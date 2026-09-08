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Ecser
torlódás
csomagküldés
Magyar Posta

Csomagkáosz: hegyekben állnak a küldemények az új Posta-központban – két hétre is nyúlhat a várakozás

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Új központ, régi probléma: jelentős csomagtorlódással küzdenek Ecseren. A Magyar Posta szerint az informatikai integráció és az új rendszer beüzemelése okozza a fennakadást, miközben a dolgozói jelzések ennél súlyosabb helyzetről árulkodnak.
VG
2026.09.08, 14:50
Frissítve: 2026.09.08, 15:09

A Magyar Posta új ecseri csomagközpontjában komoly fennakadások alakultak ki, a küldemények a szokásos egy-két nap helyett akár két hét alatt is célba érhetnek. A vállalat szerint technológiai átállás történik, miközben vidéki dolgozókat is az új központba vezényelnek a torlódás enyhítésére – írta a HVG.

2026-ra további keresetnövekedést jelentő elemekről állapodott meg a Magyar Posta menedzsmentjével a Postás Szakszervezet. magyar posta
Nem úgy indult az ősz a Magyar Posta háza táján, ahogy tervezték: az új ecseri központban komoly torlódás alakult ki / Fotó: Shutterstock

Az új ecseri csomagközpontban jelentős fennakadások alakultak ki, a küldemények feldolgozása a szokásosnál jóval lassabban halad. A Magyar Posta hivatalosan technológiai átállással magyarázza a helyzetet: közleményük szerint a korszerű szortírozó rendszer finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése során problémák léptek fel.

A gyakorlat azonban ennél jóval kaotikusabb képet mutat. Belső források szerint a csomagok a korábbi egy-két nap helyett három-hat nap alatt érkeznek meg, de már két hetes kézbesítésekről is beszámolnak. 

Egy debreceni küldemény például nyolc napig állt a helyi központban, majd Budapestre érkezése után a címzett mindössze egy napot kapott arra, hogy átvegye az automatából.

A postai dolgozók zárt közösségi csoportjaiban is sorra jelennek meg a panaszok. Többen a megnövekedett munkaterhelésről számolnak be, miközben az ecseri kollégák szerint megfeszített munkával sem képesek ledolgozni a felhalmozódott hátralékot.

A torlódás mértékét jelzi, hogy információk szerint vidéki, kevésbé leterhelt régiókból is dolgozókat irányítanak Ecserre. A Posta ezt lényegében elismerte: közlése szerint a munkaerőt szükség szerint átirányítják, a hétvégi munkát vállalóknak pedig elszámolják a túlórát és a pótlékokat, valamint megtérítik az utazási és szállásköltségeket.

Összeomlott a Magyar Posta rendszere

A Postás Szakszervezet elnöke, Burján Ildikó szerint hozzájuk is eljutottak olyan munkavállalói jelzések, amelyek fokozott munkaterhelésről számolnak be a csomagfeldolgozásban. A szakszervezet szerint különösen fontos, hogy a munkáltató megfelelően és időben tájékoztassa a dolgozókat, és a többletmunkát szabályosan számolja el.

A Posta ugyanakkor tagadja, hogy tartós, összeomlásszerű torlódás lenne, és azt is cáfolja, hogy 100 ezer csomag akadt volna el. A vállalat szerint a küldeményeket folyamatosan feldolgozzák, az átmeneti késések pedig a napi forgalomtól és a rendelkezésre álló kapacitástól függnek.

Az ecseri központot a Waberer’s építette, a beruházásban generálkivitelezőként a Bayer Construct is részt vett. 

A Posta hangsúlyozta, hogy a mostani fennakadásnak nincs köze az épület kivitelezéséhez, a problémát az új csomagfeldolgozó rendszer bevezetése okozza.

Az új, csaknem 25 ezer négyzetméteres központ 8,3 hektáros területen épült fel, és a Posta korábban azzal indokolta a fejlesztést, hogy a növekvő csomagforgalom miatt korszerűbb feldolgozókapacitásra van szükség. A beruházás értéke nem ismert hivatalosan, ugyanakkor a Posta és a WPL-Log Zrt. között 33,85 millió euró, vagyis közel 12,5 milliárd forint értékű „ingatlan vétel, csere” tárgyú szerződés jött létre.

A központ célja éppen az lett volna, hogy hatékonyabbá tegye a Posta országos csomaglogisztikai működését és javítsa a vállalat versenypiaci pozícióját. Ehhez képest az új rendszer éles működése egyelőre komoly torlódással indult.

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