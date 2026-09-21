Ez már igazi dráma, bezár a vadiúj gyár: kivonul Magyarországról a japán multi, Szijjártó Péter csak tavaly adta át – pontosan leírták, mi vezetett idáig

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A Nippon Paper 2026. december 31-én ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, miután az elektromosautó-piac növekedésének lassulása és az éleződő verseny miatt nem látja biztosítottnak a nyereséges működést. A magyarországi CMC-gyártás leállítása mellett a termelést visszakoncentrálják Japánba, miközben a vállalat mintegy 5 milliárd jen rendkívüli veszteséget számol el.
Ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését a Nippon Paper Industries, a döntés 2026. december 31-én lép életbe. A japán vállalat az elektromosautó-piac növekedésének lassulásával, a szabályozási környezet változásával és az egyre erősebb versennyel indokolta a lépést.
A vácrátóti Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. (NPCE) működését 2022 szeptemberében hozták létre azzal a céllal, hogy a lítiumion-akkumulátorokban, ezen keresztül pedig az elektromos járművekben használt SUNROSE MAC karboximetil-cellulózt (CMC) gyártsa és értékesítse.
A helyi termelés 2025-ben indult el, vagyis a magyarországi gyártás mindössze rövid ideig működött teljes kapacitással.
A Nippon Paper közlése szerint az európai és észak-amerikai piacon az elektromos autók elterjedését támogató politikák, támogatási programok és környezetvédelmi szabályok változása egyaránt nehezítette az üzleti környezetet. Ehhez társult az elektromosautó-piac növekedésének lassulása, ami fokozta a versenynyomást a magyarországi leányvállalaton.
A japán társaság korábban megpróbált új vevőket szerezni és javítani a vácrátóti működés költségversenyképességét, ám végül arra jutott, hogy a jelenlegi körülmények között nem biztosítható a stabil nyereség. A vállalat szerint a magyarországi üzlet már nem várhatóan termel a beruházással arányos megtérülést, ezért a további veszteségek és a pénzforgalom romlásának elkerülése érdekében a működés felfüggesztése mellett döntött.
A termelést a jövőben a japán Gotsu Millbe koncentrálják. A Nippon Paper szerint a gyártás összevonása javíthatja a termelési hatékonyságot és erősítheti a CMC-üzlet versenyképességét. A lépés illeszkedik a vállalat májusban bejelentett 2030-as középtávú üzleti tervébe is, amelyben kiemelt cél a mérleg optimalizálása, a szerkezeti átalakítás és a jövedelmezőség javítása.
Nagyon fáj ez a Nippon Papernek
A magyarországi leállításnak komoly pénzügyi következménye lesz. A Nippon Paper mintegy 5 milliárd jen, vagyis nagyságrendileg több tízmilliárd forintnak megfelelő rendkívüli veszteség elszámolásával számol a 2027. március 31-én záruló pénzügyi évben. Ebben a tárgyi eszközök értékvesztése is szerepel, a végleges összeg azonban a pénzügyi zárás során még változhat.
A vácrátóti társaságnál augusztus 31-én 24-en dolgoztak. Az NPCE 2025-ben mindössze 74 ezer eurós nettó árbevételt ért el, miközben működési vesztesége mintegy 5,98 millió euró volt. A Nippon Paper közlése szerint a leállítás ugyan ideiglenes, a működés újraindításának időpontját azonban nem határozták meg.
A japán vállalat lépése ráadásul nem az első ilyen eset Magyarországon:
- júliusban a Nestlé jelentette be diósgyőri csokoládégyárának bezárását;
- augusztus elején bezárt a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár;
- augusztus végén felszámolást jelentettek be a 115 éves bonyhádi EMA-LION zománcgyárnál;
- szeptember elején a pedig győri WKW következett.
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