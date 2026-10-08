Deviza
EUR/HUF366,3 +0,07% USD/HUF327,55 +0,23% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,68 +0,11% RON/HUF68,5 +0,21% CZK/HUF15,01 +0,17% EUR/HUF366,3 +0,07% USD/HUF327,55 +0,23% GBP/HUF432,34 +0,13% CHF/HUF392,77 +0,16% PLN/HUF83,68 +0,11% RON/HUF68,5 +0,21% CZK/HUF15,01 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX137 922,21 -2,4% MTELEKOM2 534 -0,24% MOL4 990 -0,9% OTP38 370 -3,99% RICHTER12 250 -2,04% OPUS246 -6,3% ANY6 170 -0,49% AUTOWALLIS123 -0,41% WABERERS4 280 0% BUMIX9 031,83 -1,59% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 085,73 -0,74% BUX137 922,21 -2,4% MTELEKOM2 534 -0,24% MOL4 990 -0,9% OTP38 370 -3,99% RICHTER12 250 -2,04% OPUS246 -6,3% ANY6 170 -0,49% AUTOWALLIS123 -0,41% WABERERS4 280 0% BUMIX9 031,83 -1,59% CETOP4 810,88 -2,13% CETOP NTR3 085,73 -0,74%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Debrecenbe hozhatja új, több mint 600 lóerős csúcsgépét a BMW: szétszakítja az aszfaltot a brutális kupé – teherautókban van ekkora nyomaték

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elektromos SUV-val bővíti kínálatát a BMW, az új iX4 csúcsváltozata 612 lóerős lesz. Debrecenben készülhet az újdonság, amelynek gyártási helyszínét egyelőre nem erősítette meg a vállalat.
VG
2026.10.08, 14:17
Frissítve: 2026.10.08, 14:37
Szóljon hozzá!

Újabb modellel bővül a BMW Neue Klasse családja: a gyártó bemutatta a kupés megjelenésű, tisztán elektromos iX4-et. Német sajtóértesülések szerint az újdonság a debreceni üzemben készülhet, ezt azonban a vállalat egyelőre nem erősítette meg – írja a Dehir.hu.

BMW Debrecen modell
Debrecenben készülhet a BMW új nagy dobása: 612 lóerővel érkezik a márka csúcsváltozata / Fotó: Mediaworks

A Debrecenben gyártott iX3 és a Münchenből érkező i3 után újabb elektromos autót mutatott be a BMW. Az iX4 a SUV-k karosszériáját elegáns, kupés sziluettel ötvözi, és a Neue Klasse generáció technológiáira épül.

A bemutató a debreceni gyár szempontjából is figyelemre méltó. Az üzem nemrég átállt a 24 órás termelésre, a BMW pedig korábban bejelentette, hogy még ősszel megkezdik egy második Neue Klasse modell gyártását a telephelyen. A típus nevét nem közölték, német sajtóinformációk szerint azonban az iX4 lehet az újabb Debrecenben készülő autó.

Mike Reichelt, a Neue Klasse projektvezetője a bemutatón a modell látványos arányait, sportos karakterét és új technológiáit emelte ki. Elmondása szerint az iX4 különleges megjelenésével tovább bővíti a márka elektromos kínálatát.

Az újdonság piaci bevezetése 2027 márciusában indul, kezdetben két hajtáslánc-változattal. 

Nem sokkal később érkezik a kínálat csúcsára az iX4 M60 xDrive. Mindegyik változat két elektromos motort kap: az egyik az első, a másik a hátsó tengelyen dolgozik.

Az M60 xDrive maximális rendszerteljesítménye 450 kilowatt, azaz 612 lóerő, csúcsnyomatéka pedig 875 newtonméter lesz.

A BMW tervei szerint a Neue Klasse technológiái 2027-ig összesen negyven új modellben és modellfrissítésben jelennek meg. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy miközben az európai autóipart gyenge kereslet, egyre erősebb kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei sújtják, Magyarországon éppen ellenkező folyamat zajlik: jelentősen bővülnek a gyártókapacitások

A magyar járműipar helyzetét most a német állami külgazdasági ügynökség vette górcső alá, és több olyan versenyelőnyt is azonosított, amely miatt a nagy autógyártók továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat.

A német Germany Trade & Invest (GTAI) szerint 2025 végén azonban új szakasz kezdődött a magyar autóiparban a BMW debreceni sorozatgyártásának elindulásával. Az üzemben kizárólag elektromos autókat gyártanak, kezdetben évi legfeljebb 150 ezer darabos kapacitással.

A felfutás gyors: a gyár már három műszakban működik, júliusban pedig legördült a gyártósorról az 50 ezredik autó. Lapunk szeptemberben arról számolt be, hogy a debreceni üzem immár napi 24 órában termel. Az itt készülő elektromos iX3 a BMW új Neue Klasse modellgenerációjának első sorozatgyártású tagja.

Szóljon hozzá!
Debrecen
gyár
BMW
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu