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BMW
Debrecen
gyár

Debreceni BMW-gyár: Amerikában is tarol az iX3, úgy veszik az elektromos autót, mint a cukrot

Már a hivatalos rajt előtt megkaphatták új iX3-asukat az első amerikai vásárlók. BMW Debrecenben három műszakra állt át, miután Európából százezer megrendelés érkezett a modellre.
VG
2026.09.22., 06:39

A tervezettnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW iX3 amerikai átadása. A modell iránt Európában is rendkívül erős a kereslet, ezért a magyarországi üzemben már három műszakban, a nap 24 órájában folyik a termelés – írja a az Electrive.

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Debreceni BMW-gyár: Amerikában is tarol az iX3, úgy eszik az elektromos autót, mint a cukrot / Fotó: Octavian Lazar

Bár az Egyesült Államokban hivatalosan csak szeptember 25-én kezdődne meg az új BMW iX3 kiszállítása, egyes kereskedések a hírek szerint már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. Egy kaliforniai kereskedő például tíz nappal a hivatalos időpont előtt kezdte meg az átadásokat, amit az erős vásárlói kereslettel indokoltak.

Az amerikai piacon egyelőre a 2027-es modellévhez tartozó BMW iX3 50 xDrive kapható. 

Az összkerékhajtású elektromos SUV hatótávolságát az amerikai EPA 383 és 434 mérföld, vagyis megközelítőleg 616 és 698 kilométer közé becsüli. A 400 kilowattos villámtöltési teljesítménnyel tíz perc alatt akár 231 mérföldre, azaz mintegy 372 kilométerre elegendő energia tölthető az akkumulátorba.

A 463 lóerős modell 4,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 60 mérföld/órás, vagyis közel 97 kilométer/órás sebességre. Az akkumulátor kapacitása 112,2 kilowattóra, az autó váltóáramról legfeljebb 15 kilowattal tölthető. A típus kétirányú töltésre is alkalmas: külső elektromos eszközök, lakóingatlanok, valamint más villanyautók energiaellátására egyaránt használható.

A BMW North America 61 500 dolláros, átszámítva körülbelül 20,3 millió forintos indulóáron kínálja az iX3 50 xDrive-ot.

Az összes jelenleg készülő BMW iX3 a vállalat debreceni üzemében gördül le a gyártósorról, így az észak-amerikai piacra szánt autókat is Magyarországon állítják elő, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A BMW 2027-től Mexikóban is megkezdené a típus gyártását, Kínában pedig egy helyben készülő, hosszított változat bevezetését tervezi.

A bajor autógyártó szeptemberben két műszakról három műszakra állította át a debreceni üzemet, így már éjjel-nappal folyik a termelés. A döntést az iX3 iránti kiugró kereslet indokolta: Európából eddig mintegy 100 ezer megrendelés érkezett a modellre.

A vállalat szerint a debreceni gyár körülbelül nyolc hónap alatt jutott el a sorozatgyártás kezdetétől a három műszakos működésig. 

Ez a BMW közlése alapján a cég történetének leggyorsabb termelésfelfutása egy új üzemben. A gyártás 2025 októberében indult el Debrecenben, márciusban vezették be a két műszakos munkarendet, szeptemberben pedig már a harmadik műszakot is beállították.

Az iX3 a BMW Neue Klasse, vagyis új elektromosautó-generációjának első sorozatgyártású modellje. Európában az összkerékhajtású iX3 50 xDrive mellett május vége óta a hátsókerék-hajtású iX3 40 is konfigurálható.

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Debreceni BMW-gyár: Amerikában is tarol az iX3, úgy veszik az elektromos autót, mint a cukrot

Már a hivatalos rajt előtt megkaphatták új iX3-asukat az első amerikai vásárlók. BMW Debrecenben három műszakra állt át, miután Európából százezer megrendelés érkezett a modellre.
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