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Azonnal megszólalt az óriási magyarországi akkugyár a talajvízszennyezésről: "Őszintén sajnáljuk" – mindenkit megnyugtattak a településen, hogy nincsenek veszélyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem maradt válasz nélkül az iváncsai akkumulátorgyár újabb 100 millió forintos bírsága: a vállalat közleményben ismertette saját álláspontját. Az SK On Hungary hangsúlyozta, hogy az NMP jelenlétét saját ellenőrzésük során észlelték, majd önkéntesen tájékoztatták a hatóságokat.
VG
2026.09.29, 16:23
Frissítve: 2026.09.29, 16:46

Reagált az SK On Hungary az iváncsai akkumulátorgyárat érintő újabb, 100 millió forintos bírságra, amelyet a hatóság az engedélytől eltérő működés miatt szabott ki. A vállalat szerint saját ellenőrzése során észlelte az NMP jelenlétét, és haladéktalanul értesítette az illetékes hatóságokat.

SK on, Iváncsa
Az SK On Hungary közleményben reagált az iváncsai akkumulátorgyárat érintő hatósági intézkedésekre és a 100 millió forintos bírságra / Fotó: Facebook / SK on Hungary

Az SK On Hungary közleményben reagált az iváncsai akkumulátorgyár ügyében kiszabott újabb, 100 millió forintos bírságra. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal az engedélytől eltérő működés miatt szabott ki százmilliós büntetést, és elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését. Az intézkedés az azonos műszaki kialakítású csővezetékekre és aknákra is vonatkozik.

Szeptember elején NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki az SK On Hungary iváncsai üzemének egyik monitoringkútjában. A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, majd értesítette a hatóságokat. Az Iváncsán elvégzett 55 pontos kontrollvizsgálat során ugyanakkor a lakossági kutak egyikében sem mutatták ki az anyagot, a település vezetékes ivóvize pedig Ercsi felől érkezik.

Elnézést kért az SK On, már dolgoznak a megoldáson

A vállalat most közölte, hogy „nagy körültekintéssel kezeli a hatósági vizsgálat megállapításait, amelyek szerint a gyár területén található egyik kijelölt monitoring kútban NMP jelenlétét mutatták ki”.

A társaság egyben bocsánatot kért az ügy miatt. „Őszintén sajnáljuk, hogy az eset aggodalmat váltott ki a környéken élőkben és a helyi közösségekben, valamint az illetékes hatóságok, munkatársaink és valamennyi érintett fél körében” – fogalmaztak.

A vállalat szerint a múlt hónapban, közvetlenül azt követően, hogy saját ellenőrzésük során NMP jelenlétét észlelték, „önkéntesen és haladéktalanul tájékoztattuk az illetékes hatóságokat, és megtettük a szükséges óvintézkedéseket”. Az SK On Hungary szerint a gyár termelése az érintett berendezés kivételével zavartalanul, a megszokott rendben folytatódik, és a hatósági vizsgálat teljes időtartama alatt maradéktalanul együttműködtek az illetékes szervekkel.

A cég külön kiemelte: „Ezidáig az esettel összefüggésben nem azonosították NMP jelenlétét Iváncsán.” Az SK On Hungary átfogó felülvizsgálatot végez az érintett berendezés, valamint a gyár teljes üzemeltetési és irányítási rendszerének vonatkozásában, és megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket.

Az SK On Hungary számára továbbra is a környezetvédelem és a biztonság a legfontosabb

– közölte a vállalat. Hozzátették, minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő, valamint hogy megelőzzenek „bármilyen, a helyi közösségeket vagy a környező környezetet érintő hatást”. A társaság azt is jelezte, hogy a továbbiakban „teljeskörűen és aktívan együttműködünk az illetékes hatóságok valamennyi kapcsolódó intézkedését és utókövetést illetően”.

A mostani 100 millió forintos bírság rövid időn belül már a második ekkora összegű hatósági büntetés az iváncsai üzemben. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án szintén 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az SK On Hungary Kft.-re, a vizsgálat szerint ugyanis 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették.

Megszületett a döntés, Nagy Ervin jelentette be: rommá bírságolták Magyarország egyik legnagyobb akkugyárát, 100 millió forintos büntetést fizethet – talajvízszennyezést okozott

Rövid időn belül másodszor szabtak ki százmilliós bírságot az iváncsai akkumulátorgyárra. Ezúttal azonban nem munkavédelmi szabálytalanságok miatt lépett közbe a hatóság: az ügyben az akkugyár működésének egy részét érintő azonnali intézkedésről is döntöttek.

 

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