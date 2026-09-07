Magyarok kezében Közép-Európa egyik legjobb hadiipari cége: jól ismert milliárdos vásárolt be magát, innen még a Tisza-kormány se akar kiszállni – ő most a legnagyobb tulajdonos

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repülőgépgyártás
tulajdonrész
Csehország
hadiipar

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A Skyfox gyártásában érdekelt vállalatnál a magyar állam 15 százalékos részesedése változatlan maradt. Azonban így is jelentős tulajdonosi átrendeződés történt a cseh repülőgépgyártónál: Világi Oszkár 48 százalékos részesedéssel az Aero Vodochody legnagyobb egyéni tulajdonosa lett.
VG
2026.09.07, 19:40

Átrendeződött az Aero Vodochody tulajdonosi szerkezete, és az egyik legnagyobb magyar-szlovák üzleti szereplő került a középpontba: Világi Oszkár immár a csoport 48 százalékát birtokolja. A Skyfox gyártója mögött ugyanakkor továbbra is ott van a magyar állam és az Omnipol, miközben a cég újabb katonai megrendelésekért versenyezhet Európában és azon kívül is.

Aero Vodochody
Új erőviszonyok alakultak ki az Aero Vodochody hátterében, miután Világi Oszkár jelentősen megerősítette pozícióját / Fotó: Anadolu via AFP /  AFP

Az Aero Vodochody tulajdonosi szerkezetében történt átrendeződés az elmúlt hetekben, amelynek eredményeként Világi Oszkár lett a cseh repülőgépgyártó legnagyobb egyéni tulajdonosa. A MOL vezetésében is szerepet vállaló szlovákiai üzletember magyarországi érdekeltségeken keresztül immár a teljes csoport 48 százalékát birtokolja.

A hivatalos irányítás ettől nem változott: az Aero Vodochody Aerospace továbbra is a magyar Vodochody Holdings ellenőrzése alatt áll. 

A változás a holdingon belüli tulajdonosi viszonyokat érinti, vagyis a magyar és szlovák érdekeltségek között osztották újra a részesedéseket.

A második legnagyobb tulajdonos továbbra is Richard Háva és családja, illetve az általuk irányított Omnipol, 24 százalékkal. A magyar állami tulajdonú N7 Holding további 15 százalékot birtokol, a fennmaradó részesedés pedig Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának érdekeltségébe tartozik.

A tulajdonosi változás hátterében a korábbi magyarországi üzleti kapcsolatok átrendeződése is szerepet játszhat. A cseh HN információi szerint a változásokról szóló egyeztetések a magyarországi választások után gyorsultak fel. A korábbi tulajdonosi struktúrában olyan üzletemberek is jelen voltak, akik szoros kapcsolatban álltak az előző magyar kormányzati környezettel.

Világi Oszkár számára nem ismeretlen a nagyvállalati és ipari világ. Tavaly év végéig a Slovnaft vezetője volt, miközben továbbra is a Mol felső vezetésében tölt be meghatározó szerepet. Saját üzleti érdekeltségei között a cseh Nymwag vasúti járműgyártó is megtalálható.

Forradalmi átalakulás előtt állhat az Aero Vodochody

A mostani tulajdonosi átrendeződés alapján Világi hosszú távon számol az Aero Vodochodyval, és részt kíván venni a vállalat fejlesztésében. Hasonlóan gondolkodik az Omnipol is, amely az Aero repülőgépeinek értékesítésében játszik fontos szerepet. A cseh csoport ráadásul száz százalékban birtokolja az Aircraft Industries nevű civil repülőgépgyártót is, így a két vállalat között jelentős együttműködési lehetőségek vannak.

A magyar állam egyelőre nem készül kiszállni. A 15 százalékos részesedés iránt állítólag Világi és az Omnipol részéről is van érdeklődés, Budapest azonban megtartaná a tulajdonrészt. Ennek hátterében szerepet játszhat a korábbi állami finanszírozás, valamint az a szerződés is, amelynek keretében Magyarország összesen 12 L-39 NG, vagyis Skyfox kiképző és könnyű harci repülőgépet vásárolt.

Az Aero eddig nyolc gépet gyártott le, illetve részben leszállított a magyar haderőnek, a fennmaradó példányokat pedig a szerződés szerint 2027-2028-ban kell teljesíteni.

A vállalat közben külföldön is terjeszkedik. Vietnám már az ügyfelei között van, Szerbiával szerződésről tárgyalnak, Szlovákia és több afrikai ország pedig szintén érdeklődik a Skyfox iránt. Ukrajnával is zajlanak egyeztetések egy olyan módosított változatról, amelyet drónok elleni bevetésekre alakítanának át.

A tervezett „Dronhunter” változat a támadó orosz drónok elfogására alkalmas fegyverzettel és célzórendszerrel készülhet. Ha a tárgyalások sikerrel zárulnak, az Aero Vodochody számára új, stratégiai jelentőségű piac nyílhat meg, miközben a tulajdonosi háttérben Világi Oszkár pozíciója is minden korábbinál erősebbé vált.

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