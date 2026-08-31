Kimondta a Volkswagen pénzügyi igazgatója: tényleg bezárhatnak négy gyárat Németországban – "Túl drágák vagyunk"

A Volkswagen négy németországi létesítményére egyelőre nincs gazdaságilag életképes gyártási terv, ha a jelenlegi modellek a 2030-as évek elején kifutnak. A vállalat pénzügyi vezetője szerint a német üzemek fenntartása a többletkapacitás leépítése nélkül évente mintegy 1,5 milliárd eurós költséghátrányt okozna.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Volkswagen németországi gyáraira, miközben a vállalat költségei jelentősen magasabbak több más európai telephelyhez képest / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Volkswagen számára egyre komolyabb kérdéssé válik, hogy milyen szerepet szánjon németországi gyárainak a következő évtizedben. Arno Antlitz, a vállalat pénzügyi igazgatója a hannoveri üzem meglátogatásakor az Investing.com-nak elmondta, hogy négy németországi létesítmény esetében jelenleg nincs gazdaságilag életképes gyártási terv arra az időszakra, amikor a jelenlegi termékek a 2030-as évek elején kifutnak.

A vezető szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy jelentős költségkülönbség alakult ki a Volkswagen németországi és más európai gyárai között. Ez pedig egyre nehezebbé teszi, hogy a vállalat minden jelenlegi termelési kapacitását fenntartsa anélkül, hogy az komoly pénzügyi terhet róna a csoportra.

1,5 milliárd eurós pofon a Volkswagennek

Antlitz szerint a vállalatnak elsősorban a többletkapacitást kell kezelnie. Ha ugyanis a Volkswagen változatlan formában működtetné valamennyi németországi üzemét, a vállalat tartósan mintegy 1,5 milliárd eurós éves költséghátránnyal számolhatna.

Ez nem egyszeri veszteséget jelentene, hanem olyan strukturális problémát, amely évről évre rontaná a vállalat versenyképességét. Az autóiparban, ahol az energia-, munkaerő- és termelési költségek mellett az elektromos átállás is hatalmas beruházásokat követel, egy ekkora hátrány hosszú távon nehezen lenne fenntartható.

A hannoveri látogatás különösen fontos, mivel az üzem a Volkswagen egyik jelentős németországi telephelye. Antlitz ugyanakkor hangsúlyozta:

a gyárbezárás a vállalat számára a legdrágább lehetőség, ezért ezt továbbra is végső eszköznek tekintik.

A pénzügyi igazgató szerint a vállalat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megvédje a munkahelyeket és megőrizze az ipari értékteremtést a németországi telephelyeken, köztük Hannoverben is. Ez azonban nem változtat azon, hogy új gyártási programokra és a kapacitások átalakítására lehet szükség.