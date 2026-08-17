Berlin beadta a derekát: sokáig kapaszkodtak az egyik legnagyobb hazai bankba, most mégis tárgyalnak az állami részesedésről – pezsgőt bonthat az UniCredit

Németország látványosan változtatott korábbi álláspontján, és már kész tárgyalni a Commerzbankban meglévő 12,7 százalékos állami részesedés eladásáról. A fordulat az UniCredit számára nyithatja meg az utat a teljes irányítás felé, de Berlin egy közös stratégiai tervet vár cserébe.

Az UniCredit közel 48 százalékos részesedésével már így is a Commerzbank irányításának küszöbén áll, ám most az utolsó akadály is eltűnhet az útjukból / Fotó: Alex Kraus

Új szakaszba léphet a Commerzbankért folytatott küzdelem: a német kormányzat magas rangú tisztviselői már készek leülni tárgyalni az UniCredittel a Berlin kezében lévő 12,7 százalékos részesedés eladásáról. A feltétel azonban komoly: az olasz banknak előbb egy közös stratégiai tervet kell kidolgoznia a német féllel.

Ez éles fordulat Berlin korábbi álláspontjával szemben, mivel eddig szó sem lehetett volna az állami részesedés eladásáról.

Az UniCredit márciusban indította el önkéntes részvénycsere-ajánlatát, majd július 8-ára 47,59 százalékra növelte teljes részesedését a Commerzbankban. Ez a szavazati jogok 49,65 százalékát jelenti, mivel a bank saját részvényei nem rendelkeznek szavazati joggal.

A német kormány júniusban még hivatalosan elutasította az UniCredit ajánlatát, többek között az ajánlati prémium és az olasz bank megközelítése miatt. Friedrich Merz német kancellár azonban július 15-én már világossá tette, hogy Berlin nem akarja megakadályozni az átvételt, csupán a tranzakció módját kifogásolja.

Most pedig úgy tűnik, a következő lépés is megtörténhet: az állam kész lehet értékesíteni saját pakettjét, amennyiben az UniCredit elfogadható elképzelést mutat be arról, hogyan nézne ki az egyesített bank működése.

Csak az állami részesedés áll az UniCredit útjában

A német állam azért rendelkezik Commerzbank-részvényekkel, mert a 2008-2009-es pénzügyi válság idején a bank megmentésére kényszerült. Berlin azóta fontos tulajdonos maradt, így a 12,7 százalékos pakett nemcsak pénzügyi, hanem politikai súlyt is jelent.

Az UniCredit számára a Commerzbank megszerzése stratégiai jelentőségű. A német pénzintézet erős vállalati ügyfélkörrel rendelkezik, különösen a német középvállalatok, a Mittelstand körében. Az olasz banknak már most is komoly németországi jelenléte van a HypoVereinsbankon keresztül, így a két üzletág összekapcsolása jelentős piaci pozíciót teremthet.