Ez már igazi dráma, bezár a vadiúj gyár: kivonul Magyarországról a japán multi, Szijjártó Péter csak tavaly adta át – pontosan leírták, mi vezetett idáig

A Nippon Paper 2026. december 31-én ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését, miután az elektromosautó-piac növekedésének lassulása és az éleződő verseny miatt nem látja biztosítottnak a nyereséges működést. A magyarországi CMC-gyártás leállítása mellett a termelést visszakoncentrálják Japánba, miközben a vállalat mintegy 5 milliárd jen rendkívüli veszteséget számol el.

Jelentős veszteséggel zárul a Nippon Paper magyarországi CMC-üzletének első szakasza: a társaság év végén felfüggeszti a vácrátóti leányvállalat működését / Fotó: Magyarországi japán nagykövet / Facebook

Ideiglenesen felfüggeszti magyarországi leányvállalatának működését a Nippon Paper Industries, a döntés 2026. december 31-én lép életbe. A japán vállalat az elektromosautó-piac növekedésének lassulásával, a szabályozási környezet változásával és az egyre erősebb versennyel indokolta a lépést.

A vácrátóti Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. (NPCE) működését 2022 szeptemberében hozták létre azzal a céllal, hogy a lítiumion-akkumulátorokban, ezen keresztül pedig az elektromos járművekben használt SUNROSE MAC karboximetil-cellulózt (CMC) gyártsa és értékesítse.

A helyi termelés 2025-ben indult el, vagyis a magyarországi gyártás mindössze rövid ideig működött teljes kapacitással.

A Nippon Paper közlése szerint az európai és észak-amerikai piacon az elektromos autók elterjedését támogató politikák, támogatási programok és környezetvédelmi szabályok változása egyaránt nehezítette az üzleti környezetet. Ehhez társult az elektromosautó-piac növekedésének lassulása, ami fokozta a versenynyomást a magyarországi leányvállalaton.

A japán társaság korábban megpróbált új vevőket szerezni és javítani a vácrátóti működés költségversenyképességét, ám végül arra jutott, hogy a jelenlegi körülmények között nem biztosítható a stabil nyereség. A vállalat szerint a magyarországi üzlet már nem várhatóan termel a beruházással arányos megtérülést, ezért a további veszteségek és a pénzforgalom romlásának elkerülése érdekében a működés felfüggesztése mellett döntött.

A termelést a jövőben a japán Gotsu Millbe koncentrálják. A Nippon Paper szerint a gyártás összevonása javíthatja a termelési hatékonyságot és erősítheti a CMC-üzlet versenyképességét. A lépés illeszkedik a vállalat májusban bejelentett 2030-as középtávú üzleti tervébe is, amelyben kiemelt cél a mérleg optimalizálása, a szerkezeti átalakítás és a jövedelmezőség javítása.