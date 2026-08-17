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Friedrich Merz
Németország
állami részesedés
bankszektor
UniCredit
Commerzbank

Berlin beadta a derekát: sokáig kapaszkodtak az egyik legnagyobb hazai bankba, most mégis tárgyalnak az állami részesedésről – pezsgőt bonthat az UniCredit

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Berlin nemcsak a Commerzbank önállóságáról mondana le, hanem a német állam 12,7 százalékos részesedésének eladásáról is hajlandó tárgyalni. Az UniCredit előtt így újabb akadály hárulhat el, ha sikerül elfogadható stratégiát letennie az asztalra.
VG
2026.08.17, 19:14

Németország látványosan változtatott korábbi álláspontján, és már kész tárgyalni a Commerzbankban meglévő 12,7 százalékos állami részesedés eladásáról. A fordulat az UniCredit számára nyithatja meg az utat a teljes irányítás felé, de Berlin egy közös stratégiai tervet vár cserébe.

Commerzbank UniCredit
Az UniCredit közel 48 százalékos részesedésével már így is a Commerzbank irányításának küszöbén áll, ám most az utolsó akadály is eltűnhet az útjukból / Fotó: Alex Kraus

Új szakaszba léphet a Commerzbankért folytatott küzdelem: a német kormányzat magas rangú tisztviselői már készek leülni tárgyalni az UniCredittel a Berlin kezében lévő 12,7 százalékos részesedés eladásáról. A feltétel azonban komoly: az olasz banknak előbb egy közös stratégiai tervet kell kidolgoznia a német féllel.

Ez éles fordulat Berlin korábbi álláspontjával szemben, mivel eddig szó sem lehetett volna az állami részesedés eladásáról. 

Az UniCredit márciusban indította el önkéntes részvénycsere-ajánlatát, majd július 8-ára 47,59 százalékra növelte teljes részesedését a Commerzbankban. Ez a szavazati jogok 49,65 százalékát jelenti, mivel a bank saját részvényei nem rendelkeznek szavazati joggal.

A német kormány júniusban még hivatalosan elutasította az UniCredit ajánlatát, többek között az ajánlati prémium és az olasz bank megközelítése miatt. Friedrich Merz német kancellár azonban július 15-én már világossá tette, hogy Berlin nem akarja megakadályozni az átvételt, csupán a tranzakció módját kifogásolja.

Most pedig úgy tűnik, a következő lépés is megtörténhet: az állam kész lehet értékesíteni saját pakettjét, amennyiben az UniCredit elfogadható elképzelést mutat be arról, hogyan nézne ki az egyesített bank működése.

Csak az állami részesedés áll az UniCredit útjában

A német állam azért rendelkezik Commerzbank-részvényekkel, mert a 2008-2009-es pénzügyi válság idején a bank megmentésére kényszerült. Berlin azóta fontos tulajdonos maradt, így a 12,7 százalékos pakett nemcsak pénzügyi, hanem politikai súlyt is jelent.

Az UniCredit számára a Commerzbank megszerzése stratégiai jelentőségű. A német pénzintézet erős vállalati ügyfélkörrel rendelkezik, különösen a német középvállalatok, a Mittelstand körében. Az olasz banknak már most is komoly németországi jelenléte van a HypoVereinsbankon keresztül, így a két üzletág összekapcsolása jelentős piaci pozíciót teremthet.

A következő nagy kérdés az Európai Központi Bank döntése. Az EKB a Bloomberg értesülései alapján hajlik arra, hogy jóváhagyja az UniCredit Commerzbankra vonatkozó terveit, bár az integrációval, az irányítással és a bankcsoport felügyeletével kapcsolatban továbbra is vannak aggályai. A végső döntés szeptemberben vagy októberben várható.

Ha az EKB előbb ad zöld utat, mint ahogy Berlin és az UniCredit megállapodik a közös stratégiáról, a német kormány alkupozíciója jelentősen gyengülhet.

A Commerzbank vezetése közben már nyitottabb hangot üt meg. A bank júliusban közölte, hogy kész konstruktív párbeszédet folytatni az UniCredittel, miközben továbbra is saját Momentum 2030 stratégiájának végrehajtására összpontosít.

A tét így már nem feltétlenül az, hogy létrejön-e az ügylet, hanem az, hogy milyen feltételekkel. Az UniCredit 47,59 százalékos részesedésével már a többségi irányítás küszöbén áll, Berlin pedig most még egy utolsó fontos kártyát tart a kezében: az állami részvénycsomagot.

Ha megszületik a stratégiai megállapodás, és az európai bankfelügyelet is jóváhagyja az ügyletet, az év vége előtt új korszak kezdődhet a Commerzbank történetében. Az eredmény pedig egy olyan európai bankcsoport lehet, amelyben a német pénzintézet már az olasz UniCredit érdekeltségeként működik.

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Lényegében eldőlt az olasz-német összecsapás. Az UniCredit a hatósági jóvágyást követően kénye-kedvére formálhatja a Commerzbankot, a berlini kormány is lecsavarta az "ellenállást".

 

 

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