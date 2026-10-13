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Debrecenben legurult a futószalagról, máris letarolta Európát: úgy viszik a BMW új SUV-ját, mint a cukrot, a Mercedes lihegve próbálja utolérni

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A német prémiumgyártók egyre élesebb versenyt vívnak az elektromos SUV-ok piacán. A BMW új debreceni modellje erősen kezdett, miközben a Mercedes beszállítói gondokkal küzdött, az Audi pedig a késői rajt miatt került hátrányba.
VG
2026.10.13, 17:40
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A BMW iX3 már most több mint kétszer annyi európai forgalomba helyezést ért el, mint a Mercedes elektromos GLC-je, a német prémiumgyártók közötti verseny következő fordulójában pedig Debrecen is kulcsszerepet kapott. A magyarországi üzemben készülő új elektromos SUV-kkal a BMW tovább erősítené előnyét, miközben a Mercedes a felzárkózásért küzd, az Audi pedig egyre jobban lemarad.

BMW-gyár, Debrecen
A BMW Debrecenben gyártott új elektromos SUV-ja már az első hónapokban jelentős előnyre tett szert a Mercedes GLC-jével szemben /  / Fotó: Joó István / Facebook

A BMW új elektromos SUV-ja egyelőre jóval népszerűbb Európában, mint a Mercedes hasonló modellje. Március és augusztus között 36 500 BMW iX3-at helyeztek forgalomba, miközben a Mercedes elektromos GLC-jéből valamivel több mint 16 100 darab került az utakra. 

A Dataforce adatai szerint a BMW tehát több mint kétszer annyi autót adott a vásárlóknak ebben az időszakban, mint stuttgarti riválisa.

A két modell különösen fontos a gyártók számára: mindkét vállalat azt várja az új elektromos SUV-któl, hogy segítsenek megfordítani az eladások kedvezőtlen alakulását, és javítsák a nyereségességet. A BMW iX3 a márka új, Neue Klasse néven bemutatott technológiájára épül, a Mercedes pedig az elektromos GLC-től reméli, hogy tovább erősíti a modellcsalád sikerét.

A BMW stratégiájában Magyarország is fontos szerepet kapott: a debreceni gyárban készülő iX3 az új modellgeneráció első képviselője, a következő években pedig további modellek érkeznek az üzemből. A német prémiumgyártók versenyében így a magyarországi termelés is a BMW egyik fontos ütőkártyájává válhat.

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Miközben az európai autóipart gyenge kereslet, egyre erősebb kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei sújtják, Magyarországon éppen ellenkező folyamat zajlik: jelentősen bővülnek a gyártókapacitások. A magyar járműipar helyzetét most a német állami külgazdasági ügynökség vette górcső alá, és több olyan versenyelőnyt is azonosított, amely miatt a nagy autógyártók továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat.

A BMW előnyét részben az is magyarázza, hogy az iX3 két héttel korábban került piacra, a különbséget azonban a Mercedes tavaszi gyártási nehézségei is növelték. A brémai üzemben nem állt rendelkezésre elegendő akkumulátorcellája a kínai CATL-nek, emellett a beszállítói problémák az autók elektromos rendszeréhez szükséges alkatrészek beszerzését is megnehezítették.

A helyzet azóta rendeződött, a Mercedes pedig látványosan növelte a termelést. Augusztusban már 5400 elektromos GLC-t helyeztek forgalomba Európában, míg a BMW iX3-ból 6700 darab fogyott. A Mercedes modelljének havi értékesítése márciushoz képest tizenegyszeresére emelkedett. A BMW azonban már korábban magasabb szintre jutott: május elején átlépte a tízezer európai eladást.

A BMW-nél erős keresletről számolnak be. A Handelsblattnak nyilatkozó kereskedői körök szerint egyes vásárlók úgy rendelték meg az iX3-at, hogy előtte nem is vezették. A lap arról is beszámolt, hogy Tesla-tulajdonosok közül is többen a BMW új modelljére váltanak. 

A gyártó több mint százezer előrendelésről beszélt, a megrendelések pedig a jövő év második negyedévéig biztosítanak munkát.

A Mercedes szintén bizakodó. A vállalat szerint az elektromos GLC a márka eddigi legkelendőbb elektromos modellje, a brémai gyár pedig három műszakban termel. A cég úgy számol, hogy az év végéig minden elkészült autóra lesz vevő. A Mercedes vezetése abban bízik, hogy az év végére utolérheti a BMW-t.

Kínában azonban mindkét gyártónak komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A Mercedes elektromos GLC-jéből a júniusi piaci bevezetés óta kevesebb mint 2500 darab fogyott, miközben a hagyományos GLC-ből ugyanebben az időszakban több mint 27 500-at értékesítettek. A BMW iX3 kínai forgalmazása novemberben indul. Milan Nedeljkovic, a BMW vezérigazgatója a modell fogadtatásáról azt mondta, hogy az újságíróktól, a vásárlóktól és a közösségi oldalakon „rendkívül pozitív visszajelzések” érkeznek, és „jó a rendelésállomány”. Konkrét számokat nem közölt. A BMW iX3 kínai indulóára átszámítva körülbelül 38 200 euró, míg Európában 63 400 eurótól kapható.

Az Audi közben egyre nehezebben tartja a lépést a két német riválissal. A Q6 e-tronból január és augusztus között mintegy 27 ezer darabot helyeztek forgalomba Európában, ami 16,5 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A modell eredetileg már 2021-ben megjelenhetett volna, ám a szoftverfejlesztési problémák miatt két és fél évet késett. Mire piacra került, a BMW és a Mercedes már újabb technológiával készült. A két rivális modellje nagyobb hatótávot és gyorsabb töltést kínál, ezért az Audinál már a Q6 e-tron tervezett modellfrissítésének előrehozása is felmerült.

Debrecenben készül a BMW következő nagy dobása

A BMW nemcsak az iX3-mal próbálja megőrizni előnyét a Mercedes előtt: a következő menetben Debrecenre is fontos szerep vár. A magyarországi gyárból érkező iX4 tovább bővíti a Neue Klasse modellcsaládot, amelyre a vállalat az elektromos átállás egyik legfontosabb pilléreként tekint.

A kupés vonalvezetésű elektromos SUV piaci bevezetése 2027 márciusában indul, később pedig érkezik a csúcsmodell, az iX4 M60 xDrive is, 612 lóerős teljesítménnyel és 875 newtonméteres nyomatékkal.

A debreceni üzem 2025 végén indította el a sorozatgyártást, kezdeti éves kapacitása elérheti a 150 ezer autót. A gyár már három műszakban, napi 24 órában működik, júliusban pedig elkészült az 50 ezredik jármű. A BMW tervei szerint 2027-ig összesen negyven új modellben és modellfrissítésben jelennek meg a Neue Klasse technológiái. A debreceni gyár így nem pusztán termelési helyszín a BMW számára: az innen érkező modellek a Mercedes elleni versenyben és a kínai gyártókkal szembeni küzdelemben is fontos szerepet kaphatnak.

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Elektromos SUV-val bővíti kínálatát a BMW, az új iX4 csúcsváltozata 612 lóerős lesz. Az új BMW iX4 a BMW iX3 sikeres bevezetését követően a BMW Group Gyár Debrecenben gyártott második, teljesen új Neue Klasse modell.

 

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