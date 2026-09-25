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Ilyen se történik minden nap, felvásárolták a kivételes magyar gyárat: külföldi óriáscég lett az új tulajdonos, megszerezte az első európai bázisát – "Nagy megtiszteltetés"

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Lezárult a japán Hodogaya Chemical magyarországi akvizíciója, a Framochem immár teljes egészében a tokiói vállalat tulajdona. A tranzakcióval a japán vegyipari cég először jut európai gyártóbázishoz, és Magyarországon építi ki európai jelenlétének egyik fontos pillérét.
VG
2026.09.25, 21:10
Frissítve: 2026.09.25, 21:19

Lezárta a magyar Framochem Francia-Magyar Finomkemiai Kft. felvásárlását a japán Hodogaya Chemical, amely ezzel első európai gyártóbázisát szerezte meg. A Framochem a gyógyszeripar számára gyárt hatóanyagokat és intermediereket, miközben a Hodogaya Chemical a phoszgénszármazékok piacán akarja megerősíteni nemzetközi pozícióját.

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Új szakaszba lépett a Framochem története: a magyar vegyipari vállalat százszázalékos tulajdonosa lett a japán Hodogaya Chemical / Fotó: Boon.hu

Lezárta a magyar Framochem Francia-Magyar Finomkemiai Kft. felvásárlását a japán Hodogaya Chemical Co., Ltd. A tokiói tőzsdén jegyzett, phoszgénalapú speciális vegyipari termékeket gyártó vállalat augusztus 25-én szerezte meg a magyar cég valamennyi üzletrészét, így a Framochem immár a Hodogaya Chemical százszázalékos tulajdonú, konszolidált leányvállalata.

A tranzakcióval a japán vállalat első európai gyártóbázisához jutott. 

Az 1993-ban alapított Framochem hatóanyagokat és gyógyszeripari intermediereket szállít európai gyógyszergyártóknak és vegyipari vállalatoknak, miközben a Hodogaya eddig kizárólag Japánban gyártotta és onnan exportálta phoszgénszármazékait.

A japán cég történetében ez különösen fontos lépés: 1926-ban nyitotta meg Japán első phoszgéngyártó sorát, vagyis éppen száz évvel ezelőtt. A magyarországi gyártóbázissal a vállalat saját megfogalmazása szerint egy „Japan-Europe double hub” jön létre, amelynek célja, hogy a phoszgénszármazékok globális piacán meghatározó niche pozíciót építsen ki.

A Framochem felvásárlása nem egyszerűen egy újabb külföldi akvizíció a japán vállalat számára. Ez a Hodogaya május 15-én bemutatott új, CODE 2030 nevű ötéves tervének első lépése, amely a 2031 márciusával záruló üzleti évig tart. A stratégia első három évét a vállalat „transformation” szakaszként határozta meg, amelyben a portfólió átalakítása és a felvásárlások kapnak kiemelt szerepet.

A Hodogaya a Framochem megszerzését a speciális vegyipari üzletág, azon belül a funkcionális gyanták szegmensébe tartozó phoszgénszármazékok bővítésének legfontosabb lépéseként kezeli.

A japánok számára is különleges az üzlet

A felvásárlás különleges időzítéssel zárult: a Hodogaya idén ünnepli fennállásának 110. évfordulóját, miközben a phoszgéngyártás megkezdésének századik évfordulóját is jegyzi. A vállalat elnöke a közlemény szerint több mint egy évtizeddel ezelőtt kétszer is járt a Framochemnél, és azóta is szoros kapcsolatot érzett a magyar cég technológiai tudásával.

Vörös Tamás, a Framochem ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója a tranzakciót „nagy megtiszteltetésnek” nevezte. A Tokyo Briefnek nyilatkozva elmondta, hogy szerinte a magyar vállalat európai piaci jelenléte és gyártási képességei a Hodogaya évszázados szakértelmével párosulhatnak.

A pénzügyi hatás egyelőre kérdéses. A Hodogaya közölte, hogy még vizsgálja, milyen hatással lesz az akvizíció a 2027 márciusával záruló üzleti év konszolidált eredményére, és ha szükséges, haladéktalanul közzéteszi az előrejelzés módosítását. A vételárat, a Framochem várható eredmény-hozzájárulását és a gyártási kapacitást nem hozták nyilvánosságra.

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A japán társaság szerint az elektromos autók piacának megtorpanása és a szabályozási környezet változása ellehetetlenítette a stabil nyereséges működést. Így bár alig egy éve indult el a termelés a Nippon Paper magyarországi üzemében, most mégis leállítják a működést.

 

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