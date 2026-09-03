A Revolut a Nyugat kapuján dörömböl: megkapták az ideiglenes engedélyt az USA-ban – ez lehet e következő nagy terjeszkedés kezdete?

A Revolut fontos mérföldkőhöz érkezett az Egyesült Államokban: az OCC feltételes engedélyt adott a társaságnak az országos banki licenc megszerzéséhez. A Revolut már a végleges jóváhagyásokért dolgozik, és a tervek szerint 2027-ben indítaná el amerikai bankját.

Újabb komoly lépést tett amerikai terjeszkedésében a Revolut, miután az OCC feltételes engedélyt adott a tervezett országos bank elindításához / Fotó: Shutterstock

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Revolut amerikai terjeszkedése. A több mint 80 millió ügyfelet kiszolgáló pénzügyi szolgáltató szeptember 3-án jelentette be, hogy feltételes engedélyt kapott az amerikai Office of the Comptroller of the Currencytől (OCC) az országos banki licenc megszerzéséhez.

A döntés jelentős előrelépés a vállalat számára, ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a Revolut már bankként működhet az Egyesült Államokban.

A társaságnak további hatósági jóváhagyásokat kell megszereznie az FDIC-től, vagyis a betétbiztosításért felelős szövetségi hatóságtól, valamint a Federal Reserve-től. Az OCC végleges engedélye szintén szükséges a tényleges induláshoz.

A Revolut ennek ellenére továbbra is 2027-es amerikai banknyitással számol. Ha minden engedélyt sikerül megszerezni, a vállalat közvetlenül kínálhat majd banki termékeket az amerikai ügyfeleknek. A kínálatban hitelek, hitelkártyák és az FDIC által biztosított betétek is megjelenhetnek, miközben a társaság a stabilcoinokhoz és a kriptovalutákhoz való hozzáférést is beépítené szolgáltatásaiba.

„Az OCC feltételes engedélye fontos első lépés a tervezett Revolut Bank US megalapítása felé” – mondta Nik Storonsky, a Revolut alapító-vezérigazgatója. Szerinte az engedély megteremti annak alapját, hogy a vállalat a világ legnagyobb pénzügyi piacán is kiépítse jelenlétét, és teljes Revolut-szolgáltatást kínáljon amerikaiak millióinak.

A vállalat amerikai vezetése szerint a hatóságokkal folytatott egyeztetések eddig megfelelő ütemben haladtak. Cetin Duransoy, a Revolut US vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy az OCC-vel folytatott párbeszéd nyitott és transzparens volt, ezért továbbra is tartható a 2027-es banknyitás terve.

A Nyugat kapuján kopogtat a Revolut

A vállalat számára az amerikai piac különösen fontos lehet a globális növekedésben. A társaság nemcsak az Egyesült Államokban építkezik, hanem Latin-Amerikában is sorra terjeszti ki banki szolgáltatásait. Mexikóban már megalapította bankját, miközben Brazíliában, Kolumbiában, Peruban és Argentínában is zajlik a szabályozói engedélyezés.