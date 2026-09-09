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Osnabrück
Izrael
Volkswagen

Ez gyors volt, máris eladták az első Volkswagen-gyárat a németek: álmában sem gondolta senki, hogy ők lesznek az új tulajdonosok – nem autók fognak készülni

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Új funkciót kaphat az autóipari óriás egyik német gyára, miután 2027-ben megszűnik az autógyártás Osnabrückben. A Volkswagen-üzemet egy izraeli befektetési társaság venné át, és elsőként légvédelmi rendszerekhez szükséges alkatrészek készülhetnek ott.
VG
2026.09.09, 21:20
Frissítve: 2026.09.09, 21:23

A Volkswagen egyik németországi üzemében az autók helyett hamarosan haditechnikai berendezések készülhetnek, az osnabrücki gyárat ugyanis izraeli befektető venné meg. Az első megállapodás alapján a Rafael légvédelmi rendszereihez gyárthatnak alkatrészeket Németország és Európa számára.

Volkswagen, gyár, Osnabrück
A Volkswagen autógyártás helyett új iparágat keres az egyik németországi üzemének, és a jelek szerint a hadiipar lehet a megoldás / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

A Volkswagen történetének egyik legszokatlanabb átalakítása körvonalazódik Németországban: az autógyártás helyét haditechnikai termelés veheti át az osnabrücki üzemben. 

A Volkswagen közlése szerint a telephelyet a Tel-Aviv-i székhelyű Aurelius Capital és Alsó-Szászország venné meg, az első konkrét projekt pedig az izraeli Rafael Advanced Defense Systems légvédelmi rendszereihez kapcsolódhat.

A tervek szerint az üzemben Németország és Európa számára készülhetnének légvédelmi rendszerekhez szükséges alkatrészek és egyéb komponensek. A Volkswagen szerint az együttműködés később további haditechnikai megállapodások előtt is megnyithatja az utat.

A váltás hátterében a Volkswagen súlyos szerkezeti problémái állnak. A vállalat már 2024-ben eldöntötte, hogy 2027-ben befejezi a járműgyártást Osnabrückben. A német autóipart egyszerre sújtja a gyenge kereslet, a magas költségszint, az elektromos átállás nehézsége és a kínai gyártók egyre erősebb európai jelenléte.

Az üzem jövője azonban nem feltétlenül jelent tömeges munkahelyvesztést. A dolgozói üzemi tanács szerint az új megállapodás legalább 1200 munkahely megőrzését garantálhatja. Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója szerint a megállapodás fontos lépés az osnabrücki telephely új ipari jövőjének megteremtésében.

Az Aurelius Capital többségi részesedést szerezne az üzemben, Alsó-Szászország pedig társtulajdonosként venne részt a konstrukcióban. A befektető szerint Osnabrück olyan tapasztalatot, precíz gyártási tudást és képzett munkaerőt kínál, amelyet egy teljesen új üzem felépítésével nem lehet rövid idő alatt létrehozni.

Autók helyett fegyverek a Volkswagen gyárában

A lépés azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre több autóipari kapacitás számára jelenthet alternatívát a hadiipar. A Rheinmetall és a Continental is hasonló irányú kezdeményezéseket vizsgál, miközben Európa a védelmi kiadások és a hadiipari kapacitások bővítésére törekszik.

A Volkswagen számára ugyanakkor Osnabrück csak az első nagy kérdés lehet. A cég további németországi üzemeinek jövője is bizonytalan, miközben a vállalat minden idők legnagyobb átalakítását hajtja végre. A csoport összesen mintegy 100 ezer munkahely megszüntetésére készül a következő években, ebből 50 ezerről tavaly született új megállapodás.

Az osnabrücki példa így túlmutat egyetlen gyár sorsán: az európai autóipari kapacitások egy része a jövőben akár a védelmi ipar kiszolgálására is átállhat.

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Egyre nagyobb a gond a Volkswagen-csoportnál. A vállalat ötvenezer álláshely megszüntetését tervezi miközben több telephelyén is megszűnhet a termelés. A napokban felröppent annak a híre is, hogy a drasztikus átalakításoknak a győri Audi-gyár is áldozatául eshet. Ezt később a cég vezetése cáfolta, most pedig az is kiderült, hogy miért ragaszkodnak a magyar üzemhez.

 

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