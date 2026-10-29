Most érkezett a hír: baj történt Magyarország egyik legnagyobb hulladékkezelőjében akkumulátorok feldolgozása közben – NMC-tartalmú por került ki

NMC-tartalmú por került ki az ALTEO Circular Kft. kistarcsai telephelyén október 28-án, az eset miatt az érintett technológia működését leállították. A vállalat közlése szerint személyi sérülés nem történt, a kiszabadult anyagot feltakarították, az esemény körülményeit pedig vizsgálják.

Leállt az ALTEO Circular kistarcsai telephelyének egyik technológiája, miután por került ki a katóddaráló csarnok közelében / Fotó: ALTEO Circular / Facebook

Szennyezés az ALTEO Circular telephelyén

Október 28-án NMC-tartalmú por került ki az ALTEO Circular Kft. kistarcsai telephelyén, a katóddaráló csarnok külső porelválasztójának környezetében. A vállalat közleménye szerint a gyűjtőzsák és az ürítőegység közvetlen környezetét érintette az eset, amelyben senki sem sérült meg.

A társaság azt közölte, hogy az esemény észlelése után feltakarították a kikerült anyagot, és megtisztították az érintett területet. Külső beavatkozásra és további védelmi intézkedésre a vállalat tájékoztatása szerint nem volt szükség. Az illetékes hatóságokat értesítették az esetről.

A történtek részletes kivizsgálása folyamatban van. Az érintett technológia a vizsgálat lezárásáig nem üzemel, és csak a szükséges műszaki, illetve szervezési intézkedések megtétele után indulhat újra. A cég közlése szerint a kistarcsai lakosság, a munkavállalók és a környezet biztonságát szem előtt tartva járnak el.

Az ALTEO Circular a hulladékgazdálkodási és újrahasznosítási piacon működik, tevékenysége a csomagolási és elektronikai hulladékok, a gyártási melléktermékek, valamint egyes veszélyes hulladékok kezelésére is kiterjed. Kistarcsai telephelyén akkumulátorhulladék feldolgozását is végzik: az ilyen anyagok darálása során keletkező összetevők között szerepelhet az akkumulátorok katódanyagából származó por. A telephelyen emellett visszaváltott italcsomagolásokat feldolgozó üzem is működik.

Az NMC a nikkel-mangán-kobalt rövidítése, és az ilyen összetételű anyagokat lítiumion-akkumulátorok katódjában használják. Az akkumulátorhulladék feldolgozásakor keletkező finom por NMC-tartalmú összetevőket és más anyagokat, például grafitot is tartalmazhat. A mostani esetben a vállalat közleménye nem tért ki arra, hogy pontosan milyen összetételű és mennyiségű por került ki, ezért ezekről egyelőre nem áll rendelkezésre további információ.