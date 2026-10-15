Már globális referencia a debreceni BMW: akkora sikert arat az itteni gyártás, hogy Kínában is lemásolták – ódákat zeng a német prémium a hajdúsági üzemről

A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött. Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget, valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest.

Debrecen és a németországi Irlbach-Straßkirchen után Kína is bekapcsolódott a BMW hatodik generációs akkumulátorainak gyártásába / Fotó: Iván Aurél

A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne.

A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.

A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.

Az előrelépést a cell-to-pack kialakítás is segíti. Ennél a megoldásnál a hengeres cellákat közvetlenül az akkumulátorházba építik be, így nincs szükség a hagyományos köztes modulokra. Ezzel hatékonyabban használható ki a rendelkezésre álló hely, az akkumulátor pedig rugalmasabban illeszthető a különböző járműmodellekhez.

Az új rendszer fontos eleme az Energy Master nevű központi vezérlőegység is, amelyet a BMW fejlesztett ki. Az akkumulátoron elhelyezett egység az energiaellátás és az akkumulátormenedzsment alapvető funkcióit fogja össze.

A BMW szerint a kínai gyártás elindítása a technológia globális iparosításának újabb mérföldköve.

„A nagyfeszültségű akkumulátor kulcsfontosságú alkatrésze teljesen elektromos járműveinknek, és így ez a BMW Csoport egyik legfontosabb jövőbeli technológiája” – írta Raymond Wittmann, a BMW AG termelésért felelős igazgatósági tagja a vállalat közleményében.