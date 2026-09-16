Európai céggé válna a BYD: megtalálta a kiskaput a vámfalon, a riválisok sem találnak ezen fogást – Szijjártó is óriási szerepet kaphat az átalakításban

Európai céggé válna a BYD, és a kínai autóipari óriás ehhez a vámfal megkerülését is megtalálta: amit Európában ad el, azt hosszabb távon itt is gyártaná. A vállalat néhány hónapja éppen egy olyan globális vezetői pozícióba igazolta Szijjártó Pétert, amely a teljes nemzetközi terjeszkedéshez, a piaci pozicionáláshoz és a kormányzati kapcsolatokhoz kötődik.

Új szintre kapcsolja európai terjeszkedését a BYD: a kínai óriás jövőre már nehéz-teherautókkal is megjelenik, később pedig Európában gyártaná az itt értékesített járműveket / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

A BYD megtalálta a kiskaput az európai EV-piacon

A kínai óriás egyre világosabban kirajzolódó stratégiával készül arra, hogy megkerülje az európai vámfalat: nem kivonulna, hanem Európába hozná a gyártást. Az elektromosjármű-gyártó a hannoveri IAA szakkiállításon jelentette be, hogy jövőre piacra dobja első nehéz-teherautóját Európában, hosszabb távon pedig helyben gyártaná az összes olyan teherautót, amelyet a kontinensen értékesít.

Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke és nemzetközi üzletágának vezetője szerint a vállalat hosszú távú célja, hogy Európában gyártson mindent, amit itt ad el. A mondat azért különösen fontos, mert a kínai elektromos autókat már most is jelentős uniós pótvámok sújtják, az európai teherautógyártók pedig azt szeretnék, ha hasonló intézkedések vonatkoznának a kínai elektromos teherautókra is. A Tratonhoz tartozó MAN például már szorgalmazta a kínai konkurencia vámokkal történő fékezését.

A BYD válasza erre egyértelmű: ha a járművek Európában készülnek, az importvámok jelentette akadály lényegében eltűnik. Li szerint a vámok csak rövid távú nyomást jelentenek addig, amíg a helyi gyártás fel nem fut.

És itt válik különösen érdekessé Szijjártó Péter új szerepe.

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, miután vezetői ajánlatot kapott a BYD-tól. A kínai vállalatnál nem magyarországi vezetői posztot kapott: a BYD tájékoztatása szerint globális, nemzetközi szerepben dolgozik, a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felel. Ez a gyakorlatban a BYD teljes nemzetközi terjeszkedését, piaci pozicionálását és kormányzati kapcsolattartását érinti.