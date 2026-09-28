Nem lassít a csipgyártók királya: 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentettek be – megdőlhet az amerikai rekord

Az Nvidia 150 milliárd dollárral növeli részvény-visszavásárlási programját, amivel minden korábbi amerikai vállalati rekordot megdönt. A világ legértékesebb vállalata szerint a mesterséges intelligencia térnyerése továbbra is hatalmas lehetőséget jelent, miközben a részvény árfolyamának idei szárnyalása már jelentősen lassult.

Az Nvidia igazgatósága 150 milliárd dollárral megemelte a részvény-visszavásárlási program keretét, ami új amerikai rekordot jelent / Fotó: Imaginechina via AFP

Rekordot döntene az Nvidia

Történelmi összegű részvény-visszavásárlásról döntött az Nvidia. A vállalat igazgatósága hétfőn 150 milliárd dollárral emelte meg a program keretét, ezzel pedig megdöntötte az amerikai vállalatok eddigi rekordját: az Apple 2024-ben 110 milliárd dolláros visszavásárlást hagyott jóvá.

Az Nvidia mostantól 2028 januárjáig összesen akár 235 milliárd dollárt fordíthat saját részvényeinek visszavásárlására. A lépés akkor érkezik, amikor a vállalat továbbra is hatalmas profitot termel az MI-infrastruktúra iránti befektetési hullámnak köszönhetően, miközben a részvény korábbi szárnyalása 2026-ban már jelentősen lassult.

A csipgyártó részvényeinek árfolyama 2022 vége, a ChatGPT megjelenése óta több mint 1200 százalékkal emelkedett. Az idei évben ugyanakkor eddig mintegy 20 százalékos a növekedés. A piac egyre inkább azt mérlegeli, hogy meddig tarthat az MI-boom, miközben hétfőn a papírok a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 1,4 százalékkal álltak magasabban.

Jensen Huang, az Nvidia társalapítója és vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy a mostani program tükrözi a vállalat „bizalmát a hosszú távú lehetőségben”.

Az Nvidia növekedését az MI és a gyorsított számítástechnika generációkon átívelő platformváltása hajtja

– mondta Huang. Hozzátette: „A készpénztermelő képességünk lehetővé teszi, hogy befektessünk az átalakulást előmozdító technológiákba, és tőkét juttassunk vissza a részvényeseknek.”

A nagy összegű részvény-visszavásárlások gyakran azt jelzik, hogy a vállalat vezetése alulértékeltnek tartja saját részvényeit, ugyanakkor az ilyen mértékű tőkekifizetések jellemzően az érett, nagyvállalatok növekedésének lassulásához kapcsolódnak. Az Nvidia esetében azonban egyelőre egészen más kép rajzolódik ki.