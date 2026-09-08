Csomagkáosz: hegyekben állnak a küldemények az új Posta-központban – két hétre is nyúlhat a várakozás

A Magyar Posta új ecseri csomagközpontjában komoly fennakadások alakultak ki, a küldemények a szokásos egy-két nap helyett akár két hét alatt is célba érhetnek. A vállalat szerint technológiai átállás történik, miközben vidéki dolgozókat is az új központba vezényelnek a torlódás enyhítésére – írta a HVG.

Nem úgy indult az ősz a Magyar Posta háza táján, ahogy tervezték: az új ecseri központban komoly torlódás alakult ki / Fotó: Shutterstock

Az új ecseri csomagközpontban jelentős fennakadások alakultak ki, a küldemények feldolgozása a szokásosnál jóval lassabban halad. A Magyar Posta hivatalosan technológiai átállással magyarázza a helyzetet: közleményük szerint a korszerű szortírozó rendszer finomhangolása, az informatikai rendszerek integrációja és az új helyszín beüzemelése során problémák léptek fel.

A gyakorlat azonban ennél jóval kaotikusabb képet mutat. Belső források szerint a csomagok a korábbi egy-két nap helyett három-hat nap alatt érkeznek meg, de már két hetes kézbesítésekről is beszámolnak.

Egy debreceni küldemény például nyolc napig állt a helyi központban, majd Budapestre érkezése után a címzett mindössze egy napot kapott arra, hogy átvegye az automatából.

A postai dolgozók zárt közösségi csoportjaiban is sorra jelennek meg a panaszok. Többen a megnövekedett munkaterhelésről számolnak be, miközben az ecseri kollégák szerint megfeszített munkával sem képesek ledolgozni a felhalmozódott hátralékot.

A torlódás mértékét jelzi, hogy információk szerint vidéki, kevésbé leterhelt régiókból is dolgozókat irányítanak Ecserre. A Posta ezt lényegében elismerte: közlése szerint a munkaerőt szükség szerint átirányítják, a hétvégi munkát vállalóknak pedig elszámolják a túlórát és a pótlékokat, valamint megtérítik az utazási és szállásköltségeket.

Összeomlott a Magyar Posta rendszere

A Postás Szakszervezet elnöke, Burján Ildikó szerint hozzájuk is eljutottak olyan munkavállalói jelzések, amelyek fokozott munkaterhelésről számolnak be a csomagfeldolgozásban. A szakszervezet szerint különösen fontos, hogy a munkáltató megfelelően és időben tájékoztassa a dolgozókat, és a többletmunkát szabályosan számolja el.

A Posta ugyanakkor tagadja, hogy tartós, összeomlásszerű torlódás lenne, és azt is cáfolja, hogy 100 ezer csomag akadt volna el. A vállalat szerint a küldeményeket folyamatosan feldolgozzák, az átmeneti késések pedig a napi forgalomtól és a rendelkezésre álló kapacitástól függnek.