Csoda történt, mégse zár be a nagy magyar vidéki gyár: az egész ország már elbúcsúzott tőle, de most váratlanul újraindult a termelés – 108 embernek megmenekült az állása

Néhány hét alatt a felszámolás közelébe került, majd csődeljárás indult az Accell Hunland Kft.-nél, miközben a tószegi gyárban szeptember 14-én újraindult a termelés. Az Accell Hunland csődeljárása most azt a célt szolgálja, hogy rendezzék a társaság pénzügyi helyzetét, és a lehető legtöbb munkahelyet megőrizzék.

Felszámolási eljárás helyett végül csődeljárásban próbálja rendezni helyzetét az Accell Hunland Kft., amely szeptember 14-én újraindította a termelést Tószegen / Fotó: Fotó: Mészáros János Új Néplap

Az elmúlt hetekben az Accell Hunland Kft. történetének egyik legnehezebb időszakán ment keresztül, a társaság azonban most már a folytatás lehetőségéért dolgozik.

A vállalat közleménye szerint augusztus elején néhány nap alatt alapvetően megváltozott a helyzet, miután bizonytalanná vált az addig folyamatban lévő vállalatértékesítés.

A társaság ekkor a kölcsönzött munkaerővel együtt mintegy 750 embernek biztosított munkát. A kialakult helyzetben csoportos létszámcsökkentést kellett bejelenteni, amely valamennyi saját állományú aktív munkavállalót érintett. Több mint négyszáz dolgozó szembesült azzal, hogy elveszítheti a munkahelyét.

A vállalat szerint az ezt követő hetekben azonban nem mondtak le a megoldás kereséséről. Ennek eredményeként szeptember 7-én 108 munkavállaló esetében úgy döntöttek, hogy egyelőre nem adják át a felmondást, abban bízva, hogy kedvezően alakulhat a társaság helyzete.

Még aznap éjszaka újabb fordulat következett. Az ügyvezető olyan instrukciót kapott a társaság egyedüli tagjától, hogy vonja vissza a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet, mivel olyan új körülmények merültek fel, amelyek lehetőséget teremthetnek a helyzet csődeljárás keretében történő rendezésére. A társaság szeptember 8-án visszavonta a felszámolási kérelmet, a bíróság pedig szeptember 9-én megszüntette a felszámolási eljárást.

Mégsem áll le az Accell Hunland gyára

Ezt követően a társaság által benyújtott csődeljárási kérelem alapján szeptember 12-én megindult a csődeljárás. Az Accell Hunland szerint ez nem a működés lezárását, hanem a rendezés lehetőségét jelenti: a törvényi keret lehetőséget ad arra, hogy a társaság hitelezőivel együttműködve rendezze pénzügyi helyzetét, és megteremtse a hosszú távú működés feltételeit. A bíróság az eljárásban vagyonfelügyelőt rendelt ki, aki a hitelezői érdekek védelmét szem előtt tartva figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét.