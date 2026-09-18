Óriási hír érkezett a magyar gazdaságból Kapitány Istvánnak: átállt a három műszakra a debreceni BMW-gyár, a németek is elképedtek – „Ez a leggyorsabb termelésfelfutás a BMW történetében”
A BMW iX3 (NA5) iránti kiugró kereslet miatt minden eddiginél gyorsabban futott fel a termelés a BMW debreceni üzemében – számolt be a BimmerToday.
Mindössze nyolc hónappal a sorozatgyártás megkezdése után a gyár átállt a három műszakos munkarendre, így mostantól éjjel-nappal készülnek az elektromos autók. A BMW azt is megerősítette, hogy
az iX3-ra csak az európai piacokról már 100 ezer megrendelés érkezett.
A harmadik műszak bevezetése azért is fontos, mert a tervek szerint még ősszel megkezdődik Magyarországon a Neue Klasse modellcsalád második, teljesen új típusának gyártása. Bár a BMW egyelőre hivatalosan nem nevezte meg az autót, a lap információi szerint a még be sem mutatott BMW iX4-ről (NA7) van szó.
A kupés tetővonalú elektromos SUV műszaki alapjai nagyrészt megegyeznek az iX3-éval, karosszériája azonban dinamikusabb formát és kedvezőbb légellenállást kap. Ennek köszönhetően különösen nagyobb sebességnél lehet valamivel hosszabb a hatótávolsága. Az iX4 hivatalos bemutatója néhány héten belül várható, a debreceni üzemben azonban már javában zajlanak a gyártás előkészületei.
A három műszakos termelés tovább növeli a gyár kibocsátását. Az üzemben néhány héttel ezelőtt készült el az 50 ezredik autó, a következő 50 ezer iX3 pedig várhatóan lényegesen rövidebb idő alatt gördülhet le a gyártósorról.
Az iX3 globális értékesítését ugyanakkor nem kizárólag a debreceni kapacitások határozzák meg, mivel a csak a kínai vásárlóknak szánt, hosszított tengelytávú változatot (NA6) Kínában gyártják.
A Neue Klasse modellcsalád további típusai más BMW-üzemekben készülnek. Az új BMW i3 (NA0) gyártása Münchenben zajlik, míg a kínai piacra fejlesztett hosszított változat (NA8) helyben készül. A tervek szerint jövőre érkezik az első BMW i3 Touring (NA1) is, amelyet elsősorban az európai kombivásárlóknak szánnak.
Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának igazgatója szerint az üzem fejlődésének üteme önmagáért beszél.
„Ez a leggyorsabb termelésfelfutás, amelyet a BMW-csoport valamely új gyára valaha végrehajtott.
A sorozatgyártás megkezdése után mindössze nyolc hónappal már átálltunk a három műszakos működésre. Mindez a kiváló csapatmunkának köszönhető. Ilyen gyors bővülés csak akkor lehetséges, ha a dolgozói létszám a termelési volumennel együtt növekszik” – fogalmazott.
Hozzátette: rendkívüli együttműködést igényelt ennyi új munkatárs betanítása és képzése ilyen rövid idő alatt. A dolgozók elkötelezettsége, tudásmegosztása és erős csapatszelleme alapvetően meghatározza a debreceni gyár vállalati kultúráját, és lehetővé teszi az ehhez hasonló eredmények elérését.
A BMW 2018. július 31-én jelentette be, hogy új autógyárat épít Debrecenben, az építkezés pedig 2022-ben gyorsult fel látványosan. A több mint 2 milliárd eurós beruházással létrejött üzemet 2025 szeptemberében nyitották meg hivatalosan, a sorozatgyártás pedig 2025 végén indult el.
A gyár első modellje az új generációs, tisztán elektromos BMW iX3 lett, amely minden várakozást felülmúló rajtot vett. A kereslet miatt Debrecenben rendkívül gyorsan futtatják fel a termelést: 2026 júliusára elkészült az 50 ezredik iX3, szeptemberben pedig már három műszakban, napi 24 órában működik a gyártás.
A debreceni üzem stratégiai jelentőségét az adja, hogy ez a BMW Neue Klasse modellgenerációjának első sorozatgyártási helyszíne, és itt vezetik be a konszern több új elektromos, digitális és gyártási technológiáját. A BMW ezért Debrecent nem egyszerűen egy új európai gyárként kezeli: Oliver Zipse vezérigazgató szerint az üzem „döntő tényező” a vállalat jövőbeli sikere szempontjából.