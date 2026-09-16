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elektromos autóipar
Szeged
beruházás
BYD

Figyelmeztették a BYD részvényeseit a szegedi gyár miatt: nagyon megváltozott a helyzet Magyarországon, soha nem volt ekkora a kockázat – "Ez nem elszigetelt eset"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fordul a magyarországi szabályozási környezet a kínai ipari beruházások körül. A BYD szegedi gyára éppen akkor kerülhet szigorúbb hatósági kontroll alá, amikor az európai terjeszkedésének egyik legfontosabb pillére lenne.
VG
2026.09.16, 21:02
Frissítve: 2026.09.16, 21:10

A BYD szegedi gyára kulcsszerepet játszik a kínai autógyártó európai terjeszkedésében, Magyarországon azonban látványosan változik a beruházások megítélése. A BYD-t már bírságolták a gyár építkezéséhez kapcsolódó talajügy miatt, miközben a kormány szigorúbb környezetvédelmi ellenőrzést és nagyobb szankciókat készít elő.

Byd, gyár, Brazília
A BYD szegedi gyára stratégiai fontosságú az európai terjeszkedésben, de Magyarországon közben változnak a játékszabályok / Fotó: Xinhua via AFP / Illusztráció

A BYD számára Szeged eddig a magyarországi sikertörténet egyik legfontosabb állomása volt, most azonban egyre több jel utal arra, hogy a kínai autógyártónak szigorúbb feltételek között kell folytatnia a beruházást. A

 szegedi gyár építkezése miatt indított környezetvédelmi eljárás júniusban lezárult, a vállalatot pedig 10 millió forintos bírsággal sújtották.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal szerint a BYD mintegy 20 hektárnyi területre szállított ki a beruházás helyszínéről letermelt termőtalajt anélkül, hogy elvégezték volna az előírt kötelező vizsgálatokat. A márciusi mintákban egyes alkilbenzolok koncentrációja a határérték többszörösét is elérte. A hatóság később azt közölte, hogy az április és június között végzett akkreditált mérések alapján már nem volt kimutatható határérték feletti szennyeződés, az ügy miatt azonban rendőrségi eljárás is indult.

A BYD tagadta, hogy megsértette volna a környezetvédelmi előírásokat, Stella Li, a vállalat alelnöke pedig közölte, hogy a cég betartotta a helyi szabályokat.

Több fronton is támadják a BYD-t

A nagyobb változást azonban nem önmagában a 10 millió forintos bírság jelenti. Péter Magyar kormánya új környezetvédelmi hatóságot hoz létre az elektromosautó- és akkumulátorgyárak ellenőrzésére, miközben jelentősen emelné a környezetvédelmi bírságok felső határát. A szabályozás értelmében a korábban kiemelt beruházásként kezelt projektek sem élveznének automatikus mentességet a környezetvédelmi és egyéb előírások alól.

Ez különösen érzékenyen érintheti a BYD-t. A szegedi üzemben a tervek szerint 2026 negyedik negyedévében kezdődhet az összeszerelés, hosszabb távon pedig évi 200 ezer autó gyártásával számolnak. A gyár az európai terjeszkedési stratégia központi eleme, nem egy könnyen lecserélhető mellékprojekt. A BYD ráadásul éppen most gyorsítja európai lokalizációját: 

a vállalat már a teherautók helyi gyártását is tervezi, hogy egyre inkább európai gyártóként működjön.

A tétet növeli az uniós vámrendszer is. A Kínából behozott BYD elektromos autókra az EU 17 százalékos kiegyenlítő vámot vet ki a normál vám mellett, miközben a magyarországi gyártás lehetővé teszi ennek az importtehernek a megkerülését. Ha a szegedi üzem indulása csúszik, az európai gyártásból származó vámelőny realizálása is későbbre tolódhat.

Különös mellékzöngéje a történetnek, hogy a beruházást korábban kiemelten támogató volt külügyminiszter, Szijjártó Péter júliusban éppen a BYD-hoz igazolt, ahol a csoport külső kapcsolataiért és új üzleti területeinek fejlesztéséért felel. A szegedi gyár tehát egyszerre lett a BYD európai stratégiájának kulcsprojektje és annak egyik első komoly magyarországi szabályozási tesztje.

Európai céggé válna a BYD: megtalálta a kiskaput a vámfalon, a riválisok sem találnak ezen fogást – Szijjártó is óriási szerepet kaphat az átalakításban

A kínai autóipari óriás európai gyártóbázist épít, miközben Szijjártó Péter új globális feladatai éppen a nemzetközi terjeszkedéshez kapcsolódnak. A vámok miatt nem hátrál meg Európától a BYD, hanem még mélyebbre ássa magát a kontinensen.

 

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