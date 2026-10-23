A csomagátvevő pontokon is megjelent a hajléktalanság válsága: hiába a kamera vagy a belépőkód – mocsok és rongálások nehezítik a csomagátvételt

Már a csomagátvevő helyeken is megmutatkoznak a hajléktalanság következményei: egyes helyiségekben hajléktalan emberek keresnek menedéket, emellett rongálásokról és a felszerelt kamerák ellenére elkövetett betörésekről is érkeznek beszámolók. A Világgazdaság több csomagszállító céget is megkeresett, hogy kiderítse: hogyan védik a beltéri átvevőhelyeket, és mi történik, ha a problémák állandósulnak.

A csomagátvevő pontokon is megjelent a hajléktalanság válsága / Fotó: Facebook

Országszerte számos olyan helyszín működik, ahol egyetlen helyiségben több szolgáltató automatáinál lehet csomagot feladni és átvenni. Bár az automatákat gyakran zárható helyiségekben helyezik el, akadnak azonban beléptetőrendszer nélküli átvevőhelyek is.

A fővárosban tapasztalhatóvá vált, hogy ezekben a helyiségekben hajléktalanok húzzák meg magukat,

ami konfliktusokhoz vezet, és megnehezítheti a csomagautomaták rendeltetésszerű használatát.

Lapunk információi szerint egy egykori cipőboltból kialakított újlipótvárosi csomagátvevő helyen hónapokig nem működött a beléptetőrendszer. A kerületben a lakók aláírásgyűjtést szerveztek a közállapotok javítása érdekében. Az aláírt íveket pedig átadták a polgármesternek.

Többször is előfordult, hogy az esti és reggeli órákban egy vagy több hajléktalan is tartózkodott a helyiségben. A környékbeliek több alkalommal fordultak a rendőrséghez és az üzemeltető cégekhez, hogy segítséget kérjenek a helyzet rendezéséhez.

Idővel megoldották a beléptetést, ám a belépőkódot kiírták a bejárati ajtóra, így továbbra is bárki bejuthatott a helyiségbe.

„Ismét megrongálták a Budapest XIII. kerületében, az Ipoly utca 16. szám alatt működő csomagátvevő hely bejáratát” – olvasható egy Facebook-bejegyzésben. A beszámoló szerint a bejárati ajtó megrongálása mellett kapcsolókat is leszereltek, és letépték azt a tájékoztatót, amelyen a hibabejelentéshez szükséges elérhetőség szerepelt.

Egy hozzászóló értetlenségének adott hangot, kiemelve: a sarkon kamera található, a szemközti oldalon szálloda működik, a környéket pedig lakóházak veszik körül. A hozzászólásban az a kérdés is felmerült, hogy más csomagátvevő pontokon tapasztalnak-e hasonló rongálásokat.