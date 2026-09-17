Már saját fejlesztői is rettegnek az MI-től, de a csipgyártók királya nem aggódik: akkora keresletre számít, hogy jövőre megduplázódhatnak az eladások

Jensen Huang szerint az Nvidia jövőre akár kétszer annyi csipet értékesíthet, mint az idei évben, ahogy az MI egyre több iparágban terjed. Az Nvidia vezére annak ellenére látja ilyen derűsen a kilátásokat, hogy közben egyre több technológiai vezető beszél az MI-fejlesztések lassításának szükségességéről.

Az Nvidia továbbra is a mesterséges intelligencia megállíthatatlan terjedésére épít / Fotó: Below the Sky

Az Nvidia-vezér szerint a vállalat előtt újabb rendkívüli növekedési év állhat: a vállalat vezérigazgatója úgy számol, hogy jövőre kétszer annyi csipet értékesíthetnek, mint az idén.

Az optimizmus mögött az MI rohamos terjedése áll, amely már nem csupán a technológiai vállalatok beruházásait hajtja, hanem egyre több iparágban jelenik meg.

Huang erről III. Károly brit király skóciai rendezvényének margóján beszélt a Bloombergnek. Az Nvidia a világ vezető MI-gyorsítócsip-gyártója, ezek a nagy teljesítményű félvezetők pedig kulcsszerepet játszanak az MI-modellek fejlesztésében és működtetésében.

Az Nvidia vezére akkor is kitart a rendkívül optimista várakozások mellett, amikor egyre több kérdés merül fel az MI-fejlesztések ütemével és kockázataival kapcsolatban. A közelmúltban az iparág több vezetője is figyelmeztetett, hogy szükség lehet a fejlesztések lassítására, részben a technológia potenciális veszélyei miatt.

Huang szerint ugyanakkor nem feltétlenül a fejlesztések fékezése a megoldás. A vállalatoknak szerinte felelősséget kell vállalniuk azért, hogy az általuk kiadott MI-szoftverek és szolgáltatások biztonságosak legyenek.

Nem áll el a pénzeső az Nvidia számára

A vállalat üzleti eredményei egyelőre Huang várakozásait támasztják alá. A vállalat a múlt hónapban 70 százalékos bevételnövekedést jelzett a következő pénzügyi évre, és akkor azt is közölte, hogy a bevétel akár megduplázódhatna, ha elegendő csip állna rendelkezésre a megugró kereslet kielégítésére.

Ez utóbbi különösen fontos az MI-boomban: a piac már nem feltétlenül a kereslet hiányától szenved, hanem attól, hogy a gyártók képesek-e elég gyorsan előállítani a szükséges mennyiséget. Az Nvidia így továbbra is egy olyan piac közepén ül, ahol a felhőszolgáltatók, technológiai óriások és más vállalatok hatalmas összegeket költenek MI-infrastruktúrára.