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Már nem Magyarországra figyel a BYD: bejelentette, hol építheti meg az új gyárát Európában – ott még örülhetnek nekik, a Tiszától kevés jóra számíthatnak

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A magyarországi beruházás mellett további európai gyárakban gondolkodik a kínai vállalat, amely Franciaországot is vizsgálja. A BYD vezetése szerint az ország energiaárai kedvező feltételeket teremthetnek a gyártás számára.
VG
2026.10.12, 21:41
Frissítve: 2026.10.12, 21:57
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A BYD újabb európai gyárak létesítését mérlegeli, a lehetséges helyszínek között Franciaország is szerepel. A kínai elektromosautó-gyártó franciaországi terjeszkedéséről Stella Li ügyvezető alelnök beszélt, aki szerint az ország versenyképes energiaára komoly előnyt jelenthet.

BYD, gyár
Újabb európai beruházásokkal erősítené jelenlétét a kínai BYD, amely Franciaországot is számításba veszi / Fotó: Xinhua via AFP

Franciaországban is gyárat építhet a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó ugyanis komolyan vizsgálja a helyi beruházás lehetőségét. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke a BFM francia televíziónak hétfőn arról beszélt, hogy az ország szerepel a lehetséges helyszínek között. A cég európai terjeszkedése ezzel újabb lendületet kaphat.

Franciaország a szűkített listán van, mert az energia áraik nagyon versenyképesek

– mondta Li a BFM Business beszámolója szerint. Hozzátette, hogy a vállalat „szorosan vizsgálja” a franciaországi gyár létesítésének lehetőségeit.

A vezető a párizsi autókiállítás alkalmával adott interjúban arról is beszélt, hogy a BYD további két európai üzem felépítését tervezi. A franciaországi beruházás egyelőre nem végleges döntés, de az ország már a mérlegelt lehetőségek között szerepel. A helyszínválasztásban az energiaköltségek mellett a későbbi termelési és piaci feltételek is szerepet játszhatnak, ezekről azonban Li nem közölt részleteket.

A kínai autógyártó már bejelentette, hogy Magyarországon is autókat fog gyártani: a szegedi üzem termelésének elindítását a negyedik negyedévre várják. A magyar beruházás a BYD európai jelenlétének fontos eleme, de a vállalat tervei alapján nem ez lehet az egyetlen új gyártóbázis a kontinensen.

A terjeszkedés mögött az európai szabályozási környezet változása is meghúzódik. A kínai autógyártók egyre több európai gyártási helyszínt keresnek, mivel az Európai Unió a helyi tartalomra vonatkozó szabályok bevezetését mérlegeli. Ezek célja, hogy védjék az európai ipart a Kínából érkező autóexport erősödésétől. A kontinensen létrehozott gyárak így a piaci jelenlét növelése mellett a szabályozási követelmények teljesítésében is szerepet kaphatnak.

Feszültségek a BYD szegedi beruházása körül

A BYD magyarországi beruházása körül az utóbbi időszakban politikai vita is kialakult. A Tisza Párt több alkalommal bírálta a szegedi gyárhoz kapcsolódó kedvezményeket és a beruházás környezetvédelmi kérdéseinek kezelését.

A vita Szijjártó Péter BYD-nál vállalt szerepe miatt is élesebbé vált, a volt külügyminiszter október elején az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt beszélt a beruházásról és a támogatásokról.

Most már kezd sok lenni: vérig sértette a Szegeden gyárat építő BYD-t a Tisza, ennyire durván még nem szóltak be a kínaiaknak Szijjártó miatt – "Fenyegetés Magyarországon"

Talán az eddigi legdurvább konfliktus következett be. A Byd olyan minősítést kapott a Tisza országgyűlési képviselőjétől, hogy erre valószínűleg mindig emlékezni fog. Sürgős lenne rendezni a viszonyt: a kínaiak 4 milliárd eurót költenek el nálunk és 20 ezer új munkahelyet hozhatnak létre.

 

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