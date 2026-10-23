A csomagátvevő pontokon is megjelent a hajléktalanság válsága: hiába a kamera vagy a belépőkód – mocsok és rongálások nehezítik a csomagátvételt
Már a csomagátvevő helyeken is megmutatkoznak a hajléktalanság következményei: egyes helyiségekben hajléktalan emberek keresnek menedéket, emellett rongálásokról és a felszerelt kamerák ellenére elkövetett betörésekről is érkeznek beszámolók. A Világgazdaság több csomagszállító céget is megkeresett, hogy kiderítse: hogyan védik a beltéri átvevőhelyeket, és mi történik, ha a problémák állandósulnak.
Országszerte számos olyan helyszín működik, ahol egyetlen helyiségben több szolgáltató automatáinál lehet csomagot feladni és átvenni. Bár az automatákat gyakran zárható helyiségekben helyezik el, akadnak azonban beléptetőrendszer nélküli átvevőhelyek is.
A fővárosban tapasztalhatóvá vált, hogy ezekben a helyiségekben hajléktalanok húzzák meg magukat,
ami konfliktusokhoz vezet, és megnehezítheti a csomagautomaták rendeltetésszerű használatát.
Lapunk információi szerint egy egykori cipőboltból kialakított újlipótvárosi csomagátvevő helyen hónapokig nem működött a beléptetőrendszer. A kerületben a lakók aláírásgyűjtést szerveztek a közállapotok javítása érdekében. Az aláírt íveket pedig átadták a polgármesternek.
Többször is előfordult, hogy az esti és reggeli órákban egy vagy több hajléktalan is tartózkodott a helyiségben. A környékbeliek több alkalommal fordultak a rendőrséghez és az üzemeltető cégekhez, hogy segítséget kérjenek a helyzet rendezéséhez.
Idővel megoldották a beléptetést, ám a belépőkódot kiírták a bejárati ajtóra, így továbbra is bárki bejuthatott a helyiségbe.
„Ismét megrongálták a Budapest XIII. kerületében, az Ipoly utca 16. szám alatt működő csomagátvevő hely bejáratát” – olvasható egy Facebook-bejegyzésben. A beszámoló szerint a bejárati ajtó megrongálása mellett kapcsolókat is leszereltek, és letépték azt a tájékoztatót, amelyen a hibabejelentéshez szükséges elérhetőség szerepelt.
Egy hozzászóló értetlenségének adott hangot, kiemelve: a sarkon kamera található, a szemközti oldalon szálloda működik, a környéket pedig lakóházak veszik körül. A hozzászólásban az a kérdés is felmerült, hogy más csomagátvevő pontokon tapasztalnak-e hasonló rongálásokat.
Lapunk a VIII. kerületben arra is talált példát, hogy a visszatérő illetéktelenek miatt korlátozták egy csomagátvevő hely nyitvatartását. A Práter utcai átvevőhelyen kihelyezett tájékoztató szerint
a lakók visszajelzései alapján, valamint a biztonsági problémák megelőzése érdekében a csomagpont este 22 és reggel 6 óra között zárva tart.
Csomagátvevő pontok: kamerák mellett is szükség lehet újabb intézkedésekre
„Az MPL fixponti csomagátvételi hálózatát érintő általános vagy rendszerszintű problémáról jelenleg nincs tudomásunk” – közölte a Magyar Posta.
A vállalat közölte: csomagautomatái intenzíven használt, jellemzően kültéri berendezések, ezért műszaki állapotukat folyamatosan felügyelik. Hangsúlyozták, hogy a csomagátvételi pontok rossz körülményeivel kapcsolatos bejelentések száma elenyésző.
A telepítés lehetőségének vizsgálatakor minden esetben mérlegelik a helyszín megközelíthetőségét, az ügyfelek számára biztosítható hozzáférést, a telepítés műszaki feltételeit, valamint azt, hogy az adott terület hogyan illeszkedik a meglévő csomagátvételi hálózatba.
