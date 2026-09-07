Hatalmas csapás a Volkswagennél: megszólalt a vezérigazgató, ez lesz a győri Audival – ezt már sejteni lehetett a brutális leépítések közepette

Az Audi vezérigazgatója szerint a Volkswagen-csoport átfogó átalakítása ellenére nem kérdés a győri üzem jövője. Győr a konszern egyik legfontosabb alkatrész- és hajtásgyártó központja, miközben világszerte mintegy 50 ezer munkahely megszüntetésével számolnak.

A Volkswagen-csoport történetének egyik legnagyobb hatékonyságjavító programját hajtja végre, amely tízezrek munkahelyét érintheti / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miközben a Volkswagen-csoport világszerte mintegy 50 ezer munkahely megszüntetésével járó átalakításra készül, az Audi vezérigazgatója, Gernot Döllner egyértelmű üzenetet küldött a magyarországi gyár jövőjéről. A Reutersnek Párizsban azt mondta, hogy nem kérdés a győri létesítmény jövője, amely a Volkswagen-csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme.

Döllner elsősorban a németországi neckarsulmi Audi-gyár helyzetéről beszélt, ahol 2034 utánra nem osztottak ki új modelleket. A telephely hosszú távú tervén az üzemi tanáccsal közösen dolgoznak.

Ez éles kontrasztban áll Győrrel, amelynek szerepe a konszern átalakítása közben is meghatározó marad.

A Volkswagen felügyelőbizottsága nemrég egyhangúlag jóváhagyta a 2030-ig szóló jövőtervet. A program hátterében az áll, hogy az európai gyártókapacitás évente több mint 500 ezer autóval haladja meg a keresletet. A vállalat ezért nemcsak munkahelyeket épít le, hanem egyszerűsíti modellkínálatát és jelentősen csökkenti a gyártás összetettségét is.

A mostani kijelentés azért különösen fontos, mert korábban a győri autógyártás megszüntetése is felmerült egy belső forgatókönyvben. A Correctiv beszámolója szerint több európai üzem bezárását is vizsgálták, és egy Volkswagen-vezető Győrt is az érintett telephelyek között említette.

Ez azonban akkor sem jelentett meghozott döntést, csupán egy vizsgált forgatókönyvről volt szó. Döllner mostani kijelentése pedig egyértelműen azt jelzi, hogy a magyar üzemet a konszern hosszú távú stratégiájának részének tekintik.

Győr kulcsszerepet kapott a Volkswagen jövőjében

A magyar telephely helyzete azért is különleges, mert nem egyszerűen egy autógyárról van szó. Az Audi Hungaria 2025-ben közel 1,59 millió hajtást gyártott, amelyek közül csaknem 265 ezer elektromos volt. Emellett több mint 200 ezer jármű készült Győrben, miközben a vállalat mintegy 11 430 embert foglalkoztatott.