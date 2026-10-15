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Már globális referencia a debreceni BMW: akkora sikert arat az itteni gyártás, hogy Kínában is lemásolták – ódákat zeng a német prémium a hajdúsági üzemről

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Újabb helyszínen indult el a német óriás következő generációs elektromosautó-akkumulátorainak sorozatgyártása. A kínai Senjangban készülő nagyfeszültségű akkumulátorokat a BMW a helyben gyártott Neue Klasse modellekbe építi be.
VG |
2026.10.15, 16:02
Frissítve: 2026.10.15, 16:08
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A BMW Kínában is elindította a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorainak sorozatgyártását, miután a technológia gyártása Debrecenben és Németországban is megkezdődött. Az új akkumulátorok több mint 20 százalékkal nagyobb energiasűrűséget, valamint akár 30 százalékkal gyorsabb töltést és nagyobb hatótávot kínálnak a korábbi generációhoz képest.

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Debrecen és a németországi Irlbach-Straßkirchen után Kína is bekapcsolódott a BMW hatodik generációs akkumulátorainak gyártásába / Fotó: Iván Aurél

A vállalat kínai üzemében, Senjangban megkezdődött a hatodik generációs, nagyfeszültségű akkumulátorok előállítása, ezzel pedig teljessé vált a technológia globális gyártóhálózatának első három helyszíne. 

A rendszer Debrecenben és a németországi Irlbach-Straßkirchenben is sikeresen kiállta a próbát, így az autóóriás most a távolkeleten is megpróbálná megismételni az üzemek sikerét.

A BMW új, Gen6 néven említett akkumulátorai a Neue Klasse modellcsalád elektromos autóinak energiaellátását biztosítják majd. A technológia egyik legfontosabb újdonsága, hogy az újonnan fejlesztett hengeres akkumulátorcellák energiasűrűsége több mint 20 százalékkal magasabb az előző generációénál. A gyártó közlése szerint a töltési sebesség és a hatótáv egyaránt akár 30 százalékkal javulhat.

Az előrelépést a cell-to-pack kialakítás is segíti. Ennél a megoldásnál a hengeres cellákat közvetlenül az akkumulátorházba építik be, így nincs szükség a hagyományos köztes modulokra. Ezzel hatékonyabban használható ki a rendelkezésre álló hely, az akkumulátor pedig rugalmasabban illeszthető a különböző járműmodellekhez.

Az új rendszer fontos eleme az Energy Master nevű központi vezérlőegység is, amelyet a BMW fejlesztett ki. Az akkumulátoron elhelyezett egység az energiaellátás és az akkumulátormenedzsment alapvető funkcióit fogja össze.

A BMW szerint a kínai gyártás elindítása a technológia globális iparosításának újabb mérföldköve. 

„A nagyfeszültségű akkumulátor kulcsfontosságú alkatrésze teljesen elektromos járműveinknek, és így ez a BMW Csoport egyik legfontosabb jövőbeli technológiája” – írta Raymond Wittmann, a BMW AG termelésért felelős igazgatósági tagja a vállalat közleményében.

Hozzátette: a kínai termelés elindítása azt mutatja, milyen gyorsan és következetesen vezetik be az új technológiát a vállalat globális gyártóhálózatában. Ez szerinte fontos feltétele a Neue Klasse modellek gyártásának felfuttatásához.

Debrecenben már bevállt a BMW modellje

A BMW a helyi gyártásra építő stratégiájával a szállítási távolságokat is csökkentené, miközben stabilabbá tenné az ellátási láncokat. Az akkumulátorokat ott állítják elő, ahol az autók is készülnek, egységes nemzetközi minőségi és biztonsági követelmények mellett.

A vállalat további két helyszínen, az amerikai Woodruffban és a mexikói San Luis Potosíban is előkészíti a hatodik generációs akkumulátorok sorozatgyártását. A termelés ezeken a telephelyeken a következő hónapokban indulhat el.

A gyártás során minden akkumulátort átfogó minőségi, biztonsági és működési tesztnek vetnek alá. A folyamatot digitális minőségbiztosítás, adatelemzés, digitális ikrek és mesterséges intelligenciával támogatott ellenőrzési módszerek segítik, amelyekkel már a gyártás közben felismerhetők az esetleges eltérések.

Debrecenben legurult a futószalagról, máris letarolta Európát: úgy viszik a BMW új SUV-ját, mint a cukrot, a Mercedes lihegve próbálja utolérni

A német prémiumgyártók egyre élesebb versenyt vívnak az elektromos SUV-ok piacán. A BMW új debreceni modellje erősen kezdett, miközben a Mercedes beszállítói gondokkal küzdött, az Audi pedig a késői rajt miatt került hátrányba.

 

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