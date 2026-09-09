Ez gyors volt, máris eladták az első Volkswagen-gyárat a németek: álmában sem gondolta senki, hogy ők lesznek az új tulajdonosok – nem autók fognak készülni
A Volkswagen egyik németországi üzemében az autók helyett hamarosan haditechnikai berendezések készülhetnek, az osnabrücki gyárat ugyanis izraeli befektető venné meg. Az első megállapodás alapján a Rafael légvédelmi rendszereihez gyárthatnak alkatrészeket Németország és Európa számára.
A Volkswagen történetének egyik legszokatlanabb átalakítása körvonalazódik Németországban: az autógyártás helyét haditechnikai termelés veheti át az osnabrücki üzemben.
A Volkswagen közlése szerint a telephelyet a Tel-Aviv-i székhelyű Aurelius Capital és Alsó-Szászország venné meg, az első konkrét projekt pedig az izraeli Rafael Advanced Defense Systems légvédelmi rendszereihez kapcsolódhat.
A tervek szerint az üzemben Németország és Európa számára készülhetnének légvédelmi rendszerekhez szükséges alkatrészek és egyéb komponensek. A Volkswagen szerint az együttműködés később további haditechnikai megállapodások előtt is megnyithatja az utat.
A váltás hátterében a Volkswagen súlyos szerkezeti problémái állnak. A vállalat már 2024-ben eldöntötte, hogy 2027-ben befejezi a járműgyártást Osnabrückben. A német autóipart egyszerre sújtja a gyenge kereslet, a magas költségszint, az elektromos átállás nehézsége és a kínai gyártók egyre erősebb európai jelenléte.
Az üzem jövője azonban nem feltétlenül jelent tömeges munkahelyvesztést. A dolgozói üzemi tanács szerint az új megállapodás legalább 1200 munkahely megőrzését garantálhatja. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója szerint a megállapodás fontos lépés az osnabrücki telephely új ipari jövőjének megteremtésében.
Az Aurelius Capital többségi részesedést szerezne az üzemben, Alsó-Szászország pedig társtulajdonosként venne részt a konstrukcióban. A befektető szerint Osnabrück olyan tapasztalatot, precíz gyártási tudást és képzett munkaerőt kínál, amelyet egy teljesen új üzem felépítésével nem lehet rövid idő alatt létrehozni.
Autók helyett fegyverek a Volkswagen gyárában
A lépés azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre több autóipari kapacitás számára jelenthet alternatívát a hadiipar. A Rheinmetall és a Continental is hasonló irányú kezdeményezéseket vizsgál, miközben Európa a védelmi kiadások és a hadiipari kapacitások bővítésére törekszik.
A Volkswagen számára ugyanakkor Osnabrück csak az első nagy kérdés lehet. A cég további németországi üzemeinek jövője is bizonytalan, miközben a vállalat minden idők legnagyobb átalakítását hajtja végre. A csoport összesen mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésére készül a következő években, ebből 50 ezerről tavaly született új megállapodás.
Az osnabrücki példa így túlmutat egyetlen gyár sorsán: az európai autóipari kapacitások egy része a jövőben akár a védelmi ipar kiszolgálására is átállhat.
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