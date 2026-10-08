Debrecenbe hozhatja új, több mint 600 lóerős csúcsgépét a BMW: szétszakítja az aszfaltot a brutális kupé – teherautókban van ekkora nyomaték

Újabb modellel bővül a BMW Neue Klasse családja: a gyártó bemutatta a kupés megjelenésű, tisztán elektromos iX4-et. Német sajtóértesülések szerint az újdonság a debreceni üzemben készülhet, ezt azonban a vállalat egyelőre nem erősítette meg – írja a Dehir.hu.

Debrecenben készülhet a BMW új nagy dobása: 612 lóerővel érkezik a márka csúcsváltozata / Fotó: Mediaworks

A Debrecenben gyártott iX3 és a Münchenből érkező i3 után újabb elektromos autót mutatott be a BMW. Az iX4 a SUV-k karosszériáját elegáns, kupés sziluettel ötvözi, és a Neue Klasse generáció technológiáira épül.

A bemutató a debreceni gyár szempontjából is figyelemre méltó. Az üzem nemrég átállt a 24 órás termelésre, a BMW pedig korábban bejelentette, hogy még ősszel megkezdik egy második Neue Klasse modell gyártását a telephelyen. A típus nevét nem közölték, német sajtóinformációk szerint azonban az iX4 lehet az újabb Debrecenben készülő autó.

Mike Reichelt, a Neue Klasse projektvezetője a bemutatón a modell látványos arányait, sportos karakterét és új technológiáit emelte ki. Elmondása szerint az iX4 különleges megjelenésével tovább bővíti a márka elektromos kínálatát.

Az újdonság piaci bevezetése 2027 márciusában indul, kezdetben két hajtáslánc-változattal.

Nem sokkal később érkezik a kínálat csúcsára az iX4 M60 xDrive. Mindegyik változat két elektromos motort kap: az egyik az első, a másik a hátsó tengelyen dolgozik.

Az M60 xDrive maximális rendszerteljesítménye 450 kilowatt, azaz 612 lóerő, csúcsnyomatéka pedig 875 newtonméter lesz.

A BMW tervei szerint a Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen negyven új modellben és modellfrissítésben jelennek meg.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy miközben az európai autóipart gyenge kereslet, egyre erősebb kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei sújtják, Magyarországon éppen ellenkező folyamat zajlik: jelentősen bővülnek a gyártókapacitások.

A magyar járműipar helyzetét most a német állami külgazdasági ügynökség vette górcső alá, és több olyan versenyelőnyt is azonosított, amely miatt a nagy autógyártók továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat.

A német Germany Trade & Invest (GTAI) szerint 2025 végén azonban új szakasz kezdődött a magyar autóiparban a BMW debreceni sorozatgyártásának elindulásával. Az üzemben kizárólag elektromos autókat gyártanak, kezdetben évi legfeljebb 150 ezer darabos kapacitással.