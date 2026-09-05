Deviza
EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 +0,04% CHF/HUF385,06 +0,04% PLN/HUF84 -0,01% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF362,19 0% USD/HUF311,82 0% GBP/HUF421,59 +0,04% CHF/HUF385,06 +0,04% PLN/HUF84 -0,01% RON/HUF68,97 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Land Rover
Jaguar

Leépít az autóipari óriás: több ezren kerülnek lapátra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nehezen bírja a piaci versenyt a kínaiakkal Nagy-Britannia legnagyobb autógyártója. Valódi kihívás eladni a Jaguar Land Rover méregdrága modelljeit, miközben a kínaiak letarolják a piacot.
Murányi Ernő
2026.09.05, 20:26
Frissítve: 2026.09.05, 21:18

A következő két évben 4 000 munkahelyet szüntet meg a Jaguar Land Rover (JLR), az Egyesült Királyság legnagyobb autógyártója a meredeken emelkedő költségek, a zuhanó eladási számok és az amerikai vámok hatása miatt kénytelen leépíteni – írja a The Times.

Inside The Jaguar Land Rover Factory Ahead Of Results
Leépít a Jaguar Land Rover is, több ezren kerülnek lapátra / Fotó: Chris Ratcliffe

A brit lap szerint pénteken késő este figyelmeztették a dolgozókat, hogy hétfőn várható a létszámleépítési program bejelentése.

A Bloomberg kérdésére a vállalat közölte, hogy önkéntes létszámleépítési programot indít, amivel két év alatt mintegy 1,7 milliárd font megtakarítást tűzött ki célul. A JLR a globális piaci körülményekre reagálva 300 000 járműre kívánja csökkenteni a megtérülési küszöbét, miközben egyszerűsíti üzleti tevékenységét is.

A tervezett létszámleépítés mértékét az amerikai hírügynökségnek nem erősítették meg.

Az Egyesült Királyságban mintegy 33 000 embert foglalkoztató autógyártó tulajdonosa az indiai Tata Motors Passenger Vehicles.  A vállalat bevétele a legutóbbi negyedévben közel 10 százalékkal csökkent, az adózás előtti nyereség pedig 69 százalékkal, 109 millió fontra esett vissza.

A vállalat első elektromos Range Roverje a hónap elején került forgalomba 154 070 fontért; ez az egyik legdrágább elektromos SUV a piacon, és közel 50 000 fonttal drágább, mint a JLR hasonló, belső égésű motorral hajtott modellje. 

Az egekbe szökő ár még hátrányosabb helyzetbe hozza a brit márkát a kínai gyártók olcsóbb SUV-jaival szemben, amelyek viharos gyorsasággal hódítják meg az Egyesült Királyságot.

A vállalatnak emellett a megemelt amerikai vámtarifákkal és a kínai kereslet visszaesésével is meg kell küzdenie. Azon kívül tavaly olyan kibertámadás érte, amely globálisan is teljesen leállította a működését.

Az általános vámkörnyezet és a kínai elektromos járművekkel való verseny továbbra is jelentős akadályt jelent a többi európai autógyártónak is. A Volkswagen felügyelőbizottsága a napokban fogadott el egy olyan szerkezetátalakítási tervet, amely további 50 000 munkahely megszüntetését irányozza elő.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu