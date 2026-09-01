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fejlesztés
elektromos autóipar
Schaeffler AG

Magyar fejlesztés hozhat történelmi áttörést az elektromos autók gyártásában: egy nagyon drága összetevő nyerhető vissza a szombathelyi technológiával

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A Schaeffler szakemberei olyan technológiát fejlesztettek ki, amellyel biztonságosan visszanyerhetők az elektromos motorok rendkívül drága ritkaföldfém-mágnesei. Az innováció jelentős megtakarítást hozhat és csökkentheti a karbonlábnyomot.
VG
2026.09.01, 20:09

Miközben a Mercedes-Benz a kecskeméti gyárában megkezdte az elektromos C-osztály sorozatgyártását, Szombathelyen egy olyan technológiát dolgoztak ki, amely jelentősen gazdaságosabbá és fenntarthatóbbá teheti az elektromos motorok előállítását. 

Kecskemét, Mercedes gyár elektromos autó
Magyar fejlesztés hozhat áttörést az elektromos autók gyártásában / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Schaeffler szakembereinek eljárásával 

biztonságosan visszanyerhetők és újra felhasználhatók a gyártás során selejtessé váló motorok értékes ritkaföldfém-mágnesei.

Az elektromos mobilitás terjedésével egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan lehet fenntarthatóan és költséghatékonyan kezelni az elektromos motorokhoz szükséges, nagy értékű nyersanyagokat. Erre kínál megoldást a Schaeffler szombathelyi E-Mobility üzemében kifejlesztett új technológia.

Az eljárással az elektromos motorok forgórészeiből, vagyis rotorjaiból biztonságosan kinyerhetők a rendkívül drága ritkaföldfém-mágnesek. A visszanyert alkatrészeket ezt követően ismét fel lehet használni a gyártásban, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet, miközben mérsékli a selejt mennyiségét is.

A technológia környezetvédelmi szempontból ugyancsak fontos előrelépést jelent. A helyben visszanyert mágneseket nem kell más telephelyekre szállítani vagy hagyományos módszerekkel újrafeldolgozni, így más eljárásokhoz képest csökkenthető a szállításból és a kezelésből eredő karbonlábnyom.

Kecskeméten már gyártják az elektromos C-osztályt

A szombathelyi fejlesztés egy olyan időszakban született meg, amikor Magyarország szerepe folyamatosan erősödik az európai elektromosautó-iparban. A Mercedes-Benz nemrég adta át kibővített kecskeméti üzemét, amelynek éves gyártási kapacitása a korábbi mintegy 150 ezerről 300 ezer járműre emelkedik.

A beruházás részeként megkezdődött az elektromos C-osztály sorozatgyártása is. A fejlesztés azért is figyelemre méltó, mert miközben a német autóipart gyenge kereslet, költségcsökkentési programok és esetleges gyárbezárások terhelik, a Mercedes tovább növeli magyarországi termelési kapacitását.

A kecskeméti gyárbővítés és a Schaeffler szombathelyi technológiai fejlesztése két különálló beruházás, együtt azonban jól mutatják, hogy Magyarország az elektromos mobilitás több területén is egyre fontosabb szerepet tölthet be. Kecskeméten már elektromos személyautók készülnek nagy sorozatban, Szombathelyen pedig azoknak a technológiáknak a fejlesztésén dolgoznak, amelyekkel az elektromos hajtások gyártása olcsóbbá és fenntarthatóbbá válhat.

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