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Totálisan átszervezik a Magyarországon is termelő német óriásmultit: egyszerre 62 ezer embert érint – szétszedik a leányvállalatokat

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A német vállalat felépítése gyökerestül átalakul, hogy az gyorsabban reagálhasson az autóipar és más piacok változásaira. A mostani lépés a Bosch egyik legfontosabb üzletágát és több központi szolgáltatási egységét érinti.
Nemes Tamás
2026.10.22, 19:07
Frissítve: 2026.10.22, 19:20
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A Bosch újabb jelentős lépést tesz történetének legnagyobb vállalati átalakításában: önálló leányvállalatokba szervezi át mobilitási üzletágát és németországi központi szolgáltatásait. A változás mintegy 62 500 dolgozót érint, miközben az autóipari részlegnél Németország-szerte körülbelül 22 ezer munkahely megszüntetését tervezik.

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Új szervezeti keretek közé kerül a Bosch mobilitási üzletága, amely továbbra is a vállalatcsoport legnagyobb egysége maradhat / Fotó: Shutterstock

A Bosch önálló leányvállalatokba szervezi mobilitási üzletágát és németországi központi szolgáltatásait – jelentette be a vállalat október 22-én. 

Az átalakítás mintegy 62 500 munkavállalót érint, akik a csoporton belül új, önálló korlátolt felelősségű társaságokhoz kerülnek át.

A szerkezetátalakítás a német technológiai vállalat történetének legnagyobb átalakítási programjába illeszkedik. A jövőben a gerlingeni Robert Bosch GmbH feladata a vállalatcsoport központi irányítása, valamint a központi kutatás és a fejlett technológiai fejlesztések lesznek. A csoport többi meghatározó üzletága önálló leányvállalatként működik majd.

Az ipari technológiai, a fogyasztási cikkeket gyártó, valamint az energia- és épülettechnológiai üzletágak már korábban önálló vállalati keretek közé kerültek. Most a mobilitási részleg és a központi szolgáltatások következnek. A Bosch szerint az érintett dolgozók munkaszerződései átkerülnek az új társaságokhoz, amelyek továbbra is teljes egészében a vállalatcsoport tulajdonában maradnak.

Az átszervezés önmagában tehát nem jelenti az érintett munkavállalók elbocsátását. A mobilitási üzletág azonban különösen nehéz helyzetben van: a Bosch Németországban ebben a részlegben körülbelül 22 ezer munkahely megszüntetését tervezi. A vállalat a mostani szervezeti változtatást a hosszú távú jövedelmezőség és a versenyképesség javításával indokolja.

Rugalmasabbá válna a Bosch

Christian Fischer, a vállalat vezetője szerint az új felépítés lehetővé teszi, hogy az egyes üzletágak jobban kihasználják saját lehetőségeiket, és a csoport továbbra is saját forrásból finanszírozhassa technológiai fejlesztéseit. A vezetés a vevőkhöz való szorosabb kapcsolattól, a nagyobb vállalkozói önállóságtól, a rugalmasabb működéstől és a rövidebb döntési folyamatoktól vár eredményeket.

Markus Heyn, a mobilitási üzletágért felelős igazgatósági tag hangsúlyozta, hogy a Bosch továbbra is vezető szerepre törekszik az autóiparban. Az átszervezés után is ez a részleg maradhat a csoport legnagyobb üzleti egysége: 2025-ben a vállalat teljes árbevételének mintegy 60 százalékát adta.

Fischer szerint a piacokon egyre nehezebb a helyzet, és különösen az ázsiai új versenytársak fokozzák a versenynyomást. A Bosch ezért gyorsabban akarja piacra vinni fejlesztéseit, egyszerűsítené a szervezeti felépítést és a folyamatokat, hogy megőrizze versenyképességét.

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Újabb 900 munkahely kerül veszélybe a vállalat németországi működésében, ezúttal Nürnbergben. A Bosch szerint a belső égésű motorokhoz gyártott alkatrészek iránti kereslet csökkenése és a hidrogénes üzemanyagcellák vártnál gyengébb piaci teljesítménye miatt túl sok dolgozó maradt az üzemben.

 

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