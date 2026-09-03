Még meg sem nyitott, de már most több mint 28 milliárd forintért adott el autókat a szegedi BYD, átlagosan 800 ezer fölött vittek haza a munkások

A BYD szegedi gyára még épül, a kínai autóóriás magyarországi üzlete azonban már tavaly is komoly forgalmat bonyolított. A BYD Auto Hungary Kft. csak augusztus végén tette közzé a 2025-ös pénzügyi beszámolóját, amelyből kiderül: a társaság 29,71 milliárd forintos értékesítési bevételt ért el, ennek szinte teljes egésze pedig autók továbbértékesítéséből származott - írta az Átlátszó.

Már most milliárdos forgalmat bonyolít a BYD magyarországi cége, miközben a szegedi üzem még javában épül. / Fotó: Joó István / Facebook

A beszámoló szerint 28,696 milliárd forintért adtak el járműveket. Ezek még nem Szegeden készültek, hiszen a gyár tavaly nem működött, vagyis a magyar társaság a Kínában előállított autók értékesítésével tudott bevételt termelni.

Mindez azonban nem volt elég a nyereséghez: a BYD 2025-ben 8,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

Százmilliárdok mentek a BYD beruházásába

A BYD szegedi beruházásának mérete jól látszik a mérlegből is. A vállalat teljes eszközállománya egy év alatt 193,4 milliárd forintról 378,9 milliárdra emelkedett, vagyis csaknem megduplázódott.

A befektetett eszközök értéke még látványosabban nőtt: 96,5 milliárd forintról 355,2 milliárdra ugrott. A beruházások és felújítások értéke önmagában 13,9 milliárdról 205,9 milliárd forintra emelkedett, miközben a beruházásokra adott előlegek 60 milliárdról 123,5 milliárdra nőttek.

A számok alapján egyértelmű, hogy a szegedi üzem felépítése komoly pénzügyi terhet jelent a magyar leányvállalatnak. A cég saját tőkéje év végén 182,8 milliárd, kötelezettségállománya pedig 195,5 milliárd forint volt.

A BYD eközben már több mint 250 emberrel működött Magyarországon. A társaság átlagos statisztikai létszáma 251 fő volt, közülük 199 szellemi, 52 pedig fizikai munkakörben dolgozott.

A bérköltség összesen 2,578 milliárd forintot tett ki - ez átlagosan mintegy 856 ezer forintos havi bruttó bérnek felel meg fejenként.

A személyi jellegű egyéb kifizetésekkel együtt az összeg már körülbelül 934 ezer forint volt havonta, a járulékokat is beleszámítva pedig a munkáltató átlagos havi költsége meghaladta az 1,05 millió forintot dolgozónként.

A BYD magyarországi számai közben egy olyan időszakban születtek, amikor a kínai autóipar komoly átalakuláson megy keresztül. A vállalat második negyedéves nettó profitja ugyan 30 százalékkal, 8,2 milliárd jüanra emelkedett, az első félév eredménye azonban még mindig 20,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.