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Jensen Huang
Csipgyártás
Nvidia
mesterséges intelligencia

Már saját fejlesztői is rettegnek az MI-től, de a csipgyártók királya nem aggódik: akkora keresletre számít, hogy jövőre megduplázódhatnak az eladások

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Miközben egyre több aggodalom övezi az MI fejlődését, a világ legnagyobb csipgyártója vezére továbbra is rekordközeli keresletre számít. Az Nvidia vezére szerint jövőre kétszer annyi csipet adhatnak el, mint az idén.
VG
2026.09.17, 18:43

Jensen Huang szerint az Nvidia jövőre akár kétszer annyi csipet értékesíthet, mint az idei évben, ahogy az MI egyre több iparágban terjed. Az Nvidia vezére annak ellenére látja ilyen derűsen a kilátásokat, hogy közben egyre több technológiai vezető beszél az MI-fejlesztések lassításának szükségességéről.

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Az Nvidia továbbra is a mesterséges intelligencia megállíthatatlan terjedésére épít / Fotó: Below the Sky

Az Nvidia-vezér szerint a vállalat előtt újabb rendkívüli növekedési év állhat: a vállalat vezérigazgatója úgy számol, hogy jövőre kétszer annyi csipet értékesíthetnek, mint az idén. 

Az optimizmus mögött az MI rohamos terjedése áll, amely már nem csupán a technológiai vállalatok beruházásait hajtja, hanem egyre több iparágban jelenik meg.

Huang erről III. Károly brit király skóciai rendezvényének margóján beszélt a Bloombergnek. Az Nvidia a világ vezető MI-gyorsítócsip-gyártója, ezek a nagy teljesítményű félvezetők pedig kulcsszerepet játszanak az MI-modellek fejlesztésében és működtetésében.

Az Nvidia vezére akkor is kitart a rendkívül optimista várakozások mellett, amikor egyre több kérdés merül fel az MI-fejlesztések ütemével és kockázataival kapcsolatban. A közelmúltban az iparág több vezetője is figyelmeztetett, hogy szükség lehet a fejlesztések lassítására, részben a technológia potenciális veszélyei miatt.

Huang szerint ugyanakkor nem feltétlenül a fejlesztések fékezése a megoldás. A vállalatoknak szerinte felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az általuk kiadott MI-szoftverek és szolgáltatások biztonságosak legyenek.

Nem áll el a pénzeső az Nvidia számára

A vállalat üzleti eredményei egyelőre Huang várakozásait támasztják alá. A vállalat a múlt hónapban 70 százalékos bevételnövekedést jelzett a következő pénzügyi évre, és akkor azt is közölte, hogy a bevétel akár megduplázódhatna, ha elegendő csip állna rendelkezésre a megugró kereslet kielégítésére.

Ez utóbbi különösen fontos az MI-boomban: a piac már nem feltétlenül a kereslet hiányától szenved, hanem attól, hogy a gyártók képesek-e elég gyorsan előállítani a szükséges mennyiséget. Az Nvidia így továbbra is egy olyan piac közepén ül, ahol a felhőszolgáltatók, technológiai óriások és más vállalatok hatalmas összegeket költenek MI-infrastruktúrára.

A befektetők egyelőre szintén nem fordultak el a sztoritól. Az Nvidia részvényei csütörtökön New Yorkban 2,8 százalékos pluszban is jártak, részben ledolgozva az előző heti esést. A papír az év eleje óta mintegy 17 százalékot erősödött.

Nincs fék az Nvidia-vonaton: erős hétkezdés után erős zárás, érkezik a saját PC – az AMD és az Intel is izgulhat

Évtizedeken át természetes volt, hogy egy PC-ben AMD processzor és AMD videókártya dolgozik együtt, miközben az Nvidia főként a grafikus teljesítményért felelt. Most azonban az Nvidia PC olyan formában érkezik, amely ezt a régi felállást is megtámadhatja: az RTX Spark a központi processzort, a grafikus egységet és az MI-gyorsítást egyetlen platformban egyesíti, és még októberben kiderülhet, hogyan teljesít.

 

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