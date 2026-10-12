Már nem Magyarországra figyel a BYD: bejelentette, hol építheti meg az új gyárát Európában – ott még örülhetnek nekik, a Tiszától kevés jóra számíthatnak

A BYD újabb európai gyárak létesítését mérlegeli, a lehetséges helyszínek között Franciaország is szerepel. A kínai elektromosautó-gyártó franciaországi terjeszkedéséről Stella Li ügyvezető alelnök beszélt, aki szerint az ország versenyképes energiaára komoly előnyt jelenthet.

Újabb európai beruházásokkal erősítené jelenlétét a kínai BYD, amely Franciaországot is számításba veszi / Fotó: Xinhua via AFP

Franciaországban is gyárat építhet a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó ugyanis komolyan vizsgálja a helyi beruházás lehetőségét. Stella Li, a vállalat ügyvezető alelnöke a BFM francia televíziónak hétfőn arról beszélt, hogy az ország szerepel a lehetséges helyszínek között. A cég európai terjeszkedése ezzel újabb lendületet kaphat.

Franciaország a szűkített listán van, mert az energia áraik nagyon versenyképesek

– mondta Li a BFM Business beszámolója szerint. Hozzátette, hogy a vállalat „szorosan vizsgálja” a franciaországi gyár létesítésének lehetőségeit.

A vezető a párizsi autókiállítás alkalmával adott interjúban arról is beszélt, hogy a BYD további két európai üzem felépítését tervezi. A franciaországi beruházás egyelőre nem végleges döntés, de az ország már a mérlegelt lehetőségek között szerepel. A helyszínválasztásban az energiaköltségek mellett a későbbi termelési és piaci feltételek is szerepet játszhatnak, ezekről azonban Li nem közölt részleteket.

A kínai autógyártó már bejelentette, hogy Magyarországon is autókat fog gyártani: a szegedi üzem termelésének elindítását a negyedik negyedévre várják. A magyar beruházás a BYD európai jelenlétének fontos eleme, de a vállalat tervei alapján nem ez lehet az egyetlen új gyártóbázis a kontinensen.

A terjeszkedés mögött az európai szabályozási környezet változása is meghúzódik. A kínai autógyártók egyre több európai gyártási helyszínt keresnek, mivel az Európai Unió a helyi tartalomra vonatkozó szabályok bevezetését mérlegeli. Ezek célja, hogy védjék az európai ipart a Kínából érkező autóexport erősödésétől. A kontinensen létrehozott gyárak így a piaci jelenlét növelése mellett a szabályozási követelmények teljesítésében is szerepet kaphatnak.

Feszültségek a BYD szegedi beruházása körül

A BYD magyarországi beruházása körül az utóbbi időszakban politikai vita is kialakult. A Tisza Párt több alkalommal bírálta a szegedi gyárhoz kapcsolódó kedvezményeket és a beruházás környezetvédelmi kérdéseinek kezelését.