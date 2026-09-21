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Vácrátót
akkumulátorgyártás
Nippon

Ez már igazi dráma, bezár a vadiúj gyár: kivonul Magyarországról a japán multi, Szijjártó Péter csak tavaly adta át – pontosan leírták, mi vezetett idáig

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A japán társaság szerint az elektromos autók piacának megtorpanása és a szabályozási környezet változása ellehetetlenítette a stabil nyereséges működést. Így bár alig egy éve indult el a termelés a Nippon Paper magyarországi üzemében, most mégis leállítják a működést.
VG
2026.09.21, 18:40

A Nippon Paper 2026. december 31-én ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, miután az elektromosautó-piac növekedésének lassulása és az éleződő verseny miatt nem látja biztosítottnak a nyereséges működést. A magyarországi CMC-gyártás leállítása mellett a termelést visszakoncentrálják Japánba, miközben a vállalat mintegy 5 milliárd jen rendkívüli veszteséget számol el.

Nippon Paper, gyár, Vácrátót
Jelentős veszteséggel zárul a Nippon Paper magyarországi CMC-üzletének első szakasza: a társaság év végén felfüggeszti a vácrátóti leányvállalat működését / Fotó: Magyarországi japán nagykövet / Facebook

Ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését a Nippon Paper Industries, a döntés 2026. december 31-én lép életbe. A japán vállalat az elektromosautó-piac növekedésének lassulásával, a szabályozási környezet változásával és az egyre erősebb versennyel indokolta a lépést.

A vácrátóti Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. (NPCE) működését 2022 szeptemberében hozták létre azzal a céllal, hogy a lítiumion-akkumulátorokban, ezen keresztül pedig az elektromos járművekben használt SUNROSE MAC karboximetil-cellulózt (CMC) gyártsa és értékesítse. 

A helyi termelés 2025-ben indult el, vagyis a magyarországi gyártás mindössze rövid ideig működött teljes kapacitással.

A Nippon Paper közlése szerint az európai és észak-amerikai piacon az elektromos autók elterjedését támogató politikák, támogatási programok és környezetvédelmi szabályok változása egyaránt nehezítette az üzleti környezetet. Ehhez társult az elektromosautó-piac növekedésének lassulása, ami fokozta a versenynyomást a magyarországi leányvállalaton.

A japán társaság korábban megpróbált új vevőket szerezni és javítani a vácrátóti működés költségversenyképességét, ám végül arra jutott, hogy a jelenlegi körülmények között nem biztosítható a stabil nyereség. A vállalat szerint a magyarországi üzlet már nem várhatóan termel a beruházással arányos megtérülést, ezért a további veszteségek és a pénzforgalom romlásának elkerülése érdekében a működés felfüggesztése mellett döntött.

A termelést a jövőben a japán Gotsu Millbe koncentrálják. A Nippon Paper szerint a gyártás összevonása javíthatja a termelési hatékonyságot és erősítheti a CMC-üzlet versenyképességét. A lépés illeszkedik a vállalat májusban bejelentett 2030-as középtávú üzleti tervébe is, amelyben kiemelt cél a mérleg optimalizálása, a szerkezeti átalakítás és a jövedelmezőség javítása.

Nagyon fáj ez a Nippon Papernek

A magyarországi leállításnak komoly pénzügyi következménye lesz. A Nippon Paper mintegy 5 milliárd jen, vagyis nagyságrendileg több tízmilliárd forintnak megfelelő rendkívüli veszteség elszámolásával számol a 2027. március 31-én záruló pénzügyi évben. Ebben a tárgyi eszközök értékvesztése is szerepel, a végleges összeg azonban a pénzügyi zárás során még változhat.

A vácrátóti társaságnál augusztus 31-én 24-en dolgoztak. Az NPCE 2025-ben mindössze 74 ezer eurós nettó árbevételt ért el, miközben működési vesztesége mintegy 5,98 millió euró volt. A Nippon Paper közlése szerint a leállítás ugyan ideiglenes, a működés újraindításának időpontját azonban nem határozták meg.

A japán vállalat lépése ráadásul nem az első ilyen eset Magyarországon:

  • júliusban a Nestlé jelentette be diósgyőri csokoládégyárának bezárását;
  • augusztus elején bezárt a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár;
  • augusztus végén felszámolást jelentettek be a 115 éves bonyhádi EMA-LION zománcgyárnál;
  • szeptember elején a pedig győri WKW következett.

Óriási hír érkezett a magyar gazdaságból Kapitány Istvánnak: átállt a három műszakra a debreceni BMW-gyár, a németek is elképedtek – „Ez a leggyorsabb termelésfelfutás a BMW történetében”

A kiugró kereslet miatt minden eddiginél gyorsabban futott fel a termelés a debreceni autógyárban. A BMW az iX3-ra már 100 ezer európai megrendelést kapott, ősszel pedig egy újabb elektromos modell gyártását is megkezdheti Magyarországon.

 

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