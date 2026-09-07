Hatalmas csapás a Volkswagennél: megszólalt a vezérigazgató, ez lesz a győri Audival – ezt már sejteni lehetett a brutális leépítések közepette
Az Audi vezérigazgatója szerint a Volkswagen-csoport átfogó átalakítása ellenére nem kérdés a győri üzem jövője. Győr a konszern egyik legfontosabb alkatrész- és hajtásgyártó központja, miközben világszerte mintegy 50 ezer munkahely megszüntetésével számolnak.
Miközben a Volkswagen-csoport világszerte mintegy 50 ezer munkahely megszüntetésével járó átalakításra készül, az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner egyértelmű üzenetet küldött a magyarországi gyár jövőjéről. A Reutersnek Párizsban azt mondta, hogy nem kérdés a győri létesítmény jövője, amely a Volkswagen-csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme.
Döllner elsősorban a németországi neckarsulmi Audi-gyár helyzetéről beszélt, ahol 2034 utánra nem osztottak ki új modelleket. A telephely hosszú távú tervén az üzemi tanáccsal közösen dolgoznak.
Ez éles kontrasztban áll Győrrel, amelynek szerepe a konszern átalakítása közben is meghatározó marad.
A Volkswagen felügyelőbizottsága nemrég egyhangúlag jóváhagyta a 2030-ig szóló jövőtervet. A program hátterében az áll, hogy az európai gyártókapacitás évente több mint 500 ezer autóval haladja meg a keresletet. A vállalat ezért nemcsak munkahelyeket épít le, hanem egyszerűsíti modellkínálatát és jelentősen csökkenti a gyártás összetettségét is.
A mostani kijelentés azért különösen fontos, mert korábban a győri autógyártás megszüntetése is felmerült egy belső forgatókönyvben. A Correctiv beszámolója szerint több európai üzem bezárását is vizsgálták, és egy Volkswagen-vezető Győrt is az érintett telephelyek között említette.
Ez azonban akkor sem jelentett meghozott döntést, csupán egy vizsgált forgatókönyvről volt szó. Döllner mostani kijelentése pedig egyértelműen azt jelzi, hogy a magyar üzemet a konszern hosszú távú stratégiájának részének tekintik.
Győr kulcsszerepet kapott a Volkswagen jövőjében
A magyar telephely helyzete azért is különleges, mert nem egyszerűen egy autógyárról van szó. Az Audi Hungaria 2025-ben közel 1,59 millió hajtást gyártott, amelyek közül csaknem 265 ezer elektromos volt. Emellett több mint 200 ezer jármű készült Győrben, miközben a vállalat mintegy 11 430 embert foglalkoztatott.
A gyár elektromobilitási szerepe is folyamatosan nő: idén elindult az új MEBeco elektromos hajtások sorozatgyártása, amelyek több nagy volumenű kompakt elektromos modellben jelennek meg. Győr így egyszerre fontos a hajtásgyártás, az elektromobilitás és a járműgyártás szempontjából.
A Volkswagen európai hálózatát sújtó kapacitásfelesleg közepette ez komoly versenyelőny. A magyar üzem ráadásul az Audi 1993 óta több mint 13 milliárd eurós győri beruházássorozatának eredménye, így a jelenlegi átalakítás egyik legfontosabb kérdése már nem az, hogy szükség van-e Győrre, hanem az, hogy milyen új feladatokat kaphat a konszernen belül.
A győri üzem gazdasági adatai és a Volkswagen-csoporton belüli stratégiai szerepe miatt erre határozottan lehetett következtetni, hogy a működése fenntartható.
Bár az autóiparban nincsenek teljes garanciák, a győri gyár bezárása ellen szólt az a tény, hogy a létesítmény nem egy egyszerű összeszerelő üzem, hanem a konszern globális motor- és alkatrészellátásának a szíve. Győr túl nagy, túl hatékony és túl fontos láncszem a gyártási folyamatban ahhoz, hogy a racionalizálást egy ilyen bázis felszámolásával kezdjék.
Hidegzuhany: kiszivárgott egy belsős dokumentum, tényleg bezáratná a Volkswagen a győri Audi-gyárat – a német sajtó is csak találgatja, mi lesz a magyar üzemmel
Csütörtök este hagyta jóvá a Volkswagen felügyelőbizottsága vállalat szerkezetátalakítási terveit, amelynek értelmében 2030-ig 50 ezer munkahelyet szüntet meg a nagy multú autóipari konszern. Ám a német sajó már napokkal korábban azt találgatta, hogy milyen irányt vehet a 89 éves cég története, amely eddigi legsúlyosab kihívása előtt áll. Egy német oknyomozó hírportál információja szerint négy német gyár is bezárásra kerülhet, illetve van egy ötödik is Németországon kívül. Ez történetesen a győri Audi-gyár.