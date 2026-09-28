Nem lassít a csipgyártók királya: 150 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentettek be – megdőlhet az amerikai rekord
Az Nvidia 150 milliárd dollárral növeli részvény-visszavásárlási programját, amivel minden korábbi amerikai vállalati rekordot megdönt. A világ legértékesebb vállalata szerint a mesterséges intelligencia térnyerése továbbra is hatalmas lehetőséget jelent, miközben a részvény árfolyamának idei szárnyalása már jelentősen lassult.
Rekordot döntene az Nvidia
Történelmi összegű részvény-visszavásárlásról döntött az Nvidia. A vállalat igazgatósága hétfőn 150 milliárd dollárral emelte meg a program keretét, ezzel pedig megdöntötte az amerikai vállalatok eddigi rekordját: az Apple 2024-ben 110 milliárd dolláros visszavásárlást hagyott jóvá.
Az Nvidia mostantól 2028 januárjáig összesen akár 235 milliárd dollárt fordíthat saját részvényeinek visszavásárlására. A lépés akkor érkezik, amikor a vállalat továbbra is hatalmas profitot termel az MI-infrastruktúra iránti befektetési hullámnak köszönhetően, miközben a részvény korábbi szárnyalása 2026-ban már jelentősen lassult.
A csipgyártó részvényeinek árfolyama 2022 vége, a ChatGPT megjelenése óta több mint 1200 százalékkal emelkedett. Az idei évben ugyanakkor eddig mintegy 20 százalékos a növekedés. A piac egyre inkább azt mérlegeli, hogy meddig tarthat az MI-boom, miközben hétfőn a papírok a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 1,4 százalékkal álltak magasabban.
Jensen Huang, az Nvidia társalapítója és vezérigazgatója a Financial Timesnak elmondta, hogy a mostani program tükrözi a vállalat „bizalmát a hosszú távú lehetőségben”.
Az Nvidia növekedését az MI és a gyorsított számítástechnika generációkon átívelő platformváltása hajtja
– mondta Huang. Hozzátette: „A készpénztermelő képességünk lehetővé teszi, hogy befektessünk az átalakulást előmozdító technológiákba, és tőkét juttassunk vissza a részvényeseknek.”
A nagy összegű részvény-visszavásárlások gyakran azt jelzik, hogy a vállalat vezetése alulértékeltnek tartja saját részvényeit, ugyanakkor az ilyen mértékű tőkekifizetések jellemzően az érett, nagyvállalatok növekedésének lassulásához kapcsolódnak. Az Nvidia esetében azonban egyelőre egészen más kép rajzolódik ki.
A vállalat bevételei az idén várhatóan mintegy 90 százalékkal nőnek. Az Nvidia termékeinek jelentős vevői között ott van az OpenAI, az Anthropic és a SpaceX, miközben a saját MI-csipeket fejlesztő Google is nagy vásárló a felhőszolgáltatási üzletágán keresztül.
Az Nvidia a januárral zárult legutóbbi pénzügyi évben csaknem 100 milliárd dollár szabad cash flow-t termelt. Az S&P Global Visible Alpha konszenzusos becslése szerint ez a 2028-as pénzügyi évben 329 milliárd dollárra nőhet. A nettó eredmény az idei pénzügyi évben a prognózis szerint több mint kétszeresére, 245 milliárd dollárra emelkedhet, a 2028 januárjával záruló következő pénzügyi évben pedig elérheti a 387 milliárd dollárt.
Már saját fejlesztői is rettegnek az MI-től, de a csipgyártók királya nem aggódik: akkora keresletre számít, hogy jövőre megduplázódhatnak az eladások
Miközben egyre több aggodalom övezi az MI fejlődését, a világ legnagyobb csipgyártója vezére továbbra is rekordközeli keresletre számít. Az Nvidia vezére szerint jövőre kétszer annyi csipet adhatnak el, mint az idén.