Figyelmeztették a BYD részvényeseit a szegedi gyár miatt: nagyon megváltozott a helyzet Magyarországon, soha nem volt ekkora a kockázat – "Ez nem elszigetelt eset"

A BYD szegedi gyára kulcsszerepet játszik a kínai autógyártó európai terjeszkedésében, Magyarországon azonban látványosan változik a beruházások megítélése. A BYD-t már bírságolták a gyár építkezéséhez kapcsolódó talajügy miatt, miközben a kormány szigorúbb környezetvédelmi ellenőrzést és nagyobb szankciókat készít elő.

A BYD szegedi gyára stratégiai fontosságú az európai terjeszkedésben, de Magyarországon közben változnak a játékszabályok / Fotó: Xinhua via AFP / Illusztráció

A BYD számára Szeged eddig a magyarországi sikertörténet egyik legfontosabb állomása volt, most azonban egyre több jel utal arra, hogy a kínai autógyártónak szigorúbb feltételek között kell folytatnia a beruházást. A

szegedi gyár építkezése miatt indított környezetvédelmi eljárás júniusban lezárult, a vállalatot pedig 10 millió forintos bírsággal sújtották.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szerint a BYD mintegy 20 hektárnyi területre szállított ki a beruházás helyszínéről letermelt termőtalajt anélkül, hogy elvégezték volna az előírt kötelező vizsgálatokat. A márciusi mintákban egyes alkilbenzolok koncentrációja a határérték többszörösét is elérte. A hatóság később azt közölte, hogy az április és június között végzett akkreditált mérések alapján már nem volt kimutatható határérték feletti szennyeződés, az ügy miatt azonban rendőrségi eljárás is indult.

A BYD tagadta, hogy megsértette volna a környezetvédelmi előírásokat, Stella Li, a vállalat alelnöke pedig közölte, hogy a cég betartotta a helyi szabályokat.

Több fronton is támadják a BYD-t

A nagyobb változást azonban nem önmagában a 10 millió forintos bírság jelenti. Péter Magyar kormánya új környezetvédelmi hatóságot hoz létre az elektromosautó- és akkumulátorgyárak ellenőrzésére, miközben jelentősen emelné a környezetvédelmi bírságok felső határát. A szabályozás értelmében a korábban kiemelt beruházásként kezelt projektek sem élveznének automatikus mentességet a környezetvédelmi és egyéb előírások alól.

Ez különösen érzékenyen érintheti a BYD-t. A szegedi üzemben a tervek szerint 2026 negyedik negyedévében kezdődhet az összeszerelés, hosszabb távon pedig évi 200 ezer autó gyártásával számolnak. A gyár az európai terjeszkedési stratégia központi eleme, nem egy könnyen lecserélhető mellékprojekt. A BYD ráadásul éppen most gyorsítja európai lokalizációját:

a vállalat már a teherautók helyi gyártását is tervezi, hogy egyre inkább európai gyártóként működjön.

A tétet növeli az uniós vámrendszer is. A Kínából behozott BYD elektromos autókra az EU 17 százalékos kiegyenlítő vámot vet ki a normál vám mellett, miközben a magyarországi gyártás lehetővé teszi ennek az importtehernek a megkerülését. Ha a szegedi üzem indulása csúszik, az európai gyártásból származó vámelőny realizálása is későbbre tolódhat.