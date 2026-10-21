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Elképesztő, 240 milliós végkielégítéssel csábította távozásra a dolgozóit a BMW, most váratlan fordulat történt – máris elérték, amit akartak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az autógyártó eredetileg hosszabb időt szánt a németországi létszámcsökkentésre, ám a dolgozók érdeklődése felgyorsította a folyamatot. A BMW szerint az önkéntes távozási program már a tervezett határidő előtt elérte a célját.
Nemes Tamás
2026.10.21, 20:19
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A vártnál gyorsabban halad a BMW németországi létszámcsökkentése, ezért a vállalat a tervezettnél korábban lezárja az önkéntes távozási program jelentkezési szakaszát. A végkielégítési ajánlatok sok esetben hat számjegyű euróösszeget érhetnek el, a megállapodásokról pedig november közepéig tájékoztatják az érintetteket.

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A BMW németországi alkalmazottai közül sokan éltek volna a vállalat által felkínált végkielégítési lehetőséggel, ezért a programot a tervezettnél hamarabb lezárják / Fotó: Peter Kneffel / DPA / AFP

A BMW lezárja a németországi önkéntes távozási programjára érkező jelentkezések fogadását, miután a vállalat közlése szerint a tervezettnél hamarabb elérte a kitűzött célt. Az autógyártó alig három héttel ezelőtt ismertette a dolgozókkal a személyre szabott végkielégítési ajánlatokat, mostanra azonban már nem lehet új kérelmet benyújtani.

A Welt értesülései alapján a következő lépésben minden jelentkezőt értesítenek arról, hogy a BMW hajlandó-e közös megegyezéssel megszüntetni a munkaviszonyát. A tájékoztatás várhatóan november közepéig lezárul. Nem minden érdeklődő kap majd pozitív választ, de a vállalat a jelentkezők többségével megállapodhat a távozásról.

A végkielégítések összege sok esetben meghaladhatja a százezer eurót. 

A konstrukció ugyanis pénzügyi leg gigászi, mivel a BMW korábbi közlései szerint a programra több mint egymilliárd eurót különítettek el.

A program iránti érdeklődés már október elején megmutatkozott. Amikor a dolgozók megkapták az egyéni ajánlataikat, a belső informatikai rendszer a nagy terhelés miatt néhány órára túlterhelődött. A fennakadás azonban rövid ideig tartott, és az érdeklődők ezt követően regisztrálhattak a programra.

A BMW még a nyáron jelentette be a németországi létszámcsökkentést, konkrét célszámot azonban nem közölt. Vállalati források akkor mintegy nyolcezer munkahely megszüntetéséről beszéltek világszerte, ennek hozzávetőleg a felét Németországban tervezték. A mostani jelentkezések alapján körülbelül ötezer dolgozó érdeklődhetett az önkéntes távozás iránt, ez azonban becslés, nem hivatalosan megerősített adat.

A program eredetileg 2027 októberéig tartott volna, ez az időpont ugyanakkor a munkaszerződések megszűnésének legkésőbbi lehetséges dátumára vonatkozott. Nem minden érintett távozik azonnal: a munkaviszonyok megszüntetése eltérő időpontokban történhet.

Kiket érint a BMW tömeges leépítése?

A németországi program elsősorban a közvetett munkakörökben dolgozókat célozza. Az adminisztrációban és a fejlesztésben foglalkoztatottak jelentkezhetnek, a termelésben dolgozó gyári munkások azonban kimaradnak a konstrukcióból. Emiatt München különösen érintett, hiszen a vállalat ottani telephelyén sokan dolgoznak nem termelési munkakörökben.

A leépítés a BMW szélesebb költségcsökkentési programjába illeszkedik. A vállalatot a kínai autógyártók erősödő versenye, a globális kereslet gyengülése és a jövedelmezőség javításának igénye is takarékosságra ösztönzi. A cél, hogy a költségcsökkentés 2028-tól javítsa a csoport nyereségességét.

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Összeomlott a BMW belső informatikai rendszere, miután a német autógyártó akár 650 000 eurót is meghaladó végkielégítést ajánlott fel a közös megegyezéssel távozó dolgozóknak.

 

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