Hiába nem adtak rá állami támogatást, Magyarországra hozta gigaberuházását a Gripen vadászgépek gyártója: Budapesten nyílt meg a Saab fejlesztési központja – a jövő csúcsgépeit is itt tervezhetik

Megkezdte működését a Gripen vadászgépeket gyártó Saab új budapesti repülésfejlesztési központja, amely első körben 25 emberrel kezdi meg a munkát. A Saab Aviation Development Centre a közeljövőben jelentősen bővítheti létszámát, miközben a beruházást a svéd vállalat saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósította meg - írta az MTI.

Budapesten is megkezdődik a Saab repülésfejlesztési munkája, miután átadták a vállalat új központját / Fotó: Saab

Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó Saab csoport új budapesti repülésfejlesztési központját, az Aviation Development Centre-t. A vállalat vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy a központ megkezdte működését, így a Saab magyarországi jelenléte a Gripenek üzemeltetésén és támogatásán túl a repülésfejlesztési tevékenységgel is bővül.

Egyre nagyobb a Saab magyarországi lábnyoma

A budapesti központ mintegy fél év előkészítés után indul el 25 emberrel. Nils-Erik Svangard, a központ vezetője szerint a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet, vagyis az induló csapat csak az első lépést jelenti a magyarországi fejlesztési kapacitás kiépítésében.

A beruházás azért is jelentős, mert a Saab nem egyszerűen értékesítési vagy adminisztratív jelenlétet épít Magyarországon, hanem repülésfejlesztési kapacitást hozott létre Budapesten. A svéd vállalat korábbi tájékoztatása szerint a központ fokozatosan a Saab globális Gripen-fejlesztési hálózatának részévé válhat, és hozzájárulhat a Gripen-platform jövőbeli technológiáinak kutatásához és fejlesztéséhez.

A projekt költségeit a Saab nem hozta nyilvánosságra. A vállalat képviselői ugyanakkor megerősítették, hogy a beruházást saját forrásból, magyar állami támogatás nélkül valósították meg.

Tehát a most átadott fejlesztési központ létrehozása közvetlen költségvetési támogatás nélkül történt.

A budapesti központ létrehozását még 2025 tavaszán jelentették be. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter akkor azt közölte, hogy a Saab egy nagy mérnöki központot hoz létre, ahol fontos fejlesztési munkákat végeznek majd a repülőgépgyártó számára. A beruházást a magyar mérnökök számára is lehetőségként mutatták be, mivel bekapcsolódhatnak a harci repülőgépek fejlesztéséhez kapcsolódó, magas technológiai színvonalú munkába.