Automatahiba, rongálás és a nem megfelelő használatból eredő szennyeződés – a Foxpost szerint leggyakrabban ezek miatt érkeznek hozzájuk bejelentések. A vállalat évente több tízmillió csomagot kezel, és közlése szerint ezek kis részével kapcsolatban kapnak visszajelzést, jellemzően valamilyen probléma miatt.
A Világgazdaságnak azt írták: minden jelzést kivizsgálnak, és szükség esetén intézkednek. Az automaták működését és állapotát naponta ellenőrzik, a kijelzőket és a rekeszeket rendszeresen tisztítják, műszaki hiba esetén pedig mielőbb megkezdik a javítást.
A beltéri automatáknak helyet adó helyiségek takarítása és alapvető üzemeltetése azonban a helyszínt biztosító partner feladata. A Foxpost közlése szerint a nagyobb partnerhálózatok, például a Vendobox, járőrszolgálatot és kamerás megfigyelést is alkalmaznak. Hozzátették, hogy nagyjából ötven beltéri Foxpost-helyszínen van QR-kódos beléptetés.
A vállalat szerint ha illetéktelen személyek jelenlétéről érkezik jelzés, a nyitókódot azonnal lecserélik.
A visszatérő problémáknak ennél komolyabb következményük is lehet:
ha az üzemeltetővel közösen sem tudják biztosítani a zavartalan működést, akkor elbontják az automatát.
A Foxpost a helyszínválasztásnál a forgalmas, könnyen megközelíthető területek keresi, ahol lehetséges, a 24 órás hozzáférés. Beltéri automatáiknál a beléptetés, a megfigyelés és az ellenőrzés módját az ingatlan adottságaihoz igazítják.
A GLS a Világgazdaságnak küldött válaszában azt hangsúlyozta: minden olyan beltéri helyiségnél, ahová általuk üzemeltetett csomagautomata kerül,
kötelező elvárás a beléptetőrendszer vagy az élő őrzés biztosítása.
A gyakorlatban leginkább beléptetőrendszert alkalmaznak, amely például sms-ben küldött kóddal vagy más azonosítási módszerrel teszi lehetővé az éjszakai bejutást.
A helyiségek takarítása, általános üzemeltetése és megfelelő védelme a bérbeadó felelőssége. A GLS minden automatáját saját kamerarendszerrel látja el, ez azonban elsősorban a csomagok behelyezését és kivételét rögzíti. Az automata közvetlen környezetére csak esetenként biztosít rálátást. A vállalat szerint a bérbeadó partnereik szinte mindegyike saját megfigyelőrendszert is működtet.
Szükség esetén a hatóságokat is bevonhatják
A Világgazdaság arról kérdezte a GLS-t, kapnak-e bejelentéseket hajléktalan emberek vagy kábítószer-fogyasztók jelenlétéről, illetve arról, hogy valaki életvitelszerűen tartózkodik a beltéri csomagautomatáknak helyet adó helyiségekben.
A GLS közlése szerint ilyen bejelentés esetén haladéktalanul felveszik a kapcsolatot a helyszínt üzemeltető partnerrel, és kezdeményezik a helyzet kivizsgálását, rendezését. A körülményektől függően takarításra, a beléptetőrendszer működésének ellenőrzésére, szükség esetén pedig az illetékes hatóságok bevonására is sor kerülhet. Arról nem közöltek adatot, milyen gyakran érkeznek hozzájuk ilyen jelzések.
A vállalat szerint ugyanakkor a beltéri helyiségek elhanyagolt vagy szennyezett állapota nem jellemző a hálózatukra. Tájékoztatásuk alapján elhanyagoltság vagy a takarítás hiánya miatt még nem kellett szerződést bontaniuk, és automatahelyszíneik is csak elenyésző számban szűntek meg.
A GLS tájékoztatása szerint magyarországi hálózatukhoz több mint 3100 automata és közel ezer GLS CsomagPont tartozik. A további bővítést az ügyfelek igényeihez igazítják. Az MPL esetében 1215 postán, 810 postapartnerségen, 700 csomagautomatával és 167 Postaponton állnak az ügyfelek rendelkezésére.