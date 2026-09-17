Ezrével gyártja a drónokat a magyar cég, Szentendre után tovább terjeszkednének: jövőre már Amerikát is meghódítják

Új üzemet nyitott Szentendrén az ABZ Innovation, amely innen indulva jelentősen növeli a mezőgazdasági és ipari drónok gyártását. A magyar startup jövőre már az Egyesült Államokban is gyárat indítana, részben azért, hogy kivédje az esetleges vámok hatását.

Nem a háborús drónpiacot célozza a magyar startup, hanem a civilekét, ahol az amerikai kereslet már most is meghatározó / Fotó: ABZ Innovation

Nem áll meg Magyarországon a terjeszkedéssel az ABZ Innovation: a magyar drónstartup jövőre már az Egyesült Államokban is gyárat indítana.

A cél elsősorban nem a katonai piac meghódítása, hanem a mezőgazdasági és ipari felhasználású drónok gyártásának felfuttatása, miközben az amerikai üzem a lehetséges vámok ellen is védelmet jelenthet.

A vállalat csütörtökön nyitotta meg új szentendrei gyártóüzemét, ahol a következő időszakban jelentősen növelik a termelést. Ludvigh Károly vezérigazgató szerint az üzem két műszakban hosszabb távon évi 3500 drón előállítására lesz képes. A kapacitásbővítésre szükség is van, hiszen a cég rendelésállománya már most jelentős.

Az ABZ Innovation idén mintegy 600 drónt értékesíthet, és ennek több mint egyharmadát az amerikai piac veheti fel. A gépeket többek között mezőgazdasági permetezésre, illetve épületek tisztítására lehet használni, így a vállalat szerint a technológia a gazdálkodók és az ipari karbantartás költségeit is csökkentheti.

A háborúk közben alaposan megdobták a katonai drónok iránti keresletet, a magyar startup azonban egyelőre nem akar erre a piacra lépni. A kettős felhasználású, vagyis katonai célokra is alkalmazható eszközök fejlesztése folyamatosan napirenden van, de a cégvezető szerint erre jelenleg nincs szükség, mivel a civil drónok gyártási kapacitása teljesen le van kötve.

Vámháborús favorit lehet a magyar gyártóból

Az ABZ számára különösen fontos lehet az amerikai piac, ahol a kínai beszállítóktól való függés csökkentése egyre nagyobb szerepet kap. A vállalat éppen ebben lát lehetőséget: olyan civil drónokat kínálna, amelyek alternatívát jelenthetnek a kínai gyártókkal szemben.

A tengerentúli gyár emellett üzleti szempontból is védőhálót jelenthet. Ludvigh szerint az amerikai termelés részben az esetleges vámok hatásától óvhatja meg a céget, miközben közelebb kerülhet legfontosabb piacához.