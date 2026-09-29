Azonnal megszólalt az óriási magyarországi akkugyár a talajvízszennyezésről: "Őszintén sajnáljuk" – mindenkit megnyugtattak a településen, hogy nincsenek veszélyben

Reagált az SK On Hungary az iváncsai akkumulátorgyárat érintő újabb, 100 millió forintos bírságra, amelyet a hatóság az engedélytől eltérő működés miatt szabott ki. A vállalat szerint saját ellenőrzése során észlelte az NMP jelenlétét, és haladéktalanul értesítette az illetékes hatóságokat.

Az SK On Hungary közleményben reagált az iváncsai akkumulátorgyárat érintő hatósági intézkedésekre és a 100 millió forintos bírságra / Fotó: Facebook / SK on Hungary

Az SK On Hungary közleményben reagált az iváncsai akkumulátorgyár ügyében kiszabott újabb, 100 millió forintos bírságra. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az engedélytől eltérő működés miatt szabott ki százmilliós büntetést, és elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Az intézkedés az azonos műszaki kialakítású csővezetékekre és aknákra is vonatkozik.

Szeptember elején NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki az SK On Hungary iváncsai üzemének egyik monitoringkútjában. A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, majd értesítette a hatóságokat. Az Iváncsán elvégzett 55 pontos kontrollvizsgálat során ugyanakkor a lakossági kutak egyikében sem mutatták ki az anyagot, a település vezetékes ivóvize pedig Ercsi felől érkezik.

Elnézést kért az SK On, már dolgoznak a megoldáson

A vállalat most közölte, hogy „nagy körültekintéssel kezeli a hatósági vizsgálat megállapításait, amelyek szerint a gyár területén található egyik kijelölt monitoring kútban NMP jelenlétét mutatták ki”.

A társaság egyben bocsánatot kért az ügy miatt. „Őszintén sajnáljuk, hogy az eset aggodalmat váltott ki a környéken élőkben és a helyi közösségekben, valamint az illetékes hatóságok, munkatársaink és valamennyi érintett fél körében” – fogalmaztak.

A vállalat szerint a múlt hónapban, közvetlenül azt követően, hogy saját ellenőrzésük során NMP jelenlétét észlelték, „önkéntesen és haladéktalanul tájékoztattuk az illetékes hatóságokat, és megtettük a szükséges óvintézkedéseket”. Az SK On Hungary szerint a gyár termelése az érintett berendezés kivételével zavartalanul, a megszokott rendben folytatódik, és a hatósági vizsgálat teljes időtartama alatt maradéktalanul együttműködtek az illetékes szervekkel.