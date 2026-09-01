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termék
IKEA-áruház
árazás

Ez hirtelen jött: fillérekért adja termékeit a magyarok kedvenc bútorboltja – több mint 700 terméknek zuhan az ára tartósan az IKEA-ban

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Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő árát csökkenti tartósan az IKEA Magyarországon. A 745 érintett termék átlagosan 21,5 százalékkal lesz olcsóbb.
VG
2026.09.01, 11:57

Az IKEA bejelentette, hogy Magyarországon szeptember 1-jétől több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő ára csökken tartósan.

IKEA 20200505 Budapest Emberek várnak az újra megnyitott Ikea áruház bejáratánál. Fotó: Bánkúti Sándor BSBors20200505 Budapest, emberek várnak az újra megnyitott Ikea áruház bejáratánál. Fotó: Bánkúti Sándor/Bors
Több mint 700 bútor és lakberendezési kiegészítő árát csökkenti tartósan az IKEA Magyarországon / Fotó: Bánkúti Sándor/Mediaworks

„Hosszú távon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy alacsony árakat biztosítsunk a lehető legtöbb ember számára” – fogalmazott Juvencio Maeztu, az Ingka Csoport  vezérigazgatója. 

„A kezdeményezés nem egy egyszeri akció vagy rövid távú kampány – célunk, hogy megfizethetőbbé tegyük az IKEA-t, 

különösen akkor, amikor az embereknek a legnagyobb szükségük van rá” – tette hozzá.

A kezdeményezés elsősorban Európára összpontosít. Szeptember 1-jétől több termékek is kedvezőbb áron lesznek elérhetők. Áruk átlagosan 15–25 százalékkal csökken. A pontos kínálat és az árcsökkentés mértéke országonként eltérhet. 

Magyarországon több mint 700 bútor és lakberendezési termék ára csökken tartósan: 327 bútor és 418 lakberendezési kiegészítő lesz elérhető átlagosan 21,5 százalékkal kedvezőbb áron.

A most bejelentett árcsökkentés a 2023-ban indult kezdeményezés folytatása, amellyel az IKEA a megélhetési terhek enyhítését segíti, és támogatja a szebb hétköznapok megteremtését. 

A magyarországi egységük rekorderedményeket ért el tavaly: a teljes kiskereskedelmi forgalom 144,3 milliárd forintot volt, ami 4,4 százalékos éves növekedést jelent az előző pénzügyi évhez képest.

Több mint 8,2 millió látogató volt az IKEA három magyarországi áruházban, a hazai teljes forgalom 25,4 százalékát már az online vásárlások teszik ki.

Lapunkkal korábban közölték, hogy több mint 19 milliárd forintos beruházás valósult meg a soroksári egységben. Ez a tőkeinjekció tette lehetővé azt a technológiai megújulást és automatizációt, amely a vásárlói élményt és a logisztikai hatékonyságot globális szintre emeli.

Erika Intiso, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai régió regionális ügyvezetője elmondta: a beruházás által a legmodernebb robotikával háromszorosára növelték a logisztikai területet, így az online rendeléskapacitás évi egymillióra duplázódott.

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