Nem tűnt el a Videoton vevője, csak nem akart zavarni a teljes átvilágítás alatt: figyeltünk a háttérben, lenyűgözött a sok stadion
Akár már a jövő héten aláírhatják a Videoton FC Fehérvár adásvételi szerződését a felek. A klub megvásárlására készülő Final Third LLC szerint a legfontosabb kérdésekben már megszületett a megállapodás, jelenleg a jogászok véglegesítik a szerződés szövegét – írta a feol.hu.
A végső szakaszába érkezett a Videoton FC Fehérvár tulajdonosváltása. A klub megvásárlására készülő, amerikai bejegyzésű, portugál hátterű Final Third LLC egyik képviselője, Gerson Costa első alkalommal adott interjút magyar újságírónak, amelyben egyértelművé tette: a befektetői csoport továbbra is elkötelezett a klub megvásárlása mellett.
Costa szerint az elmúlt hetekben felröppent találgatásokkal ellentétben nem akadt el a folyamat, hanem éppen a legfontosabb szakasz zajlott: a klub teljes átvilágítása.
Mint fogalmazott, a megállapodást veszélyeztető legfontosabb kérdésekben már sikerült megegyezni, jelenleg pedig a jogászok véglegesítik a szerződés szövegét az önkormányzat és a befektetői csoport között.
A Final Third LLC képviselője szerint, ha minden a tervek szerint halad, akár már a következő héten aláírhatják az adásvételi szerződést, vagyis még a rendelkezésre álló 45 napos határidő lejárta előtt lezárulhat az ügylet.
Teljesen átvilágították a Videotont
Székesfehérvár közgyűlése július 1-jén döntött arról, hogy a három pályázó közül a Final Third LLC ajánlatát fogadja el. A társaság 775 millió forintot fizetne a Fehérvár FC Kft.-ért.
Costa elmondta, hogy a pályázat megnyerése után több mint ezer oldalnyi dokumentumot kaptak meg, amelyeket portugáliai jogászok és pénzügyi szakemberek részvételével elemeztek. Az átvilágítás legfontosabb része mintegy két hétig tartott. Hangsúlyozta, hogy a befektetői csoport távolmaradása nem bizonytalanságot jelentett, hanem tudatos döntés volt. Egyrészt az átvilágítás zajlott, másrészt nem akarták megzavarni a csapat felkészülését és a klub mindennapi működését.
Costa szerint nem a nyilvános szereplés volt számukra a fontos, hanem az, hogy alaposan megismerjék a klub pénzügyi és jogi helyzetét. A befektető kiemelte, hogy ma már pontosan ismerik a klub működését, a pénzügyi adatokat és a lehetőségeket, ezért kijelentette: készen állnak átvenni a Videotont.
A leendő tulajdonos arról is beszélt, hogy hosszú ideje figyelik a magyar labdarúgást.
Elmondása szerint Magyarország modern stadionjai, edzőközpontjai és sportinfrastruktúrája már korábban is felkeltette az érdeklődésüket, de eddig nem találtak olyan klubot, amely megfelelt volna a befektetési elképzeléseiknek. Úgy véli, a Videoton történelme, hagyományai és fejlődési lehetőségei ideális alapot teremtenek egy hosszú távú projekthez.
Costa külön köszönetet mondott Székesfehérvár vezetésének is, kiemelve, hogy a polgármester végig együttműködő volt, és segítette a folyamat gyors előrehaladását.
A Final Third LLC képviselője szerint a céljuk nem csupán egy futballklub megvásárlása, hanem az is, hogy a város részévé váljanak, szoros kapcsolatot alakítsanak ki a helyi közösséggel, és hosszú távon építsék tovább a Videoton jövőjét. A hivatalos tulajdonosváltás ugyanakkor csak az adásvételi szerződés aláírásával válik véglegessé.
Nagy bejelentést tett a fehérvári polgármester, a Benficához csapják a Videotont – a becsült értékénél jóval többet fizetnek a klubért
Lezárulhat az önkormányzati tulajdon időszaka a Fehérvár FC-nél, miután a székesfehérvári közgyűlés kiválasztotta a klub értékesítésére kiírt pályázat nyertesét. Ha a szerződéskötés sikerrel jár, egy amerikai cég veheti át a Videoton irányítását, amely szakmailag a portugál Benfica hátteréhez kapcsolódik.