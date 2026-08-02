Nem tűnt el a Videoton vevője, csak nem akart zavarni a teljes átvilágítás alatt: figyeltünk a háttérben, lenyűgözött a sok stadion

Akár már a jövő héten aláírhatják a Videoton FC Fehérvár adásvételi szerződését a felek. A klub megvásárlására készülő Final Third LLC szerint a legfontosabb kérdésekben már megszületett a megállapodás, jelenleg a jogászok véglegesítik a szerződés szövegét – írta a feol.hu.

Megtörte a csendet a Videoton megvásárlására készülő befektetői csoport / Fotó: Krizsán Csaba

A végső szakaszába érkezett a Videoton FC Fehérvár tulajdonosváltása. A klub megvásárlására készülő, amerikai bejegyzésű, portugál hátterű Final Third LLC egyik képviselője, Gerson Costa első alkalommal adott interjút magyar újságírónak, amelyben egyértelművé tette: a befektetői csoport továbbra is elkötelezett a klub megvásárlása mellett.

Costa szerint az elmúlt hetekben felröppent találgatásokkal ellentétben nem akadt el a folyamat, hanem éppen a legfontosabb szakasz zajlott: a klub teljes átvilágítása.

Mint fogalmazott, a megállapodást veszélyeztető legfontosabb kérdésekben már sikerült megegyezni, jelenleg pedig a jogászok véglegesítik a szerződés szövegét az önkormányzat és a befektetői csoport között.

A Final Third LLC képviselője szerint, ha minden a tervek szerint halad, akár már a következő héten aláírhatják az adásvételi szerződést, vagyis még a rendelkezésre álló 45 napos határidő lejárta előtt lezárulhat az ügylet.

Teljesen átvilágították a Videotont

Székesfehérvár közgyűlése július 1-jén döntött arról, hogy a három pályázó közül a Final Third LLC ajánlatát fogadja el. A társaság 775 millió forintot fizetne a Fehérvár FC Kft.-ért.

Costa elmondta, hogy a pályázat megnyerése után több mint ezer oldalnyi dokumentumot kaptak meg, amelyeket portugáliai jogászok és pénzügyi szakemberek részvételével elemeztek. Az átvilágítás legfontosabb része mintegy két hétig tartott. Hangsúlyozta, hogy a befektetői csoport távolmaradása nem bizonytalanságot jelentett, hanem tudatos döntés volt. Egyrészt az átvilágítás zajlott, másrészt nem akarták megzavarni a csapat felkészülését és a klub mindennapi működését.

Costa szerint nem a nyilvános szereplés volt számukra a fontos, hanem az, hogy alaposan megismerjék a klub pénzügyi és jogi helyzetét. A befektető kiemelte, hogy ma már pontosan ismerik a klub működését, a pénzügyi adatokat és a lehetőségeket, ezért kijelentette: készen állnak átvenni a Videotont.

A leendő tulajdonos arról is beszélt, hogy hosszú ideje figyelik a magyar labdarúgást.

Elmondása szerint Magyarország modern stadionjai, edzőközpontjai és sportinfrastruktúrája már korábban is felkeltette az érdeklődésüket, de eddig nem találtak olyan klubot, amely megfelelt volna a befektetési elképzeléseiknek. Úgy véli, a Videoton történelme, hagyományai és fejlődési lehetőségei ideális alapot teremtenek egy hosszú távú projekthez.