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Szabályosan őrjöng a német elit az Audi-vezér és Trump különös barátsága miatt – pedig Gernot Döllnernek nyomós oka van arra, hogy az elnök kegyeit keresse

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Nagy botrányt kavart Németországban, hogy Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója Donald Trump amerikai elnök oldalán tűnt fel egy kampányrendezvényen. A konszern vezérének azonban nyomos indoka volt a szokatlan lépésre: az amerikai gyár terve fontos üzleti döntés lehet a vállalat számára. Az Audi vezérigazgatója azzal érvel, hogy a döntésnél kizárólag a cég hosszú távú érdekeit tartották szem előtt.
Nemes Tamás
2026.10.26, 20:54
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Az Audi amerikai terjeszkedése körül egyre élesebb vita bontakozott ki Németországban, miután a vállalat vezetője Donald Trump oldalán jelent meg egy kampányrendezvényen. Gernot Döllner most a dolgozóinak írt levelében indokolta meg a döntést, amely a német szakszervezetek körében is komoly ellenállást váltott ki.

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Az Audi egy újabb amerikai üzemmel csökkenthetné a kereskedelmi kockázatokat, és közelebb kerülhetne a helyi versenytársakhoz / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója a dolgozóinak írt belső levelében védte meg a Donald Trump amerikai elnök melletti szereplését. A német autógyártó vezetője a Welt által látott levélben elismerte, hogy a közös fellépés kérdéseket és értetlenséget váltott ki, de hangsúlyozta: 

a meghívást kizárólag a vállalat érdekeit mérlegelve fogadták el.

Döllner és Gerd Walker termelési igazgató Georgiában tárgyalt a tervezett amerikai gyárról, amikor felkérték őket, hogy az elnökkel közösen mutassák be a terveket. A vezérigazgató szerint a megbeszélések bizalmasak voltak, ezért a nyilvánosságot előzetesen nem tájékoztathatták. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a bejelentés körülményei politikai jelzésként hathattak.

A fellépés komoly felháborodást váltott ki a Volkswagen-csoporton belül. Daniela Cavallo, a konszern üzemi tanácsának elnöke egy belső interjúban élesen bírálta Döllnert. Szerinte Trump beszédében rasszista, szexista, idegengyűlölő és transzfób kijelentések hangzottak el, majd az Audi egyik vezetője a színpadra lépve aktívan kampányolt az amerikai elnök mellett. Cavallo úgy fogalmazott, szégyenkeznie kell annak, aki végighallgatta a beszédet, majd szembesült Döllner szerepével.

A vita azért is kényes, mert az Audi belső szabályzata tiltja a nyilvános szereplést választáson induló politikusokkal a voksolást megelőző három hónapban. Az amerikai félidős választásokat november 3-án tartják. A vállalat szerint azonban a több évtizedre tervezett beruházás túlmutat egyetlen választási cikluson, ezért a konkrét üzleti érdekeket kellett előtérbe helyezniük. A cég azt is hangsúlyozta, hogy a szereplés nem jelentett pártpolitikai állásfoglalást.

Az Audi is az amerikai piacra fogad

Döllner az amerikai gyár terve mellett is kiállt. Indoklása szerint az Egyesült Államok a világ második legnagyobb prémiumautó-piaca, az Audi ottani üzlete azonban jelenleg nem nyereséges, s miközben több versenytársa már évek óta helyben gyárt, a német márka továbbra is jelentős kereskedelmi és árfolyamkockázatokkal szembesül.

A saját amerikai üzem javíthatná a vállalat versenyképességét, és mérsékelhetné a vámokból eredő terheket. Döllner szerint az amerikai üzletág megerősítése nem Németország ellen irányul, hanem az Audi globális piaci helyzetét és hosszú távú sikerét szolgálja.

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