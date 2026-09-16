Erdőtelepítéssel, vízmegtartással és interaktív e-learning programmal indítja együttműködését az MBH és a WWF Magyarország

Két hazai élőhely fejlesztését támogatja az MBH Bank a WWF Magyarországgal kötött együttműködés keretében, miközben a bank munkatársai a Green Academy e-learning programban mélyíthetik el fenntarthatósági ismereteiket. Az MBH Bank az első vállalat, ahol a WWF közreműködésével fejlesztett, interaktív és gamifikált program a gyakorlatban is megvalósul.

Két hazai élőhely-helyreállítást támogat az MBH Bank, miközben elsőként csatlakozik a WWF Magyarország Green Academy programjához / Fotó: Bodó Gábor / MBH Bank

Két, egymástól karakterében is különböző, kiemelkedő természeti értékeket őrző hazai élőhely fejlesztésével, valamint a munkavállalók fenntarthatósági szemléletének erősítésével kezdi meg együttműködését az MBH Bank és a WWF Magyarország. A közös program részeként Kőszegen új erdő születik, a Tiszajenő melletti Nagy-réten pedig a vízmegtartást segítő beavatkozások javítják egy ártéri élőhely állapotát. Az együttműködésben emellett 50 MBH-munkavállaló számára nyílik meg a Green Academy, a WWF Magyarország, a Progressive Reklámügynökség és az Universum 8 úttörő szemléletformáló programja. A korszerű tudásátadásra épülő, interaktív vállalati e-learning platform közelebb hozza a fenntarthatóság sokszor távolinak tűnő kérdéseit a hétköznapi élethez és mindennapi döntéseinkhez.

Helyet adunk a víznek és az erdőnek

A Kőszeg térségében az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben megvalósuló élőhelyfejlesztés során nagyságrendileg 1 hektárnyi, jelenleg szántóként használt területen hoznak létre erdei élőhelyet. A terület a Kőszegi Tájvédelmi Körzethez és a Natura 2000 hálózathoz tartozik, és a védett természeti terület peremén, a városi, ipari környezet találkozásánál helyezkedik el. Az erdőtelepítés ezért tájképi szempontból is jelentős, emellett nemcsak a biodiverzitás növekedését segíti, hanem hosszú távon a helyi klímaszabályozó szerep erősítéséhez és a szénmegkötéshez is hozzájárul.

A másik helyszín a Tiszajenő melletti Nagy-rét, a Közép-Tisza-vidék egyik legváltozatosabb és legtermészetesebb állapotban fennmaradt hullámtéri gyepterülete. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben végzett beavatkozás célja a vízmegtartó képesség javítása: a mintegy 660 méter hosszú csatornaszakasz átalakításával lassítják a víz lefolyását. A csatornaszakaszon a vízlefolyást akadályozó széles fenékküszöbök kialakításával olyan kisebb-nagyobb időszakos vízfoltok kialakítása a terv, amelyek élőhelyet biztosíthatnak többek között kétéltűek számára, miközben segítik a környező területek vízháztartását, így a terület ellenállóbbá válhat a klímaváltozás hatásaival szemben. A beavatkozás több kiemelt természetvédelmi jelentőséggel bíró állatfaj – köztük a nagy tűzlepke, a vöröshasú unka, a dunai gőte és a haris – élőhelyi feltételeinek javítását is szolgálja.