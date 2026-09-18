Óriási hír érkezett a magyar gazdaságból Kapitány Istvánnak: átállt a három műszakra a debreceni BMW-gyár, a németek is elképedtek – „Ez a leggyorsabb termelésfelfutás a BMW történetében”

A BMW iX3 (NA5) iránti kiugró kereslet miatt minden eddiginél gyorsabban futott fel a termelés a BMW debreceni üzemében – számolt be a BimmerToday.

Átállt a három műszakra a debreceni BMW, a németek is elképedtek / Fotó: Czeglédi Zsolt

Mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás megkezdése után a gyár átállt a három műszakos munkarendre, így mostantól éjjel-nappal készülnek az elektromos autók. A BMW azt is megerősítette, hogy

az iX3-ra csak az európai piacokról már 100 ezer megrendelés érkezett.

A harmadik műszak bevezetése azért is fontos, mert a tervek szerint még ősszel megkezdődik Magyarországon a Neue Klasse modellcsalád második, teljesen új típusának gyártása. Bár a BMW egyelőre hivatalosan nem nevezte meg az autót, a lap információi szerint a még be sem mutatott BMW iX4-ről (NA7) van szó.

A kupés tetővonalú elektromos SUV műszaki alapjai nagyrészt megegyeznek az iX3-éval, karosszériája azonban dinamikusabb formát és kedvezőbb légellenállást kap. Ennek köszönhetően különösen nagyobb sebességnél lehet valamivel hosszabb a hatótávolsága. Az iX4 hivatalos bemutatója néhány héten belül várható, a debreceni üzemben azonban már javában zajlanak a gyártás előkészületei.

A három műszakos termelés tovább növeli a gyár kibocsátását. Az üzemben néhány héttel ezelőtt készült el az 50 ezredik autó, a következő 50 ezer iX3 pedig várhatóan lényegesen rövidebb idő alatt gördülhet le a gyártósorról.

Az iX3 globális értékesítését ugyanakkor nem kizárólag a debreceni kapacitások határozzák meg, mivel a csak a kínai vásárlóknak szánt, hosszított tengelytávú változatot (NA6) Kínában gyártják.

A Neue Klasse modellcsalád további típusai más BMW-üzemekben készülnek. Az új BMW i3 (NA0) gyártása Münchenben zajlik, míg a kínai piacra fejlesztett hosszított változat (NA8) helyben készül. A tervek szerint jövőre érkezik az első BMW i3 Touring (NA1) is, amelyet elsősorban az európai kombivásárlóknak szánnak.

Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója szerint az üzem fejlődésének üteme önmagáért beszél.

„Ez a leggyorsabb termelésfelfutás, amelyet a BMW-csoport valamely új gyára valaha végrehajtott.

A sorozatgyártás megkezdése után mindössze nyolc hónappal már átálltunk a három műszakos működésre. Mindez a kiváló csapatmunkának köszönhető. Ilyen gyors bővülés csak akkor lehetséges, ha a dolgozói létszám a termelési volumennel együtt növekszik” – fogalmazott.