Ez gyors volt, máris eladták az első Volkswagen-gyárat a németek: álmában sem gondolta senki, hogy ők lesznek az új tulajdonosok – nem autók fognak készülni

A Volkswagen egyik németországi üzemében az autók helyett hamarosan haditechnikai berendezések készülhetnek, az osnabrücki gyárat ugyanis izraeli befektető venné meg. Az első megállapodás alapján a Rafael légvédelmi rendszereihez gyárthatnak alkatrészeket Németország és Európa számára.

A Volkswagen autógyártás helyett új iparágat keres az egyik németországi üzemének, és a jelek szerint a hadiipar lehet a megoldás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A Volkswagen történetének egyik legszokatlanabb átalakítása körvonalazódik Németországban: az autógyártás helyét haditechnikai termelés veheti át az osnabrücki üzemben.

A Volkswagen közlése szerint a telephelyet a Tel-Aviv-i székhelyű Aurelius Capital és Alsó-Szászország venné meg, az első konkrét projekt pedig az izraeli Rafael Advanced Defense Systems légvédelmi rendszereihez kapcsolódhat.

A tervek szerint az üzemben Németország és Európa számára készülhetnének légvédelmi rendszerekhez szükséges alkatrészek és egyéb komponensek. A Volkswagen szerint az együttműködés később további haditechnikai megállapodások előtt is megnyithatja az utat.

A váltás hátterében a Volkswagen súlyos szerkezeti problémái állnak. A vállalat már 2024-ben eldöntötte, hogy 2027-ben befejezi a járműgyártást Osnabrückben. A német autóipart egyszerre sújtja a gyenge kereslet, a magas költségszint, az elektromos átállás nehézsége és a kínai gyártók egyre erősebb európai jelenléte.

Az üzem jövője azonban nem feltétlenül jelent tömeges munkahelyvesztést. A dolgozói üzemi tanács szerint az új megállapodás legalább 1200 munkahely megőrzését garantálhatja. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója szerint a megállapodás fontos lépés az osnabrücki telephely új ipari jövőjének megteremtésében.

Az Aurelius Capital többségi részesedést szerezne az üzemben, Alsó-Szászország pedig társtulajdonosként venne részt a konstrukcióban. A befektető szerint Osnabrück olyan tapasztalatot, precíz gyártási tudást és képzett munkaerőt kínál, amelyet egy teljesen új üzem felépítésével nem lehet rövid idő alatt létrehozni.

Autók helyett fegyverek a Volkswagen gyárában

A lépés azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre több autóipari kapacitás számára jelenthet alternatívát a hadiipar. A Rheinmetall és a Continental is hasonló irányú kezdeményezéseket vizsgál, miközben Európa a védelmi kiadások és a hadiipari kapacitások bővítésére törekszik.