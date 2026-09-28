Deviza
EUR/HUF367,11 +0,48% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,45 +0,86% CHF/HUF388,35 +0,35% PLN/HUF84,1 +0,65% RON/HUF69,53 +0,38% CZK/HUF15,05 +0,43% EUR/HUF367,11 +0,48% USD/HUF322,89 +0,55% GBP/HUF428,45 +0,86% CHF/HUF388,35 +0,35% PLN/HUF84,1 +0,65% RON/HUF69,53 +0,38% CZK/HUF15,05 +0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 149,69 -1,4% MTELEKOM2 560 +0,78% MOL5 210 +1,15% OTP44 270 -3,61% RICHTER12 380 -0,81% OPUS282 -0,18% ANY6 280 +0,48% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 350 -2,3% BUMIX9 149,36 +0,38% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 204,09 -0,43% BUX149 149,69 -1,4% MTELEKOM2 560 +0,78% MOL5 210 +1,15% OTP44 270 -3,61% RICHTER12 380 -0,81% OPUS282 -0,18% ANY6 280 +0,48% AUTOWALLIS127 0% WABERERS4 350 -2,3% BUMIX9 149,36 +0,38% CETOP4 979,43 +0,08% CETOP NTR3 204,09 -0,43%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nem lassít a csipgyártók királya: 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentettek be – megdőlhet az amerikai rekord

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Rekordösszegű részvény-visszavásárlásba kezd a csipgyártó, amely 150 milliárd dollárral emeli meg saját papírjainak visszavásárlására fordítható keretét. Az Nvidia ezzel már összesen 235 milliárd dollárt költhet részvény-visszavásárlásra 2028 januárjáig.
VG
2026.09.28, 15:28
Frissítve: 2026.09.28, 15:35

Az Nvidia 150 milliárd dollárral növeli részvény-visszavásárlási programját, amivel minden korábbi amerikai vállalati rekordot megdönt. A világ legértékesebb vállalata szerint a mesterséges intelligencia térnyerése továbbra is hatalmas lehetőséget jelent, miközben a részvény árfolyamának idei szárnyalása már jelentősen lassult.

NVIDIA Building Stands in Shanghai
Az Nvidia igazgatósága 150 milliárd dollárral megemelte a részvény-visszavásárlási program keretét, ami új amerikai rekordot jelent / Fotó: Imaginechina via AFP

Rekordot döntene az Nvidia

Történelmi összegű részvény-visszavásárlásról döntött az Nvidia. A vállalat igazgatósága hétfőn 150 milliárd dollárral emelte meg a program keretét, ezzel pedig megdöntötte az amerikai vállalatok eddigi rekordját: az Apple 2024-ben 110 milliárd dolláros visszavásárlást hagyott jóvá.

Az Nvidia mostantól 2028 januárjáig összesen akár 235 milliárd dollárt fordíthat saját részvényeinek visszavásárlására. A lépés akkor érkezik, amikor a vállalat továbbra is hatalmas profitot termel az MI-infrastruktúra iránti befektetési hullámnak köszönhetően, miközben a részvény korábbi szárnyalása 2026-ban már jelentősen lassult.

A csipgyártó részvényeinek árfolyama 2022 vége, a ChatGPT megjelenése óta több mint 1200 százalékkal emelkedett. Az idei évben ugyanakkor eddig mintegy 20 százalékos a növekedés. A piac egyre inkább azt mérlegeli, hogy meddig tarthat az MI-boom, miközben hétfőn a papírok a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 1,4 százalékkal álltak magasabban.

Jensen Huang, az Nvidia társalapítója és vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy a mostani program tükrözi a vállalat „bizalmát a hosszú távú lehetőségben”.

Az Nvidia növekedését az MI és a gyorsított számítástechnika generációkon átívelő platformváltása hajtja

– mondta Huang. Hozzátette: „A készpénztermelő képességünk lehetővé teszi, hogy befektessünk az átalakulást előmozdító technológiákba, és tőkét juttassunk vissza a részvényeseknek.”

A nagy összegű részvény-visszavásárlások gyakran azt jelzik, hogy a vállalat vezetése alulértékeltnek tartja saját részvényeit, ugyanakkor az ilyen mértékű tőkekifizetések jellemzően az érett, nagyvállalatok növekedésének lassulásához kapcsolódnak. Az Nvidia esetében azonban egyelőre egészen más kép rajzolódik ki.

A vállalat bevételei az idén várhatóan mintegy 90 százalékkal nőnek. Az Nvidia termékeinek jelentős vevői között ott van az OpenAI, az Anthropic és a SpaceX, miközben a saját MI-csipeket fejlesztő Google is nagy vásárló a felhőszolgáltatási üzletágán keresztül.

Az Nvidia a januárral zárult legutóbbi pénzügyi évben csaknem 100 milliárd dollár szabad cash flow-t termelt. Az S&P Global Visible Alpha konszenzusos becslése szerint ez a 2028-as pénzügyi évben 329 milliárd dollárra nőhet. A nettó eredmény az idei pénzügyi évben a prognózis szerint több mint kétszeresére, 245 milliárd dollárra emelkedhet, a 2028 januárjával záruló következő pénzügyi évben pedig elérheti a 387 milliárd dollárt.

Már saját fejlesztői is rettegnek az MI-től, de a csipgyártók királya nem aggódik: akkora keresletre számít, hogy jövőre megduplázódhatnak az eladások

Miközben egyre több aggodalom övezi az MI fejlődését, a világ legnagyobb csipgyártója vezére továbbra is rekordközeli keresletre számít. Az Nvidia vezére szerint jövőre kétszer annyi csipet adhatnak el, mint az idén.

 

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1147 cikk

 

mesterséges intelligencia
Nvidia
Részvényvisszavásárlás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu