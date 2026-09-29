Elege lett a Magyarországon jelenlévő autóipari multinak: akkora bajban a Mercedes, hogy berendelte az irodákba a dolgozóit – Ola Källenius egyre keményebb döntésekre kényszerül

A Mercedes-Benz jelentősen szigorítja a németországi irodai dolgozók otthoni munkavégzésére vonatkozó szabályokat, és ismét heti négy napos irodai jelenlétet vár el tőlük. A vállalat évek óta csökkenő profitokkal és értékesítéssel küzd, a vezetés a nagyobb személyes jelenléttől magasabb termelékenységet vár.

Újra négy napot kér az irodában dolgozóitól a Mercedes-Benz Németországban / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Handelsblatt értesülései alapján szigorítja a home office szabályait a Mercedes-Benz Németországban: az irodai dolgozóknak a jövőben heti négy napot ismét a munkahelyükön kell tölteniük. A DAX-on jegyzett vállalat kedden e-mailben tájékoztatta erről németországi munkavállalóit.

Véget ért egy korszak a Mercedesnél

A jelenlegi, 2016-ban kötött vállalati megállapodás eddig lehetővé tette, hogy az irodai munkakörben dolgozók akár heti öt napot is távolról dolgozzanak. Ez a rendszer a koronavírus-járvány idején különösen hasznosnak bizonyult, a Mercedes vezetése azonban már egy ideje nagyobb irodai jelenlétet szorgalmaz.

Ola Källenius vezérigazgató és Britta Seeger munkaügyi igazgató is a személyes munkavégzés erősítése mellett érvelt. A vállalaton belüli források szerint az irodai jelenlét egy ponton mindössze 50 százalékos volt, és olyan munkavállalók is akadtak, akik állítólag egyáltalán nem jártak be az irodába.

„Azt hiszem, elvesztettünk néhány olyan embert, aki otthonról dolgozik” – mondta Seeger a Handelsblattnak adott, 2025 decemberében megjelent interjúban. Hozzátette:

a személyes együttműködés az a ragasztó, amelyre szükségünk van a csapataink számára.

A vezetés a magasabb irodai jelenléttől nagyobb termelékenységet vár. Källenius ugyanakkor a vállalaton belüli források szerint még ennél is szigorúbb szabályt szeretett volna, vagyis a vezérigazgató a négy napos jelenlétnél is tovább ment volna.

A Mercedes számára mindez olyan időszakban érkezik, amikor a vállalat évek óta csökkenő profitokkal és értékesítéssel küzd. A német autógyártó ezért tovább erősíti költségcsökkentési programját, különösen Németországban.

A munkavállalókat erről júniusban tájékoztatták, a Mercedes igazgatósága pedig a programot termelékenységi offenzívának nevezte. Az irodai munkarend szigorítása ennek a szélesebb körű átalakításnak a része lenne, miközben a vállalat a személyes együttműködés erősítésétől és a nagyobb jelenléttől vár hatékonyabb működést.