Deviza
EUR/HUF365,5 -0,4% USD/HUF326,9 -0,62% GBP/HUF437,64 -0,18% CHF/HUF396,67 -0,16% PLN/HUF83,27 -0,08% RON/HUF68,47 -0,16% CZK/HUF15,01 -0,35% EUR/HUF365,5 -0,4% USD/HUF326,9 -0,62% GBP/HUF437,64 -0,18% CHF/HUF396,67 -0,16% PLN/HUF83,27 -0,08% RON/HUF68,47 -0,16% CZK/HUF15,01 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 188,22 +1,28% MTELEKOM2 768 -0,43% MOL5 050 +0,4% OTP42 750 +2,76% RICHTER13 100 +0,15% OPUS195 +1,56% ANY6 080 -0,65% AUTOWALLIS119 -0,83% WABERERS4 190 -0,71% BUMIX8 692,72 +0,26% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 188,33 +0,98% BUX147 188,22 +1,28% MTELEKOM2 768 -0,43% MOL5 050 +0,4% OTP42 750 +2,76% RICHTER13 100 +0,15% OPUS195 +1,56% ANY6 080 -0,65% AUTOWALLIS119 -0,83% WABERERS4 190 -0,71% BUMIX8 692,72 +0,26% CETOP4 933,84 +0,98% CETOP NTR3 188,33 +0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Most érkezett a hír: baj történt Magyarország egyik legnagyobb hulladékkezelőjében akkumulátorok feldolgozása közben – NMC-tartalmú por került ki

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Akkumulátorok feldolgozásával is foglalkozó hulladékkezelő telephelyen történt incidens Kistarcsán. Az ALTEO Circular közlése szerint a kiszabadult port összegyűjtötték, a hatóságokat tájékoztatták, a technológia újraindításához pedig további intézkedésekre lesz szükség.
Nemes Tamás
2026.10.29, 20:20
Frissítve: 2026.10.29, 20:34
Szóljon hozzá!

NMC-tartalmú por került ki az ALTEO Circular Kft. kistarcsai telephelyén október 28-án, az eset miatt az érintett technológia működését leállították. A vállalat közlése szerint személyi sérülés nem történt, a kiszabadult anyagot feltakarították, az esemény körülményeit pedig vizsgálják.

Alteo circular, hulladékfeldolgozó
Leállt az ALTEO Circular kistarcsai telephelyének egyik technológiája, miután por került ki a katóddaráló csarnok közelében / Fotó: ALTEO Circular / Facebook

Szennyezés az ALTEO Circular telephelyén

Október 28-án NMC-tartalmú por került ki az ALTEO Circular Kft. kistarcsai telephelyén, a katóddaráló csarnok külső porelválasztójának környezetében. A vállalat közleménye szerint a gyűjtőzsák és az ürítőegység közvetlen környezetét érintette az eset, amelyben senki sem sérült meg.

A társaság azt közölte, hogy az esemény észlelése után feltakarították a kikerült anyagot, és megtisztították az érintett területet. Külső beavatkozásra és további védelmi intézkedésre a vállalat tájékoztatása szerint nem volt szükség. Az illetékes hatóságokat értesítették az esetről.

A történtek részletes kivizsgálása folyamatban van. Az érintett technológia a vizsgálat lezárásáig nem üzemel, és csak a szükséges műszaki, illetve szervezési intézkedések megtétele után indulhat újra. A cég közlése szerint a kistarcsai lakosság, a munkavállalók és a környezet biztonságát szem előtt tartva járnak el.

Az ALTEO Circular a hulladékgazdálkodási és újrahasznosítási piacon működik, tevékenysége a csomagolási és elektronikai hulladékok, a gyártási melléktermékek, valamint egyes veszélyes hulladékok kezelésére is kiterjed. Kistarcsai telephelyén akkumulátorhulladék feldolgozását is végzik: az ilyen anyagok darálása során keletkező összetevők között szerepelhet az akkumulátorok katódanyagából származó por. A telephelyen emellett visszaváltott italcsomagolásokat feldolgozó üzem is működik.

Az NMC a nikkel-mangán-kobalt rövidítése, és az ilyen összetételű anyagokat lítiumion-akkumulátorok katódjában használják. Az akkumulátorhulladék feldolgozásakor keletkező finom por NMC-tartalmú összetevőket és más anyagokat, például grafitot is tartalmazhat. A mostani esetben a vállalat közleménye nem tért ki arra, hogy pontosan milyen összetételű és mennyiségű por került ki, ezért ezekről egyelőre nem áll rendelkezésre további információ.

Amit nyertek a réven, elvesztették a vámon, csaknem teljesen feszívódott az Alteo nyeresége

Kiemelkedő árbevétel-növekedés, bővülő EBITDA és felszívódó nettó profit jellemezte az Alteo első fél évét. Mintegy harmadával növelte árbevételét az Alteo csoport 2026 első fél évében. Érdemben nőtt a vállalat EBITDA-ja is, míg adózott nyeresége a töredékére zsugorodott.

 

Országszerte

Országszerte
1492 cikk

 

Szóljon hozzá!
szennyezés
alteo
kistarcsa

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.