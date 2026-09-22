A Mercedes még jobban ráijesztett a németországi dolgozóira, a kecskeméti gyára meg közben felpörög

Tovább csökkenhet a Mercedes-Benz németországi gyártókapacitása. Erre Michael Haberle, a konszern központi üzemi tanácsának elnökhelyettese utalt az IG Metall szakszervezet hétfői, országos tiltakozó akcióján.

Kecskeméti gyár felpörgött, a német gyárakban forrnak az indulatok: kemény világ jön a Mercedesnél / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Handelsblatt cikke szerint a vezetőség hosszabb távon valamennyi németországi telephelyen tovább csökkentené a termelés volumenét – mondta Haberle a Mercedes stuttgart-untertürkheimi központja előt. A vállalat korábban már helyezett át gyártókapacitásokat Németországból alacsonyabb bérköltségű országokba.

A fém- és villamosipar közelgő kollektív bértárgyalásaitól függetlenül a Mercedes vezetése a munkaidő módosításáról is egyeztet az üzemi tanácsokkal. Az autógyártó azt szeretné, hogy németországi dolgozói ugyanannyi fizetésért hosszabb ideig dolgozzanak. A tárgyalásokon a heti 38 órás munkaidő bevezetése is felmerült.

A vezetőség a karácsonyi és a szabadságpénz, valamint az éves nyereségrészesedés terén is takarékoskodna.

Ezzel csökkentenék az egy munkaórára jutó németországi költségeket, és javítanák a Mercedes versenyképességét. A menedzsment június végén körlevélben jelentett be ilyen intézkedéseket. A gyárakban akkor egy videót is levetítettek Ola Kallenius vezérigazgató szereplésével.

A hétfői stuttgarti demonstráció megmutatta, mekkora elégedetlenséget váltottak ki a tervezett intézkedések. „Nekünk 40 óra, nektek milliók? Velünk ezt nem!” – állt az egyik transzparensen. Egy másikon a vezérigazgatónak címezve az szerepelt:

„Most már elég, Kallenius!” A hangulat feszült volt, a résztvevők hangos fütty és fújolás közepette rendszeresen azt skandálták: „Ola, takarodj!”

Haberle szerint a javaslatok egy „horrorkatalógus” részei. Az untertürkheimi üzemi tanács vezetőjeként tagja annak a bizottságnak, amely az úgynevezett termelékenységi offenzíváról tárgyal a menedzsmenttel. Elmondása szerint a vezetőség és az üzemi tanács álláspontja „mérföldekre van egymástól”. A Mercedesnél eltöltött negyven éve alatt még soha nem tapasztalt ilyen kompromisszumképtelenséget a vállalatvezetés részéről.