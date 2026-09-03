Még meg sem nyitott, de már most több mint 28 milliárd forintért adott el autókat a szegedi BYD, átlagosan 800 ezer fölött vittek haza a munkások
A BYD szegedi gyára még épül, a kínai autóóriás magyarországi üzlete azonban már tavaly is komoly forgalmat bonyolított. A BYD Auto Hungary Kft. csak augusztus végén tette közzé a 2025-ös pénzügyi beszámolóját, amelyből kiderül: a társaság 29,71 milliárd forintos értékesítési bevételt ért el, ennek szinte teljes egésze pedig autók továbbértékesítéséből származott - írta az Átlátszó.
A beszámoló szerint 28,696 milliárd forintért adtak el járműveket. Ezek még nem Szegeden készültek, hiszen a gyár tavaly nem működött, vagyis a magyar társaság a Kínában előállított autók értékesítésével tudott bevételt termelni.
Mindez azonban nem volt elég a nyereséghez: a BYD 2025-ben 8,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.
Százmilliárdok mentek a BYD beruházásába
A BYD szegedi beruházásának mérete jól látszik a mérlegből is. A vállalat teljes eszközállománya egy év alatt 193,4 milliárd forintról 378,9 milliárdra emelkedett, vagyis csaknem megduplázódott.
A befektetett eszközök értéke még látványosabban nőtt: 96,5 milliárd forintról 355,2 milliárdra ugrott. A beruházások és felújítások értéke önmagában 13,9 milliárdról 205,9 milliárd forintra emelkedett, miközben a beruházásokra adott előlegek 60 milliárdról 123,5 milliárdra nőttek.
A számok alapján egyértelmű, hogy a szegedi üzem felépítése komoly pénzügyi terhet jelent a magyar leányvállalatnak. A cég saját tőkéje év végén 182,8 milliárd, kötelezettségállománya pedig 195,5 milliárd forint volt.
A BYD eközben már több mint 250 emberrel működött Magyarországon. A társaság átlagos statisztikai létszáma 251 fő volt, közülük 199 szellemi, 52 pedig fizikai munkakörben dolgozott.
A bérköltség összesen 2,578 milliárd forintot tett ki - ez átlagosan mintegy 856 ezer forintos havi bruttó bérnek felel meg fejenként.
A személyi jellegű egyéb kifizetésekkel együtt az összeg már körülbelül 934 ezer forint volt havonta, a járulékokat is beleszámítva pedig a munkáltató átlagos havi költsége meghaladta az 1,05 millió forintot dolgozónként.
A BYD magyarországi számai közben egy olyan időszakban születtek, amikor a kínai autóipar komoly átalakuláson megy keresztül. A vállalat második negyedéves nettó profitja ugyan 30 százalékkal, 8,2 milliárd jüanra emelkedett, az első félév eredménye azonban még mindig 20,5 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.
A kínai elektromosautó-gyártók között ráadásul rendkívül erős a verseny. Az AlixPartners adatai szerint a vizsgált 30, elektromos és plug-in hibrid autókra fókuszáló kínai gyártó közül 2025-ben mindössze három volt egész évben nyereséges. A társaság szerint 2030-ra is csak hét juthat el legalább a nullszaldóig.
A kínai gyártók számának csökkenése szintén jelzi a konszolidációt:
a CIC szerint 2022 végén még 137 autógyártó működött Kínában, 2025 végén már csak 102.
Eközben Európában egyre nagyobb nyomást jelent a kínai autók térnyerése. A BYD szegedi üzeme ennek a terjeszkedésnek lehet az egyik fontos európai bázisa, ám az indulás időpontja továbbra sem teljesen biztos. A gyár megnyitását korábban 2025 második felére, majd 2025 végére ígérték, a legfrissebb információk szerint pedig 2026 negyedik negyedévében indulhat meg az autók összeszerelése Szegeden.
Szenzációs hír, sokkal nagyobb dolog készül a szegedi BYD-gyárban, mint eddig tudtuk: új autót gyárhatnak Magyarországon a kínaiak – egész Európa sorba állhat érte
A BYD már nemcsak a Dolphin Surf és az Atto 2 európai gyártására készülhet Magyarországon: egy új, kifejezetten a városi kisautók piacára szánt elektromos modell európai termelését is mérlegeli. A szegedi BYD-gyár azért kerülhet képbe, mert ez lesz a kínai vállalat első európai személyautógyára, miközben az EU új kedvezményekkel ösztönözné a helyben gyártott, legfeljebb 4,2 méteres elektromos autókat.