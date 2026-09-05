Leépít az autóipari óriás: több ezren kerülnek lapátra

A következő két évben 4 000 munkahelyet szüntet meg a Jaguar Land Rover (JLR), az Egyesült Királyság legnagyobb autógyártója a meredeken emelkedő költségek, a zuhanó eladási számok és az amerikai vámok hatása miatt kénytelen leépíteni – írja a The Times.

Leépít a Jaguar Land Rover is, több ezren kerülnek lapátra / Fotó: Chris Ratcliffe

A brit lap szerint pénteken késő este figyelmeztették a dolgozókat, hogy hétfőn várható a létszámleépítési program bejelentése.

A Bloomberg kérdésére a vállalat közölte, hogy önkéntes létszámleépítési programot indít, amivel két év alatt mintegy 1,7 milliárd font megtakarítást tűzött ki célul. A JLR a globális piaci körülményekre reagálva 300 000 járműre kívánja csökkenteni a megtérülési küszöbét, miközben egyszerűsíti üzleti tevékenységét is.

A tervezett létszámleépítés mértékét az amerikai hírügynökségnek nem erősítették meg.

Az Egyesült Királyságban mintegy 33 000 embert foglalkoztató autógyártó tulajdonosa az indiai Tata Motors Passenger Vehicles. A vállalat bevétele a legutóbbi negyedévben közel 10 százalékkal csökkent, az adózás előtti nyereség pedig 69 százalékkal, 109 millió fontra esett vissza.

A vállalat első elektromos Range Roverje a hónap elején került forgalomba 154 070 fontért; ez az egyik legdrágább elektromos SUV a piacon, és közel 50 000 fonttal drágább, mint a JLR hasonló, belső égésű motorral hajtott modellje.

Az egekbe szökő ár még hátrányosabb helyzetbe hozza a brit márkát a kínai gyártók olcsóbb SUV-jaival szemben, amelyek viharos gyorsasággal hódítják meg az Egyesült Királyságot.

A vállalatnak emellett a megemelt amerikai vámtarifákkal és a kínai kereslet visszaesésével is meg kell küzdenie. Azon kívül tavaly olyan kibertámadás érte, amely globálisan is teljesen leállította a működését.

Az általános vámkörnyezet és a kínai elektromos járművekkel való verseny továbbra is jelentős akadályt jelent a többi európai autógyártónak is. A Volkswagen felügyelőbizottsága a napokban fogadott el egy olyan szerkezetátalakítási tervet, amely további 50 000 munkahely megszüntetését irányozza elő.