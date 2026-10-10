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A BYD vitatja a mérések eredményét – márciusban még szennyezést mértek, májusban már nem

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Jogorvoslattal él a BYD a tízmillió forintos bírság ellen, amelyet az előírt talajvizsgálat és az elszállítás előzetes bejelentésének elmulasztása miatt kapott. A szegedi beruházás területéről elszállított földben márciusban még határérték feletti szennyezést mértek.
VG
2026.10.10, 10:00
Frissítve: 2026.10.10, 11:16
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Jogorvoslattal él a BYD a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal tízmillió forintos bírsága ellen – írta a Telex a Szegeder beszámolója alapján. Közben a szennyezett termőföld miatt indult nyomozás részleteiről a rendőrség nem adott tájékoztatást. Korábbi értesülések szerint az eljárás ismeretlen tettes ellen indult, nem a BYD-val szemben.

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A BYD vitatja a mérések eredményét / Fotó: Xinhua / AFP

A júniusi bírságot nem környezetszennyezés miatt szabták ki. A hatóság szerint a vállalat elmulasztotta az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és nem jelentette be előre a föld elszállítását. 

A BYD mérési és bejelentési hiányosságokról beszél, a határozatot azonban vitatja. 

A kormányhivatal előírta, hogy a területről további talaj csak mintavétel, vizsgálat és előzetes hatósági jóváhagyás után szállítható el.

A hatóság nem állapította meg, hogy a BYD okozta a szennyezést. 

Binszki József alpolgármester korábban szakértőkre hivatkozva azt mondta: az anyag az alapozáskor kiszivattyúzott talajvízzel kerülhetett a humuszra, és az egykori szovjet laktanya miatt már korábban jelen lehetett a környéken. A BYD szerint a terület átvételekor rendelkezésére álló vizsgálatok nem mutattak ki szennyeződést.

Továbbra is vitatott, miért tértek el a márciusi és májusi eredmények. Márciusban a BYD megbízásából vizsgálódó HL-Lab Hungary határérték feletti alkilbenzolt talált a kiszállított föld egy részében. A vállalat közlése szerint értesítette a hatóságot, és saját vizsgálatot indított.

Májusban a kormányhivatal 101 mintavételi ponton ellenőrizte a területeket, és a talajvizet is megvizsgálta, de nem talált határérték feletti szennyezést. Az Imsys Kft. akkreditált laboratóriumának mérései ugyanerre jutottak.

A kormányhivatal szerint az alkilbenzolok illékonysága miatt a szennyezőanyag időközben elpárologhatott. A HL-Lab szintén ezzel magyarázta az eltérést. A BYD viszont úgy véli, jelentős szennyezés esetén később is kellett volna kimutatható nyomnak maradnia, ezért a márciusi mérés pontosságát kérdőjelezi meg. 

A hatóság elrendelte az érintett növények megsemmisítését. A cirkot megsemmisítették, a búzát termesztő földhasználó azonban bíróságon támadta meg a döntést, és aratott. A gabona forgalomba hozatalát a jogerős döntésig korlátozták.

A májusi vizsgálatok alapján a hatóság már nem lát egészségkárosító kockázatot, a földek használhatók. A BYD szerint az ügy nem módosítja az építkezés ütemezését: év végén indítanák a gyártást, bár korábban már a második negyedévre ígérték a termelés felfutását.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy újabb vita alakult ki a Tisza és a gyárat építő BYD körül. A Világgazdaság felidézte: Stumpf Péter, a párt szegedi országgyűlési képviselője már nyáron élesen bírálta Stella Li-t, a kínai vállalat alelnökét, és korábban a beruházó egyik helyi adókedvezményének megszüntetését is támogatta.

A képviselő augusztus elején arról beszélt, hogy a hatóság százmillió forintra bírságolta a BYD-t. Később azonban kiderült, hogy a büntetést nem az autógyártó, hanem egy debreceni székhelyű alvállalkozó, az AE Industry Hungary Kft. kapta.

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