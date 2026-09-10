Váratlan bejelentést tett a Primark: jön a sokak által várt házhoz szállítás, de ennek nem mindenki örülhet

Az alacsony árairól ismert Primark divatlánc megkezdi a házhoz szállítást Nagy-Britanniában. Az új szolgáltatás bevezetését az értékesítés visszaesése és a vásárlói bizalom gyengülése indokolhatja.

Váratlant bejelentést tett a Primark / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az Associated British Foods csütörtöki közlése szerint a Primark forgalma várhatóan 3 százalékkal csökken a pénzügyi év utolsó negyedévében. A divatcég így az egész évet 2,6 százalékos visszaeséssel zárhatja – írja a Bloomberg.

A kedvezőtlen kilátásokra a befektetők is érzékenyen reagáltak: az AB Foods részvényei napközben 12 százalékot zuhantak Londonban, amire január óta nem volt példa.

A Primark sokáig elutasította a házhoz szállítás bevezetését, mert alacsony árai és szűk haszonkulcsa mellett túlságosan költségesnek tartotta a szolgáltatást.

George Weston vezérigazgató még 2022-ben is úgy nyilatkozott, hogy a házhoz szállítás drága, nem hatékony, és környezetvédelmi szempontból is aggályos. A társaság jelenleg csak az internetes rendelést és az üzletekben történő átvételt kínálja az országban.

A vállalat egyelőre nem közölte, mikor indulhat el a kiszállítás.

A szükséges infrastruktúra kiépítése azonban már megkezdődött: az AB Foods 90 millió fontért automatizált raktárat vásárolt Sheffieldben a Debenhams Grouptól.

Az ír divatcég pénzügyi igazgatója szerint több meghatározó piacon továbbra is gyenge a fogyasztói hangulat.

Az AB Foods időközben történetének egyik legnagyobb átalakítására készül. A brit konglomerátum több mint három évtized után leválasztja a Primarkot az élelmiszer-, cukor-, mezőgazdasági és alapanyag-üzletágakról. A várhatóan 2027 végéig lezáruló különválasztással olyan befektetőket szeretnének megszólítani, akiket eddig elriasztott a vállalat szerteágazó tevékenysége.

A csoport cukoripari üzletága szintén komoly nehézségekkel küzd. Az egység korrigált működési vesztesége az idén elérheti a 60 millió fontot, jövőre pedig akár 170 millió fontra is emelkedhet.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy továbbra is elégedett a magyar piac teljesítményével a Primark. Az ír fast fashion cég szerint a budapesti üzlet megnyitása óta rendkívül pozitív fogadtatásban részesültek, és folyamatosan vizsgálják a további növekedési lehetőségeket Magyarországon is.