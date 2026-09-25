Csoda történt, mégse zár be a nagy magyar vidéki gyár: az egész ország már elbúcsúzott tőle, de most váratlanul újraindult a termelés – 108 embernek megmenekült az állása
Néhány hét alatt a felszámolás közelébe került, majd csődeljárás indult az Accell Hunland Kft.-nél, miközben a tószegi gyárban szeptember 14-én újraindult a termelés. Az Accell Hunland csődeljárása most azt a célt szolgálja, hogy rendezzék a társaság pénzügyi helyzetét, és a lehető legtöbb munkahelyet megőrizzék.
Az elmúlt hetekben az Accell Hunland Kft. történetének egyik legnehezebb időszakán ment keresztül, a társaság azonban most már a folytatás lehetőségéért dolgozik.
A vállalat közleménye szerint augusztus elején néhány nap alatt alapvetően megváltozott a helyzet, miután bizonytalanná vált az addig folyamatban lévő vállalatértékesítés.
A társaság ekkor a kölcsönzött munkaerővel együtt mintegy 750 embernek biztosított munkát. A kialakult helyzetben csoportos létszámcsökkentést kellett bejelenteni, amely valamennyi saját állományú aktív munkavállalót érintett. Több mint négyszáz dolgozó szembesült azzal, hogy elveszítheti a munkahelyét.
A vállalat szerint az ezt követő hetekben azonban nem mondtak le a megoldás kereséséről. Ennek eredményeként szeptember 7-én 108 munkavállaló esetében úgy döntöttek, hogy egyelőre nem adják át a felmondást, abban bízva, hogy kedvezően alakulhat a társaság helyzete.
Még aznap éjszaka újabb fordulat következett. Az ügyvezető olyan instrukciót kapott a társaság egyedüli tagjától, hogy vonja vissza a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet, mivel olyan új körülmények merültek fel, amelyek lehetőséget teremthetnek a helyzet csődeljárás keretében történő rendezésére. A társaság szeptember 8-án visszavonta a felszámolási kérelmet, a bíróság pedig szeptember 9-én megszüntette a felszámolási eljárást.
Mégsem áll le az Accell Hunland gyára
Ezt követően a társaság által benyújtott csődeljárási kérelem alapján szeptember 12-én megindult a csődeljárás. Az Accell Hunland szerint ez nem a működés lezárását, hanem a rendezés lehetőségét jelenti: a törvényi keret lehetőséget ad arra, hogy a társaság hitelezőivel együttműködve rendezze pénzügyi helyzetét, és megteremtse a hosszú távú működés feltételeit. A bíróság az eljárásban vagyonfelügyelőt rendelt ki, aki a hitelezői érdekek védelmét szem előtt tartva figyelemmel kíséri a társaság gazdasági tevékenységét.
Közben a gyár újraindításán is dolgoztak, a termelés pedig szeptember 14-én ismét elindult Tószegen.
A gépek újra működnek, kollégáink dolgoznak, és ismét termékek készülnek Tószegen
– írta a társaság vezetése.
A következő időszak kulcskérdése a csődegyezség létrehozása lesz. A cél olyan megállapodás, amely megfelelő alapot teremthet a hosszú távú működéshez, a lehető legtöbb munkahely megőrzéséhez, miközben a hitelezői érdekek lehető legteljesebb érvényesülését is biztosítja.
A társaság közlése szerint a vagyonfelügyelővel, a hitelezőkkel, a potenciális befektetőkkel és valamennyi további érintettel együttműködve dolgoznak a megoldáson. „Mi készek vagyunk a megoldást keresni, és ugyanezt a konstruktív hozzáállást kérjük valamennyi érintettől” – fogalmaztak.
Az Accell Hunland szerint egy működő gyár, a megőrzött munkahelyek és egy hosszú távon fenntartható vállalkozás a munkavállalók, a helyi közösség és a hitelezők számára egyaránt közös értéket jelenthet. A vállalat célja változatlan: „működő gyárat, fenntartható jövőt és a lehető legtöbb munkahelyet megőrizni Tószegen”.
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