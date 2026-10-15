Már globális referencia a debreceni BMW: akkora sikert arat az itteni gyártás, hogy Kínában is lemásolták – ódákat zeng a német prémium a hajdúsági üzemről
A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött. Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget, valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest.
A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne.
A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.
A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.
Az előrelépést a cell-to-pack kialakítás is segíti. Ennél a megoldásnál a hengeres cellákat közvetlenül az akkumulátorházba építik be, így nincs szükség a hagyományos köztes modulokra. Ezzel hatékonyabban használható ki a rendelkezésre álló hely, az akkumulátor pedig rugalmasabban illeszthető a különböző járműmodellekhez.
Az új rendszer fontos eleme az Energy Master nevű központi vezérlőegység is, amelyet a BMW fejlesztett ki. Az akkumulátoron elhelyezett egység az energiaellátás és az akkumulátormenedzsment alapvető funkcióit fogja össze.
A BMW szerint a kínai gyártás elindítása a technológia globális iparosításának újabb mérföldköve.
„A nagyfeszültségű akkumulátor kulcsfontosságú alkatrésze teljesen elektromos járműveinknek, és így ez a BMW Csoport egyik legfontosabb jövőbeli technológiája” – írta Raymond Wittmann, a BMW AG termelésért felelős igazgatósági tagja a vállalat közleményében.
Hozzátette: a kínai termelés elindítása azt mutatja, milyen gyorsan és következetesen vezetik be az új technológiát a vállalat globális gyártóhálózatában. Ez szerinte fontos feltétele a Neue Klasse modellek gyártásának felfuttatásához.
Debrecenben már bevállt a BMW modellje
A BMW a helyi gyártásra építő stratégiájával a szállítási távolságokat is csökkentené, miközben stabilabbá tenné az ellátási láncokat. Az akkumulátorokat ott állítják elő, ahol az autók is készülnek, egységes nemzetközi minőségi és biztonsági követelmények mellett.
A vállalat további két helyszínen, az amerikai Woodruffban és a mexikói San Luis Potosíban is előkészíti a hatodik generációs akkumulátorok sorozatgyártását. A termelés ezeken a telephelyeken a következő hónapokban indulhat el.
A gyártás során minden akkumulátort átfogó minőségi, biztonsági és működési tesztnek vetnek alá. A folyamatot digitális minőségbiztosítás, adatelemzés, digitális ikrek és mesterséges intelligenciával támogatott ellenőrzési módszerek segítik, amelyekkel már a gyártás közben felismerhetők az esetleges eltérések.
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