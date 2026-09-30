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Hiába nem adtak rá állami támogatást, Magyarországra hozta gigaberuházását a Gripen vadászgépek gyártója: Budapesten nyílt meg a Saab fejlesztési központja – a jövő csúcsgépeit is itt tervezhetik

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Újabb fontos lépést tett Magyarországon a Gripen vadászgépek gyártója: átadták a vállalat budapesti repülésfejlesztési központját. A 25 fővel induló egység létszáma a közeljövőben jelentősen bővülhet, a beruházást pedig teljes egészében a Saab finanszírozta.
VG
2026.09.30, 16:22
Frissítve: 2026.09.30, 16:41

Megkezdte működését a Gripen vadászgépeket gyártó Saab új budapesti repülésfejlesztési központja, amely első körben 25 emberrel kezdi meg a munkát. A Saab Aviation Development Centre a közeljövőben jelentősen bővítheti létszámát, miközben a beruházást a svéd vállalat saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósította meg - írta az MTI.

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Budapesten is megkezdődik a Saab repülésfejlesztési munkája, miután átadták a vállalat új központját / Fotó: Saab

Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoport új budapesti repülésfejlesztési központját, az Aviation Development Centre-t. A vállalat vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy a központ megkezdte működését, így a Saab magyarországi jelenléte a Gripenek üzemeltetésén és támogatásán túl a repülésfejlesztési tevékenységgel is bővül.

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A budapesti központ mintegy fél év előkészítés után indul el 25 emberrel. Nils-Erik Svangard, a központ vezetője szerint a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet, vagyis az induló csapat csak az első lépést jelenti a magyarországi fejlesztési kapacitás kiépítésében.

A beruházás azért is jelentős, mert a Saab nem egyszerűen értékesítési vagy adminisztratív jelenlétet épít Magyarországon, hanem repülésfejlesztési kapacitást hozott létre Budapesten. A svéd vállalat korábbi tájékoztatása szerint a központ fokozatosan a Saab globális Gripen-fejlesztési hálózatának részévé válhat, és hozzájárulhat a Gripen-platform jövőbeli technológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez.

A projekt költségeit a Saab nem hozta nyilvánosságra. A vállalat képviselői ugyanakkor megerősítették, hogy a beruházást saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósították meg. 

Tehát a most átadott fejlesztési központ létrehozása közvetlen költségvetési támogatás nélkül történt.

A budapesti központ létrehozását még 2025 tavaszán jelentették be. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter akkor azt közölte, hogy a Saab egy nagy mérnöki központot hoz létre, ahol fontos fejlesztési munkákat végeznek majd a repülőgépgyártó számára. A beruházást a magyar mérnökök számára is lehetőségként mutatták be, mivel bekapcsolódhatnak a harci repülőgépek fejlesztéséhez kapcsolódó, magas technológiai színvonalú munkába.

Azóta a magyar Gripen-flotta is tovább bővült. A Saab júniusban két új Gripen C vadászgépet adott át, ezzel Magyarország 18 Gripen C/D repülőgépet üzemeltet, 16 Gripen C és két Gripen D változatot. A vállalat közlése szerint a két új gép átadásával lezárult a 2024-ben módosított szerződés alapján vállalt szállítás.

A Saab áprilisban már arról számolt be, hogy az Aviation Development Centre létrehozása révén Magyarország partnerként részt vehet a Gripen-rendszer folyamatos fejlesztésében és működtetésében. A most átadott budapesti központ ennek a hosszabb távú együttműködésnek a következő konkrét állomása.

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Egy új repülőmérnöki központ révén a magyar szakemberek is részt vehetnek a jövő vadászgépeinek fejlesztésében. A Saab csoport budapesti központja a repülőgépipar egyik legfejlettebb szegmensét telepíti Magyarországra.

 

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