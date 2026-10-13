Debrecenben legurult a futószalagról, máris letarolta Európát: úgy viszik a BMW új SUV-ját, mint a cukrot, a Mercedes lihegve próbálja utolérni

A BMW iX3 már most több mint kétszer annyi európai forgalomba helyezést ért el, mint a Mercedes elektromos GLC-je, a német prémiumgyártók közötti verseny következő fordulójában pedig Debrecen is kulcsszerepet kapott. A magyarországi üzemben készülő új elektromos SUV-kkal a BMW tovább erősítené előnyét, miközben a Mercedes a felzárkózásért küzd, az Audi pedig egyre jobban lemarad.

A BMW Debrecenben gyártott új elektromos SUV-ja már az első hónapokban jelentős előnyre tett szert a Mercedes GLC-jével szemben / / Fotó: Joó István / Facebook

A BMW új elektromos SUV-ja egyelőre jóval népszerűbb Európában, mint a Mercedes hasonló modellje. Március és augusztus között 36 500 BMW iX3-at helyeztek forgalomba, miközben a Mercedes elektromos GLC-jéből valamivel több mint 16 100 darab került az utakra.

A Dataforce adatai szerint a BMW tehát több mint kétszer annyi autót adott a vásárlóknak ebben az időszakban, mint stuttgarti riválisa.

A két modell különösen fontos a gyártók számára: mindkét vállalat azt várja az új elektromos SUV-któl, hogy segítsenek megfordítani az eladások kedvezőtlen alakulását, és javítsák a nyereségességet. A BMW iX3 a márka új, Neue Klasse néven bemutatott technológiájára épül, a Mercedes pedig az elektromos GLC-től reméli, hogy tovább erősíti a modellcsalád sikerét.

A BMW stratégiájában Magyarország is fontos szerepet kapott: a debreceni gyárban készülő iX3 az új modellgeneráció első képviselője, a következő években pedig további modellek érkeznek az üzemből. A német prémiumgyártók versenyében így a magyarországi termelés is a BMW egyik fontos ütőkártyájává válhat.

BMW, Mercedes, Audi: a németek most számolták ki, miért lett Magyarország autóipari nagyhatalom – brutális kapacitás épül, több lehet mentőövnél Miközben az európai autóipart gyenge kereslet, egyre erősebb kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei sújtják, Magyarországon éppen ellenkező folyamat zajlik: jelentősen bővülnek a gyártókapacitások. A magyar járműipar helyzetét most a német állami külgazdasági ügynökség vette górcső alá, és több olyan versenyelőnyt is azonosított, amely miatt a nagy autógyártók továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat.

A BMW előnyét részben az is magyarázza, hogy az iX3 két héttel korábban került piacra, a különbséget azonban a Mercedes tavaszi gyártási nehézségei is növelték. A brémai üzemben nem állt rendelkezésre elegendő akkumulátorcellája a kínai CATL-nek, emellett a beszállítói problémák az autók elektromos rendszeréhez szükséges alkatrészek beszerzését is megnehezítették.