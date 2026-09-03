A Revolut a Nyugat kapuján dörömböl: megkapták az ideiglenes engedélyt az USA-ban – ez lehet e következő nagy terjeszkedés kezdete?
A Revolut fontos mérföldkőhöz érkezett az Egyesült Államokban: az OCC feltételes engedélyt adott a társaságnak az országos banki licenc megszerzéséhez. A Revolut már a végleges jóváhagyásokért dolgozik, és a tervek szerint 2027-ben indítaná el amerikai bankját.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Revolut amerikai terjeszkedése. A több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló pénzügyi szolgáltató szeptember 3-án jelentette be, hogy feltételes engedélyt kapott az amerikai Office of the Comptroller of the Currencytől (OCC) az országos banki licenc megszerzéséhez.
A döntés jelentős előrelépés a vállalat számára, ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a Revolut már bankként működhet az Egyesült Államokban.
A társaságnak további hatósági jóváhagyásokat kell megszereznie az FDIC-től, vagyis a betétbiztosításért felelős szövetségi hatóságtól, valamint a Federal Reserve-től. Az OCC végleges engedélye szintén szükséges a tényleges induláshoz.
A Revolut ennek ellenére továbbra is 2027-es amerikai banknyitással számol. Ha minden engedélyt sikerül megszerezni, a vállalat közvetlenül kínálhat majd banki termékeket az amerikai ügyfeleknek. A kínálatban hitelek, hitelkártyák és az FDIC által biztosított betétek is megjelenhetnek, miközben a társaság a stabilcoinokhoz és a kriptovalutákhoz való hozzáférést is beépítené szolgáltatásaiba.
„Az OCC feltételes engedélye fontos első lépés a tervezett Revolut Bank US megalapítása felé” – mondta Nik Storonsky, a Revolut alapító-vezérigazgatója. Szerinte az engedély megteremti annak alapját, hogy a vállalat a világ legnagyobb pénzügyi piacán is kiépítse jelenlétét, és teljes Revolut-szolgáltatást kínáljon amerikaiak millióinak.
A vállalat amerikai vezetése szerint a hatóságokkal folytatott egyeztetések eddig megfelelő ütemben haladtak. Cetin Duransoy, a Revolut US vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy az OCC-vel folytatott párbeszéd nyitott és transzparens volt, ezért továbbra is tartható a 2027-es banknyitás terve.
A Nyugat kapuján kopogtat a Revolut
A vállalat számára az amerikai piac különösen fontos lehet a globális növekedésben. A társaság nemcsak az Egyesült Államokban építkezik, hanem Latin-Amerikában is sorra terjeszti ki banki szolgáltatásait. Mexikóban már megalapította bankját, miközben Brazíliában, Kolumbiában, Peruban és Argentínában is zajlik a szabályozói engedélyezés.
A fintech óriás 2026-ban más piacokon is gyorsított: banki engedélyt szerzett Franciaországban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban, az Egyesült Arab Emírségekben pedig fizetési szolgáltatói engedélyt kapott. Dél-Afrikában szintén folyamatban van a banki kérelme.
A terjeszkedés mögött egy nagyszabású növekedési cél is áll: a Revolut 2027 közepére 100 millió ügyfelet szeretne elérni. Az amerikai bank elindítása ehhez kulcsfontosságú lehet, hiszen a társaság a hagyományos fintech-szolgáltatások mellett immár teljes értékű banki jelenléttel szállna be a világ egyik legnagyobb pénzügyi piacára.
A Revolut új szintre emeli a mobilbankolást: elindult Magyarországon is az AIR, az új AI-asszisztens
Új mesterségesintelligencia-funkciót vezet be Magyarországon a Revolut, amellyel a felhasználók természetes nyelven kérdezhetnek saját költéseikről, befektetéseikről és utazásaikról. A Revolut AIR az alkalmazás több funkcióját egyetlen beszélgetéses felületre tereli, így például kiadásokat elemezhet, előfizetések kezelésében segíthet vagy egy elveszett kártya befagyasztását is elindíthatja.