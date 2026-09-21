Szeged csak a kezdet, totális támadást indít a BYD: még két gyárat nyithat, most keresik a helyszínt – megvan az időpont, mikor indulhat a sorozatgyártás Magyarországon

A BYD hosszú távon három autógyárat és egy külön akkumulátorgyárat működtetne Európában, miközben első kontinensbeli üzeme már Szegeden készül az indulásra. A kínai autógyártó európai terjeszkedése akkor gyorsul fel, amikor a Volkswagen gyárbezárásokkal és jelentős leépítéssel próbál alkalmazkodni az autóipar átalakulásához.

A BYD újabb európai autógyár helyszínéről dönthet még az idén, miközben a kínai vállalat egyre nagyobb gyártókapacitást épít ki a kontinensen / Fotó: Xinhua via AFP

A BYD nem áll meg Szegednél: a kínai autógyártó hosszabb távon három autó-összeszerelő üzemet és egy külön akkumulátorgyárat szeretne működtetni Európában. A tervekről Alfredo Altavilla, a BYD európai tanácsadója, a Fiat Chrysler korábbi vezetője beszélt az IXBT-nek.

A vállalat első európai autógyára már Szegeden épül, ahol megkezdődött a próbagyártás. A teljes körű termelés novemberben vagy decemberben indulhat.

Az üzem tervezett kapacitása évi 200 ezer jármű, ami a BYD európai jelenlétének egyik legfontosabb pillére lehet.

A helyi gyártás több szempontból is fontos a kínai vállalatnak. Egyrészt közelebb kerül a vásárlókhoz, másrészt könnyebben alkalmazkodhat az európai piaci és szabályozási követelményekhez, miközben csökkentheti a Kínából érkező importtól való függőségét.

A második európai autógyár helyszínéről még nincs végleges döntés, de Altavilla szerint ezt 2026 végéig meghozhatják. A BYD Spanyolországgal, Franciaországgal és Olaszországgal is tárgyal, és nem feltétlenül új üzem építésében gondolkodik. Egy kihasználatlan vagy alacsony kapacitással működő autógyár felvásárlása gyorsabb felfutást tehetne lehetővé, ráadásul a meglévő infrastruktúra és munkaerő is rendelkezésre állhat.

A második üzem után a BYD-nek arról kell döntenie, hogy a harmadik autógyárat vagy egy európai akkumulátorgyárat valósítja meg előbb. A vállalat korábban Törökországban, Manisában is bejelentett egy üzemet, amely évente mintegy 150 ezer autó gyártására lenne alkalmas, ám a projektet most határozatlan időre elhalasztották.

A hazai problémákat is kiegyensúlyozná a BYD

A vállalat terjeszkedése mögött a kínai piac átrendeződése is áll. A BYD adatai szerint hazai értékesítése 2026-ban 32,7 százalékkal, 1,505 millió járműre esett vissza. Eközben a külföldi értékesítés gyorsan bővül: a cég idén 1,9-2 millió Kínán kívül eladott autóval számol.