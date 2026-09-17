Köszönetet mondhat Kapitány István az Orbán-kormánynak: újabb gigantikus beruházás ért véget Magyarországon – októbertől eláraszthatják a világot a Hankook gumiabroncsai

540 millió eurós beruházással erősítette meg magyarországi gyártását a Hankook, amely Rácalmáson új kamion- és buszabroncs-gyártó sort épített ki. A dél-koreai vállalat célja, hogy az európai piacot a kontinensen gyártott abroncsokkal lássa el, rövidítse a szállítási időket, és rugalmasabban reagáljon a vevői igényekre.

Ázsia helyett egyre nagyobb részben Magyarországról szolgálhatja ki európai ügyfeleit a Hankook / Fotó: Grabarics Építőipari Kft.

Újabb jelentős beruházással erősítette meg magyarországi jelenlétét a Hankook. A dél-koreai prémiumabroncs-gyártó 540 millió eurót, vagyis több mint 210 milliárd forintot fektetett be a rácalmási üzem új gyártósorába, amelyen kamionok és buszok számára készülnek majd abroncsok.

A Hankook Magyarországra tette fel a pénzét

A sorozatgyártás októberben indulhat, az új üzem pedig évente több mint 800 ezer teherabroncs előállítására lesz képes. A fejlesztés mintegy 66 ezer négyzetméteren valósult meg, ahol nemcsak a gyártási területet, hanem a hozzá kapcsolódó logisztikai rendszereket és raktárkapacitást is kiépítették. A Hankook a beruházás részeként több mint 450 új munkahely létrehozásával számol.

A vállalat az első, már az új üzemben gyártott tesztabroncsot a hannoveri IAA Transportation szakkiállításon mutatta be. A fejlesztés egyben azt is jelenti, hogy a Hankook az eddig Ázsiából Európába szállított kamion- és buszabroncsok egy részének gyártását a kontinensre telepíti.

Ez a vállalat szerint rövidebb szállítási útvonalakat, gyorsabb kiszolgálást és alacsonyabb logisztikai költségeket hozhat. A rácalmási üzem földrajzi elhelyezkedése és európai közlekedési útvonalakhoz való kapcsolata különösen fontos lehet, amikor a gyártó több európai piacot akar egyetlen központból ellátni.

Az európai piacnak olyan robusztus ipari struktúrákra van szüksége, amelyek a gyakorlatban is hatékonyan működnek, és rövid reakcióidőt tesznek lehetővé

– mondta Jongho Park, a Hankook Tire Europe elnöke és operatív igazgatója a Wirtschaft Woche-nek. Szerinte a magyarországi gyártókapacitás bővítése nagyobb rugalmasságot biztosít a vevői igények és a piaci változások kezelésében.

A Hankook számára Európa kiemelt piac: a régió a vállalat globális értékesítésének mintegy 45 százalékát adja. A rácalmási gyár 2007 óta a cég európai stratégiájának egyik fontos pillére, a vállalat pedig az új beruházással együtt már mintegy 856 millió eurót fordított az üzem fejlesztésére három bővítési ütemben.

A rácalmási gyár jelenleg évente akár 17 millió személyautó-, SUV- és kishaszonjármű-abroncsot is előállíthat.

A kamion- és buszabroncsok gyártásának elindításával a komplexitás és az automatizáltság szintje is tovább nő.