Európai céggé válna a BYD: megtalálta a kiskaput a vámfalon, a riválisok sem találnak ezen fogást – Szijjártó is óriási szerepet kaphat az átalakításban
Európai céggé válna a BYD, és a kínai autóipari óriás ehhez a vámfal megkerülését is megtalálta: amit Európában ad el, azt hosszabb távon itt is gyártaná. A vállalat néhány hónapja éppen egy olyan globális vezetői pozícióba igazolta Szijjártó Pétert, amely a teljes nemzetközi terjeszkedéshez, a piaci pozicionáláshoz és a kormányzati kapcsolatokhoz kötődik.
A BYD megtalálta a kiskaput az európai EV-piacon
A kínai óriás egyre világosabban kirajzolódó stratégiával készül arra, hogy megkerülje az európai vámfalat: nem kivonulna, hanem Európába hozná a gyártást. Az elektromosjármű-gyártó a hannoveri IAA szakkiállításon jelentette be, hogy jövőre piacra dobja első nehéz-teherautóját Európában, hosszabb távon pedig helyben gyártaná az összes olyan teherautót, amelyet a kontinensen értékesít.
Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke és nemzetközi üzletágának vezetője szerint a vállalat hosszú távú célja, hogy Európában gyártson mindent, amit itt ad el. A mondat azért különösen fontos, mert a kínai elektromos autókat már most is jelentős uniós pótvámok sújtják, az európai teherautógyártók pedig azt szeretnék, ha hasonló intézkedések vonatkoznának a kínai elektromos teherautókra is. A Tratonhoz tartozó MAN például már szorgalmazta a kínai konkurencia vámokkal történő fékezését.
A BYD válasza erre egyértelmű: ha a járművek Európában készülnek, az importvámok jelentette akadály lényegében eltűnik. Li szerint a vámok csak rövid távú nyomást jelentenek addig, amíg a helyi gyártás fel nem fut.
És itt válik különösen érdekessé Szijjártó Péter új szerepe.
A korábbi külgazdasági és külügyminiszter júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, miután vezetői ajánlatot kapott a BYD-tól. A kínai vállalatnál nem magyarországi vezetői posztot kapott: a BYD tájékoztatása szerint globális, nemzetközi szerepben dolgozik, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felel. Ez a gyakorlatban a BYD teljes nemzetközi terjeszkedését, piaci pozicionálását és kormányzati kapcsolattartását érinti.
Az időzítés is figyelemre méltó. Szijjártó éppen akkor került a kínai óriás globális vezetésébe, amikor a BYD európai stratégiája egyre inkább a helyi gyártásra és a kontinensen belüli terjeszkedésre épül. A vállalat közben már nemcsak személyautókkal számol: komplett flottaszolgáltatást kínálna, finanszírozással, napenergiával működő töltési infrastruktúrával, szervizhálózattal és mobil közúti segítséggel.
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A volt külgazdasági és külügyminiszter szerdán bejelentette lemondását parlamenti mandátumáról, mivel visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a BYD-tól. A Fidesz-frakció közleményben gratulált Szijjártó Péternek, akit a rendszerváltás utáni Magyarország legsikeresebb külügyminiszterének neveztek.
Magyarország ebben a stratégiában különösen fontos helyet foglal el:
- a BYD Szegeden építi európai személyautógyárát;
- Budapestre hozza európai központját és kutatás-fejlesztési tevékenységének egy részét;
- miközben a komáromi elektromosbusz-gyárát is bővíti.
Szijjártó még külgazdasági és külügyminiszterként jelentette be a szegedi beruházást, és a magyarországi BYD-projektek egyik legfontosabb politikai támogatója volt.
Nem véletlen az sem, hogy Szijjártó már új munkája első napjaiban felhívta Botka Lászlót. A szegedi polgármester beszámolója szerint a volt miniszter azt mondta neki, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért felel, nincs közvetlen köze a magyarországi beruházásokhoz, ugyanakkor a BYD legfelsőbb vezetésében betöltött pozíciójából tud segíteni, ha Szegednek kérdése vagy problémája merül fel.
Mindez azért érdekes, mert a BYD most lényegében kimondta: a vámháborút nem feltétlenül vámokkal akarja megvívni, hanem azzal, hogy európai gyártóvá válik. Stella Li szerint ha mindent helyben gyártanak, amit Európában értékesítenek, akkor „európai vállalattá” válnak.
A kínai óriás tehát nem csupán autókat akar eladni Európában, hanem teljes európai ipari jelenlétet épít. Ebben pedig egy olyan globális vezető, aki éveken át a kínai vállalatok magyarországi beruházásain dolgozott, nemcsak Magyarország, hanem az egész európai terjeszkedés szempontjából értékes kapcsolati tőkét jelenthet.
Váratlan fordulat: megszólalt Kína Szijjártó Péter BYD-s igazolásáról – Peking nem huny szemet, jobban teszi, ha nagyon igyekszik az autógyártó
Szijjártó Péter BYD-nél történt kinevezéséről és az ügyben zajló hatósági eljárásokról is kérdezték Gong Taót, Kína magyarországi nagykövetét. A diplomata szerint Szijjártó Péter új pozíciója a korábbi külügyminiszter személyes karrierdöntése és a BYD piaci alapú felvételi gyakorlata. Gong Tao ugyanakkor hangsúlyozta: a kínai kormány elvárja a BYD-től, hogy szigorúan tartsa be a magyar és az uniós jogszabályokat.