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Újabb pofont kap a német autóipar, óriási leépítést jelentett be a Magyarországon is termelő beszállító: megroppantak a kínai riválisok nyomása alatt, nem kell már annyi alkatrész

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Újabb 900 munkahely kerül veszélybe a vállalat németországi működésében, ezúttal Nürnbergben. A Bosch szerint a belső égésű motorokhoz gyártott alkatrészek iránti kereslet csökkenése és a hidrogénes üzemanyagcellák vártnál gyengébb piaci teljesítménye miatt túl sok dolgozó maradt az üzemben.
VG
2026.09.28, 18:09

Újabb súlyos leépítést jelentett be a Bosch, a német ipar egyik meghatározó vállalata: a nürnbergi üzem 1800 dolgozójából 900 állását szüntetik meg 2029-ig. A Bosch leépítései mögött az autóipar átalakulása, az elektromos mobilitás térnyerése, valamint a kínai versenytársak által fokozódó ár- és versenynyomás áll.

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A nürnbergi Bosch-üzem dolgozóinak fele elveszítheti a munkáját a következő három évben, a vállalat 900 munkahely megszüntetését tervezi 2029-ig / Fotó: Shutterstock

A Bosch újabb jelentős németországi leépítést jelentett be: az autóipari beszállító a nürnbergi üzemében dolgozó 1800 emberből 900 munkahelyet szüntet meg 2029-ig. 

A leépítés a vállalat korábban bejelentett, csoportszinten 22 ezer fős létszámcsökkentésén felül értendő, amelynek jelentős része a Mobility üzletágat érinti.

A nürnbergi telephelyen elsősorban belső égésű motorokhoz, illetve üzemanyagcellákhoz gyártanak alkatrészeket. Az autóipar gyors átalakulása azonban mindkét területet nehéz helyzetbe hozta. Az elektromos mobilitás térnyerésével a belső égésű motorok jelentősége folyamatosan csökken, miközben a hidrogénhajtáshoz használt üzemanyagcellák eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött várakozásokat.

A Bosch közleménye szerint emiatt Nürnbergben többletmunkaerő alakult ki, amely hosszú távon gazdaságilag nem fenntartható. A vállalat a döntést az autóipar folyamatban lévő átalakulásával, valamint az ágazaton belüli egyre erősebb verseny- és árnyomással indokolta. Különösen komoly kihívást jelentenek a kínai versenytársak, miközben a globális autópiac stagnál, Európában pedig már csökken a kereslet.

Nem tud lekanyarodni a lejtőről a Bosch

A mostani bejelentés egy szélesebb körű átszervezés része. A Bosch 2026 első felének végére már mintegy 6500-zal kevesebb munkavállalót foglalkoztatott, mint 2025 végén. A létszámcsökkentés ellenére a vállalat bevétele 3,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Bosch tavaly a pénzügyi válság óta először zárt adózás utáni veszteséggel, vagyis a vállalat nettó veszteséget jelentett. A cég az idei év elején már jelezte, hogy a globális autóiparban az elektromos átállás, valamint az erősödő ár- és versenynyomás jelentős költséghátrányt okoz a Mobility üzletágban.

A nürnbergi üzem leépítése jól illeszkedik a német iparban zajló átrendeződésbe. Az utóbbi időben Németország több meghatározó vállalata is csoportos leépítésekkel és költségcsökkentéssel reagál a gyenge versenyképességre, az energiapiaci sokkokra és az autóipar nehézségeire. A Bosch esetében ugyanakkor nemcsak a költségnyomás, hanem a termékszerkezet átalakulása is közvetlenül érinti a munkahelyeket: miközben a belső égésű motorokhoz kapcsolódó gyártás jelentősége visszaesik, az elektromos mobilitáshoz igazodó új üzletágak felépítése időt és jelentős beruházásokat igényel.

A nürnbergi üzem sorsa így egyszerre mutatja meg a német autóipar két legfontosabb problémáját: a hagyományos technológiák iránti kereslet visszaesését és azt, hogy az európai beszállítók egyre keményebb nemzetközi versenyben próbálják megőrizni pozícióikat.

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A német ipar több meghatározó szereplője is betegeskedik. A probléma gyökere szerteágazó, de a legnagyobb kihívást az utóbbi évek gazdasági és energetikai sokkhatásai, valamint a gyenge versenyképességi mutatók okozzák. Néhány vállalat azonban igyekszik kihasználni a globálisan feszült geopolitikai helyzetet és a hadiipar irányába nyitnának. A folyamat jelentősen átalakíthatja Németország gazdaságának szerkezetét, a Bosch szakembereinek egy része pedig éppen ennek a folyamatnak köszönhetően menekülhet meg a munkanélküliségtől.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
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Robert Bosch
elektromos autógyártás
német autóipar
leépítés
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