A BYD vitatja a mérések eredményét – márciusban még szennyezést mértek, májusban már nem

Jogorvoslattal él a BYD a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal tízmillió forintos bírsága ellen – írta a Telex a Szegeder beszámolója alapján. Közben a szennyezett termőföld miatt indult nyomozás részleteiről a rendőrség nem adott tájékoztatást. Korábbi értesülések szerint az eljárás ismeretlen tettes ellen indult, nem a BYD-val szemben.

A BYD vitatja a mérések eredményét / Fotó: Xinhua / AFP

A júniusi bírságot nem környezetszennyezés miatt szabták ki. A hatóság szerint a vállalat elmulasztotta az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és nem jelentette be előre a föld elszállítását.

A BYD mérési és bejelentési hiányosságokról beszél, a határozatot azonban vitatja.

A kormányhivatal előírta, hogy a területről további talaj csak mintavétel, vizsgálat és előzetes hatósági jóváhagyás után szállítható el.

A hatóság nem állapította meg, hogy a BYD okozta a szennyezést.

Binszki József alpolgármester korábban szakértőkre hivatkozva azt mondta: az anyag az alapozáskor kiszivattyúzott talajvízzel kerülhetett a humuszra, és az egykori szovjet laktanya miatt már korábban jelen lehetett a környéken. A BYD szerint a terület átvételekor rendelkezésére álló vizsgálatok nem mutattak ki szennyeződést.

Továbbra is vitatott, miért tértek el a márciusi és májusi eredmények. Márciusban a BYD megbízásából vizsgálódó HL-Lab Hungary határérték feletti alkilbenzolt talált a kiszállított föld egy részében. A vállalat közlése szerint értesítette a hatóságot, és saját vizsgálatot indított.

Májusban a kormányhivatal 101 mintavételi ponton ellenőrizte a területeket, és a talajvizet is megvizsgálta, de nem talált határérték feletti szennyezést. Az Imsys Kft. akkreditált laboratóriumának mérései ugyanerre jutottak.

A kormányhivatal szerint az alkilbenzolok illékonysága miatt a szennyezőanyag időközben elpárologhatott. A HL-Lab szintén ezzel magyarázta az eltérést. A BYD viszont úgy véli, jelentős szennyezés esetén később is kellett volna kimutatható nyomnak maradnia, ezért a márciusi mérés pontosságát kérdőjelezi meg.

A hatóság elrendelte az érintett növények megsemmisítését. A cirkot megsemmisítették, a búzát termesztő földhasználó azonban bíróságon támadta meg a döntést, és aratott. A gabona forgalomba hozatalát a jogerős döntésig korlátozták.