európai autóipar számára, miközben csak azok a modellek maradhatnak igazán versenyképesek, amelyek kedvező áron kínálnak korszerű technológiát.
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A kínai autógyártók európai térnyerése egyre látványosabb: bár a folyamat valószínűleg még csak az első szakaszában jár, már most közel egy tucat olyan járműgyár működik Európában, amely kínai tulajdonban van. A jelenlegi beruházások és bejelentett fejlesztések alapján a következő években tovább bővülhet ezeknek az üzemeknek a száma. Az európai listán a Magyarországon működő kínai autógyárak is ott vannak.