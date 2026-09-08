WKW Hungaria: megszólalt a végét járó német autóipari vállalat, valójában ezért kell bezárniuk a győri gyárat

Hivatalosan is megerősítette a WKW Group, hogy év végén bezárja győri üzemét, és jogutód nélkül megszünteti a WKW Hungaria Kft.-t. A WKW szerint a visszavont megrendelések miatt már nem lehet gazdaságosan fenntartani a termelést, így 470 ember munkaviszonya szűnik meg – írta az ugytudjuk.hu.

Lezárult a találgatás a győri WKW jövőjéről: az üzem december végéig fokozatosan leáll, majd a magyarországi cég jogutód nélkül megszűnik / Fotó: WKW

Hivatalosan is kimondta a WKW Group, amitől a győri dolgozók tartottak: bezár a gyár, és 470 ember marad munka nélkül.

A vezetés döntése végleges, a termelés december 31-éig fokozatosan leáll, ezt követően pedig jogutód nélkül megszűnik a WKW Hungaria Kft.

A vállalat megerősítette, hogy szeptember 7-én megtartották a munkavállalói tájékoztatókat, amelyeken közölték a dolgozókkal az üzem bezárását. A cég szerint az autóipart sújtó nehézségek miatt egyes ügyfelek visszavonták megrendeléseiket, a megváltozott rendelésállomány mellett pedig már nem lehet gazdaságosan fenntartani a magyarországi termelést.

A leépítés nem egyik napról a másikra történik. A WKW közlése szerint a munkaviszonyok megszüntetésére fokozatosan, december végéig kerül sor. Valamennyi dolgozó végkielégítést kap, emellett a termelés befejezéséig minden munkavállaló havonta félhavi munkabérnek megfelelő hűségbónuszban részesül.

A vállalat ugyanakkor azt is jelezte, hogy a törvényben előírt juttatásokon túl lehetőségeihez mérten további támogatást kíván biztosítani az érintetteknek. A pontos részleteket azonban nem közölték.

WKW: nincs már esély a gyár megmentésére

A győri üzem sorsa azért is különösen súlyos, mert a vállalat már korábban is komoly nehézségekkel küzdött. Tavaly a dolgozók is sztrájkoltak, miközben a tulajdonos a gyár értékesítésével is próbálkozott, sikertelenül.

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint a mostani gyárbezárás nem elszigetelt eset, hanem az európai autóipart sújtó folyamat része. Elmondása szerint több vállalatnál létszámstopról és határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott dolgozók elküldéséről is hallottak.

A szakszervezet és a győri önkormányzat most azt próbálja elérni, hogy az elbocsátott dolgozók minél gyorsabban új munkahelyet találjanak.

A Vasas már egyeztet olyan környékbeli vállalkozásokkal, amelyek munkaerőt keresnek.

A WKW esetében azonban a gyár megmentésére már nincs forgatókönyv. A vállalat egyértelművé tette: a bezárás végleges, és a tartósan gyenge autóipari értékesítés miatt sem az újraindítás, sem az üzem értékesítése nem reális. A győri WKW története így december végén véget ér.