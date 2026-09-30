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Nagy balhé készül a Volkswagennél: januártól sztrájkolhatnak a dolgozók, miután felrúgták a bérmegállapodásokat – több tízezer állás kerülhet veszélybe

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A Volkswagen nem hátrál meg a németországi átalakításoktól, a dolgozókat képviselő IG Metall viszont keményítene az álláspontján. A szakszervezet szerint januártól akár sztrájk is következhet, miközben több tízezer munkahely megszüntetése és Volkswagen-üzemek bezárása is napirenden van.
VG
2026.09.30, 17:17
Frissítve: 2026.09.30, 17:27

A Volkswagen szerdán felmondta az IG Metall szakszervezettel kötött több bérmegállapodását, amivel új szintre lépett a német autógyártó és a dolgozók közötti konfliktus. Az IG Metall kemény tárgyalásra készül, és ha január 1-jén lejár a sztrájktilalom, már az év elején munkabeszüntetések jöhetnek.

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Egyre élesebb a vita a Volkswagen és németországi dolgozói között, miután a vállalat felmondta több bérmegállapodását / Fotó: Hendrik Schmidt / AFP

A Volkswagen szerdán több, az IG Metall szakszervezettel kötött bérmegállapodást is felmondott, ami tovább élezi a konfliktust a német autógyártó és munkavállalói között. A megállapodások 2026. december 31-én szűnnek meg, miközben a sztrájktilalom január 1-jén jár le, így az új év akár munkabeszüntetésekkel is kezdődhet a Volkswagen németországi üzemeiben.

Az IG Metall képviselője, Thorsten Gröger egy olyan levelet is felmutatott, amely szerinte a különböző Volkswagen-megállapodások felmondásáról szól. Gröger kemény vitát helyezett kilátásba az év fordulójától, miközben a szakszervezet továbbra is ragaszkodik a 2024-ben kialkudott munkavállalói garanciákhoz.

Nagyon csalódottak vagyunk, hogy a VW vezetése nincs abban a helyzetben, hogy tárgyaljon a 2024-es munkahelyi garanciákról

- mondta Gröger a Reutersnek, és hozzátéve, hogy elismeri a helyzet nehézségét.

A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 2024-es, mérföldkőnek számító munkaügyi megállapodás nem érintett. Ebben a vállalat bizonyos németországi üzemekre vonatkozóan munkahelyi garanciákat és beruházásokat vállalt. A dolgozói üzemi tanács vezetője, Daniela Cavallo szerint azonban a fenyegetett üzemekkel kapcsolatban a munkavállalók nem kaptak kötelezettségvállalásokat, ezért ragaszkodnak a 2024-es megállapodás betartásához.

A két fél a Volkswagen közlése szerint október második felében ismét tárgyalóasztalhoz ülhet.

A szakszervezet nem kér a Volkswagen gigászi átalakításából

A tét óriási. A vállalat történetének legnagyobb átalakítását hajtja végre, amely több tízezer további munkahely megszüntetésével és akár négy németországi gyártóüzem bezárásával járhat. A felügyelőbizottság szeptember elején jóváhagyta a szerkezetátalakítás tervét, Oliver Blume vezérigazgató azonban most a szakszervezet egyre erősebb ellenállásával szembesül.

A vállalatot közben a kínai autógyártók európai térnyerése és a drága németországi termelés is nyomás alatt tartja, miközben a Mercedes-Benz szintén két üzem bezárását helyezte kilátásba.

A Volkswagen 2024 szeptemberében már felmondta kollektív alkuinak egy részét az IG Metall-lal. 

Ezt sztrájkhullám követte, amely végül egy történelmi megállapodással zárult: a vállalat 35 ezer munkahely megszüntetését vállalta, cserébe a dolgozók garanciákat kaptak.

A Volkswagenre közben más irányból is komoly pénzügyi nyomás nehezedik. A brit autófinanszírozási ügyben a Volkswagen Financial Servicesnek akár 1,5 milliárd font, vagyis mintegy 1,75 milliárd euró költséggel is számolnia kell, bár ez egyelőre becslés, nem végleges veszteség.

Újabb csapás a Volkswagenre, hatalmas finanszírozási botrányba keveredhetett bele - több mint 1,5 milliárd euró lehet a kár

A brit autófinanszírozási rendszerben bizonyos konstrukciókban a kereskedő által kapott jutalék összefügg az ügyfél által fizetett kamattal. Így minél magasabb kamatozású finanszírozást kötött az ügyfél, annál nagyobb jutalékot kaphatott a közvetítő. A Volkswagen most ebbe a csapdába futott bele; ha nem volt megfelelő az ügyfelek tájékoztatása, akár 1,75 milliárd eurónak megfelelő kártérítést is fizethet.

 

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