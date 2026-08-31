Kimondta a Volkswagen pénzügyi igazgatója: tényleg bezárhatnak négy gyárat Németországban – "Túl drágák vagyunk"
A Volkswagen négy németországi létesítményére egyelőre nincs gazdaságilag életképes gyártási terv, ha a jelenlegi modellek a 2030-as évek elején kifutnak. A vállalat pénzügyi vezetője szerint a német üzemek fenntartása a többletkapacitás leépítése nélkül évente mintegy 1,5 milliárd eurós költséghátrányt okozna.
A Volkswagen számára egyre komolyabb kérdéssé válik, hogy milyen szerepet szánjon németországi gyárainak a következő évtizedben. Arno Antlitz, a vállalat pénzügyi igazgatója a hannoveri üzem meglátogatásakor az Investing.com-nak elmondta, hogy négy németországi létesítmény esetében jelenleg nincs gazdaságilag életképes gyártási terv arra az időszakra, amikor a jelenlegi termékek a 2030-as évek elején kifutnak.
A vezető szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy jelentős költségkülönbség alakult ki a Volkswagen németországi és más európai gyárai között. Ez pedig egyre nehezebbé teszi, hogy a vállalat minden jelenlegi termelési kapacitását fenntartsa anélkül, hogy az komoly pénzügyi terhet róna a csoportra.
1,5 milliárd eurós pofon a Volkswagennek
Antlitz szerint a vállalatnak elsősorban a többletkapacitást kell kezelnie. Ha ugyanis a Volkswagen változatlan formában működtetné valamennyi németországi üzemét, a vállalat tartósan mintegy 1,5 milliárd eurós éves költséghátránnyal számolhatna.
Ez nem egyszeri veszteséget jelentene, hanem olyan strukturális problémát, amely évről évre rontaná a vállalat versenyképességét. Az autóiparban, ahol az energia-, munkaerő- és termelési költségek mellett az elektromos átállás is hatalmas beruházásokat követel, egy ekkora hátrány hosszú távon nehezen lenne fenntartható.
A hannoveri látogatás különösen fontos, mivel az üzem a Volkswagen egyik jelentős németországi telephelye. Antlitz ugyanakkor hangsúlyozta:
a gyárbezárás a vállalat számára a legdrágább lehetőség, ezért ezt továbbra is végső eszköznek tekintik.
A pénzügyi igazgató szerint a vállalat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje a munkahelyeket és megőrizze az ipari értékteremtést a németországi telephelyeken, köztük Hannoverben is. Ez azonban nem változtat azon, hogy új gyártási programokra és a kapacitások átalakítására lehet szükség.
A következő évek egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy a Volkswagen milyen új modelleket és technológiákat tud Németországban gyártani versenyképes költségek mellett. Ha erre nem születik megfelelő válasz, a német autóipar egyik legnagyobb szereplőjének komoly döntéseket kell meghoznia a telephelyek jövőjéről.
A vállalat előtt tehát nem egyszerűen néhány gyár sorsának rendezése áll. A kérdés az is, hogy a Volkswagen képes-e úgy átalakítani németországi termelését, hogy közben megőrizze munkahelyeit, ipari kapacitását és versenyképességét. Az évi 1,5 milliárd eurós költséghátrány ugyanis világos jelzés arra, hogy a jelenlegi modell hosszú távon nem tartható fenn.
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