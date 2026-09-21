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elektromos autóipar
Volkswagen
Szeged
BYD

Szeged csak a kezdet, totális támadást indít a BYD: még két gyárat nyithat, most keresik a helyszínt – megvan az időpont, mikor indulhat a sorozatgyártás Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európa egyik legnagyobb autópiacán készül komolyabbra fordítani a jelenlétét a kínai óriás, amely három autógyárral és egy akkumulátorgyárral számol. A BYD első európai üzeme Szegeden már próbagyártást végez.
VG
2026.09.21, 21:40

A BYD hosszú távon három autógyárat és egy külön akkumulátorgyárat működtetne Európában, miközben első kontinensbeli üzeme már Szegeden készül az indulásra. A kínai autógyártó európai terjeszkedése akkor gyorsul fel, amikor a Volkswagen gyárbezárásokkal és jelentős leépítéssel próbál alkalmazkodni az autóipar átalakulásához.

BYD, gyár
A BYD újabb európai autógyár helyszínéről dönthet még az idén, miközben a kínai vállalat egyre nagyobb gyártókapacitást épít ki a kontinensen / Fotó: Xinhua via AFP

A BYD nem áll meg Szegednél: a kínai autógyártó hosszabb távon három autó-összeszerelő üzemet és egy külön akkumulátorgyárat szeretne működtetni Európában. A tervekről Alfredo Altavilla, a BYD európai tanácsadója, a Fiat Chrysler korábbi vezetője beszélt az IXBT-nek.

A vállalat első európai autógyára már Szegeden épül, ahol megkezdődött a próbagyártás. A teljes körű termelés novemberben vagy decemberben indulhat. 

Az üzem tervezett kapacitása évi 200 ezer jármű, ami a BYD európai jelenlétének egyik legfontosabb pillére lehet.

A helyi gyártás több szempontból is fontos a kínai vállalatnak. Egyrészt közelebb kerül a vásárlókhoz, másrészt könnyebben alkalmazkodhat az európai piaci és szabályozási követelményekhez, miközben csökkentheti a Kínából érkező importtól való függőségét.

A második európai autógyár helyszínéről még nincs végleges döntés, de Altavilla szerint ezt 2026 végéig meghozhatják. A BYD Spanyolországgal, Franciaországgal és Olaszországgal is tárgyal, és nem feltétlenül új üzem építésében gondolkodik. Egy kihasználatlan vagy alacsony kapacitással működő autógyár felvásárlása gyorsabb felfutást tehetne lehetővé, ráadásul a meglévő infrastruktúra és munkaerő is rendelkezésre állhat.

A második üzem után a BYD-nek arról kell döntenie, hogy a harmadik autógyárat vagy egy európai akkumulátorgyárat valósítja meg előbb. A vállalat korábban Törökországban, Manisában is bejelentett egy üzemet, amely évente mintegy 150 ezer autó gyártására lenne alkalmas, ám a projektet most határozatlan időre elhalasztották.

A hazai problémákat is kiegyensúlyozná a BYD

A vállalat terjeszkedése mögött a kínai piac átrendeződése is áll. A BYD adatai szerint hazai értékesítése 2026-ban 32,7 százalékkal, 1,505 millió járműre esett vissza. Eközben a külföldi értékesítés gyorsan bővül: a cég idén 1,9-2 millió Kínán kívül eladott autóval számol.

A kínai gyártó európai offenzívája különösen látványos a Volkswagen helyzetéhez képest. Európa legnagyobb autógyártója négy üzem bezárásával és mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésével járó átalakítást hajt végre, miközben a BYD új kapacitások kiépítésén dolgozik.

A kínai vállalat közben a prémiumszegmensben is támad: a héten bemutatta a Porsche Taycan ellenfelének szánt Fangchengbao S és S GT modelleket. A 666 lóerős, összkerékhajtású, driftmóddal is felszerelt elektromos autó ára Kínában mintegy 240 ezer jüan.

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Fordul a magyarországi szabályozási környezet a kínai ipari beruházások körül. A BYD szegedi gyára éppen akkor kerülhet szigorúbb hatósági kontroll alá, amikor az európai terjeszkedésének egyik legfontosabb pillére lenne.

 

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