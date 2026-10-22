Totálisan átszervezik a Magyarországon is termelő német óriásmultit: egyszerre 62 ezer embert érint – szétszedik a leányvállalatokat

A Bosch újabb jelentős lépést tesz történetének legnagyobb vállalati átalakításában: önálló leányvállalatokba szervezi át mobilitási üzletágát és németországi központi szolgáltatásait. A változás mintegy 62 500 dolgozót érint, miközben az autóipari részlegnél Németország-szerte körülbelül 22 ezer munkahely megszüntetését tervezik.

Új szervezeti keretek közé kerül a Bosch mobilitási üzletága, amely továbbra is a vállalatcsoport legnagyobb egysége maradhat / Fotó: Shutterstock

A Bosch önálló leányvállalatokba szervezi mobilitási üzletágát és németországi központi szolgáltatásait – jelentette be a vállalat október 22-én.

Az átalakítás mintegy 62 500 munkavállalót érint, akik a csoporton belül új, önálló korlátolt felelősségű társaságokhoz kerülnek át.

A szerkezetátalakítás a német technológiai vállalat történetének legnagyobb átalakítási programjába illeszkedik. A jövőben a gerlingeni Robert Bosch GmbH feladata a vállalatcsoport központi irányítása, valamint a központi kutatás és a fejlett technológiai fejlesztések lesznek. A csoport többi meghatározó üzletága önálló leányvállalatként működik majd.

Az ipari technológiai, a fogyasztási cikkeket gyártó, valamint az energia- és épülettechnológiai üzletágak már korábban önálló vállalati keretek közé kerültek. Most a mobilitási részleg és a központi szolgáltatások következnek. A Bosch szerint az érintett dolgozók munkaszerződései átkerülnek az új társaságokhoz, amelyek továbbra is teljes egészében a vállalatcsoport tulajdonában maradnak.

Az átszervezés önmagában tehát nem jelenti az érintett munkavállalók elbocsátását. A mobilitási üzletág azonban különösen nehéz helyzetben van: a Bosch Németországban ebben a részlegben körülbelül 22 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A vállalat a mostani szervezeti változtatást a hosszú távú jövedelmezőség és a versenyképesség javításával indokolja.

Rugalmasabbá válna a Bosch

Christian Fischer, a vállalat vezetője szerint az új felépítés lehetővé teszi, hogy az egyes üzletágak jobban kihasználják saját lehetőségeiket, és a csoport továbbra is saját forrásból finanszírozhassa technológiai fejlesztéseit. A vezetés a vevőkhöz való szorosabb kapcsolattól, a nagyobb vállalkozói önállóságtól, a rugalmasabb működéstől és a rövidebb döntési folyamatoktól vár eredményeket.