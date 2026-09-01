Ez hirtelen jött: fillérekért adja termékeit a magyarok kedvenc bútorboltja – több mint 700 terméknek zuhan az ára tartósan az IKEA-ban

Az IKEA bejelentette, hogy Magyarországon szeptember 1-jétől több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan.

Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő árát csökkenti tartósan az IKEA Magyarországon / Fotó: Bánkúti Sándor/Mediaworks

„Hosszú távon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy alacsony árakat biztosítsunk a lehető legtöbb ember számára” – fogalmazott Juvencio Maeztu, az Ingka Csoport vezérigazgatója.

„A kezdeményezés nem egy egyszeri akció vagy rövid távú kampány – célunk, hogy megfizethetőbbé tegyük az IKEA-t,

különösen akkor, amikor az embereknek a legnagyobb szükségük van rá” – tette hozzá.

A kezdeményezés elsősorban Európára összpontosít. Szeptember 1-jétől több termékek is kedvezőbb áron lesznek elérhetők. Áruk átlagosan 15–25 százalékkal csökken. A pontos kínálat és az árcsökkentés mértéke országonként eltérhet.

Magyarországon több mint 700 bútor és lakberendezési termék ára csökken tartósan: 327 bútor és 418 lakberendezési kiegészítő lesz elérhető átlagosan 21,5 százalékkal kedvezőbb áron.

A most bejelentett árcsökkentés a 2023-ban indult kezdeményezés folytatása, amellyel az IKEA a megélhetési terhek enyhítését segíti, és támogatja a szebb hétköznapok megteremtését.

A magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.

Több mint 8,2 millió látogató volt az IKEA három magyarországi áruházban, a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.

Lapunkkal korábban közölték, hogy több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli.

Erika Intiso, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője elmondta: a beruházás által a legmodernebb robotikával háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott.