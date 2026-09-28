Újabb pofont kap a német autóipar, óriási leépítést jelentett be a Magyarországon is termelő beszállító: megroppantak a kínai riválisok nyomása alatt, nem kell már annyi alkatrész

Újabb súlyos leépítést jelentett be a Bosch, a német ipar egyik meghatározó vállalata: a nürnbergi üzem 1800 dolgozójából 900 állását szüntetik meg 2029-ig. A Bosch leépítései mögött az autóipar átalakulása, az elektromos mobilitás térnyerése, valamint a kínai versenytársak által fokozódó ár- és versenynyomás áll.

A nürnbergi Bosch-üzem dolgozóinak fele elveszítheti a munkáját a következő három évben, a vállalat 900 munkahely megszüntetését tervezi 2029-ig / Fotó: Shutterstock

A Bosch újabb jelentős németországi leépítést jelentett be: az autóipari beszállító a nürnbergi üzemében dolgozó 1800 emberből 900 munkahelyet szüntet meg 2029-ig.

A leépítés a vállalat korábban bejelentett, csoportszinten 22 ezer fős létszámcsökkentésén felül értendő, amelynek jelentős része a Mobility üzletágat érinti.

A nürnbergi telephelyen elsősorban belső égésű motorokhoz, illetve üzemanyagcellákhoz gyártanak alkatrészeket. Az autóipar gyors átalakulása azonban mindkét területet nehéz helyzetbe hozta. Az elektromos mobilitás térnyerésével a belső égésű motorok jelentősége folyamatosan csökken, miközben a hidrogénhajtáshoz használt üzemanyagcellák eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött várakozásokat.

A Bosch közleménye szerint emiatt Nürnbergben többletmunkaerő alakult ki, amely hosszú távon gazdaságilag nem fenntartható. A vállalat a döntést az autóipar folyamatban lévő átalakulásával, valamint az ágazaton belüli egyre erősebb verseny- és árnyomással indokolta. Különösen komoly kihívást jelentenek a kínai versenytársak, miközben a globális autópiac stagnál, Európában pedig már csökken a kereslet.

Nem tud lekanyarodni a lejtőről a Bosch

A mostani bejelentés egy szélesebb körű átszervezés része. A Bosch 2026 első felének végére már mintegy 6500-zal kevesebb munkavállalót foglalkoztatott, mint 2025 végén. A létszámcsökkentés ellenére a vállalat bevétele 3,6 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Bosch tavaly a pénzügyi válság óta először zárt adózás utáni veszteséggel, vagyis a vállalat nettó veszteséget jelentett. A cég az idei év elején már jelezte, hogy a globális autóiparban az elektromos átállás, valamint az erősödő ár- és versenynyomás jelentős költséghátrányt okoz a Mobility üzletágban.