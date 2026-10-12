Már nem Magyarországra figyel a BYD: bejelentette, hol építheti meg az új gyárát Európában – ott még örülhetnek nekik, a Tiszától kevés jóra számíthatnak
A BYD újabb európai gyárak létesítését mérlegeli, a lehetséges helyszínek között Franciaország is szerepel. A kínai elektromosautó-gyártó franciaországi terjeszkedéséről Stella Li ügyvezető alelnök beszélt, aki szerint az ország versenyképes energiaára komoly előnyt jelenthet.
Franciaországban is gyárat építhet a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó ugyanis komolyan vizsgálja a helyi beruházás lehetőségét. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke a BFM francia televíziónak hétfőn arról beszélt, hogy az ország szerepel a lehetséges helyszínek között. A cég európai terjeszkedése ezzel újabb lendületet kaphat.
Franciaország a szűkített listán van, mert az energia áraik nagyon versenyképesek
– mondta Li a BFM Business beszámolója szerint. Hozzátette, hogy a vállalat „szorosan vizsgálja” a franciaországi gyár létesítésének lehetőségeit.
A vezető a párizsi autókiállítás alkalmával adott interjúban arról is beszélt, hogy a BYD további két európai üzem felépítését tervezi. A franciaországi beruházás egyelőre nem végleges döntés, de az ország már a mérlegelt lehetőségek között szerepel. A helyszínválasztásban az energiaköltségek mellett a későbbi termelési és piaci feltételek is szerepet játszhatnak, ezekről azonban Li nem közölt részleteket.
A kínai autógyártó már bejelentette, hogy Magyarországon is autókat fog gyártani: a szegedi üzem termelésének elindítását a negyedik negyedévre várják. A magyar beruházás a BYD európai jelenlétének fontos eleme, de a vállalat tervei alapján nem ez lehet az egyetlen új gyártóbázis a kontinensen.
A terjeszkedés mögött az európai szabályozási környezet változása is meghúzódik. A kínai autógyártók egyre több európai gyártási helyszínt keresnek, mivel az Európai Unió a helyi tartalomra vonatkozó szabályok bevezetését mérlegeli. Ezek célja, hogy védjék az európai ipart a Kínából érkező autóexport erősödésétől. A kontinensen létrehozott gyárak így a piaci jelenlét növelése mellett a szabályozási követelmények teljesítésében is szerepet kaphatnak.
Feszültségek a BYD szegedi beruházása körül
A BYD magyarországi beruházása körül az utóbbi időszakban politikai vita is kialakult. A Tisza Párt több alkalommal bírálta a szegedi gyárhoz kapcsolódó kedvezményeket és a beruházás környezetvédelmi kérdéseinek kezelését.
A vita Szijjártó Péter BYD-nál vállalt szerepe miatt is élesebbé vált, a volt külügyminiszter október elején az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága előtt beszélt a beruházásról és a támogatásokról.
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Talán az eddigi legdurvább konfliktus következett be. A Byd olyan minősítést kapott a Tisza országgyűlési képviselőjétől, hogy erre valószínűleg mindig emlékezni fog. Sürgős lenne rendezni a viszonyt: a kínaiak 4 milliárd eurót költenek el nálunk és 20 ezer új munkahelyet hozhatnak létre.