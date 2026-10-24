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Tíz évre előre tervezhet a Lockheed Martin: több százmilliárd dolláros hadiipari programról egyezett meg a Pentagonnal, az F-35-ös lehet az amerikai légierő csúcsgépe

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Az amerikai légierő 2035-re olyan vadászgépflottával számol, amelyben a lopakodó repülőgépek a jelenleginél nagyobb súlyt képviselnek. A tervezett F-35-ös állomány kialakítása a kongresszusi finanszírozástól és a gyártók teljesítményétől is függ.
Nemes Tamás
2026.10.24, 06:45
Frissítve: 2026.10.24, 08:18
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A Lockheed Martin és az amerikai védelmi minisztérium előzetes megállapodást kötött legalább 850 F-35 Lightning II vadászgép gyártásának és fenntartásának kereteiről. A konstrukció a termelés évi 156 gépes szintjének megőrzését célozza, és a gyártó legalább 7 milliárd dollárt fordítana a programot támogató fejlesztésekre.

Polish Armed Forces Day Military Parade In Warsaw A Pentagon hosszú távra biztosítaná az F-35-ösök gyártását, a Lockheed Martin milliárdokat fordít a programra
A Pentagon hosszú távra biztosítaná az F-35-ösök gyártását, a Lockheed Martin milliárdokat fordít a programra / Fotó: NurPhoto via AFP

A csütörtökön bejelentett egyezség a gyártás és a gépek üzemben tartásának kereteit rögzíti, de a végleges szerződés feltételei még nem állnak rendelkezésre. A Lockheed Martin közlése szerint a megállapodás nem minősül megrendelésnek, hanem előre egyeztetett, hosszú távú szerződéses keretként tartják számon. A hivatalos szerződés odaítéléséhez többéves beszerzési felhatalmazásra van szükség, amelyről a következő hónapokban születhet döntés.

A vállalat ennek birtokában a Pentagon F-35-ös programirodájával közösen véglegesítheti az árakat, a szerződéses feltételeket és a gyártási ütemtervet. A megállapodás az amerikai megrendelések mellett a nemzetközi beszerzéseket, a kezdeti alkatrészkészleteket és a repülőgépek módosításához szükséges készleteket is lefedi.

Óriási beruházás lesz az F-35-ös flotta

A Lockheed Martin legalább 7 milliárd dollárt fordít saját forrásból a programot támogató kezdeményezésekre. A vállalat célja, hogy évente 156 repülőgépet gyártsanak, miközben az új konstrukció a termelési költségek mérséklését és a nyersanyagoktól a kész alkatrészekig húzódó ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek enyhítését is szolgálná.

Michael Duffey védelmi államtitkár szerint az új megállapodás a teljesítményhez köti a pénzügyi ösztönzőket, és segíti az amerikai hadiipar termelésének gyorsabb felfuttatását. A Lockheed becslése alapján a konstrukció a következő évtizedben 317 ezer amerikai munkahelyet támogat, és évente közel 79 milliárd dollár gazdasági tevékenységet generálhat. Ezek a vállalat előrejelzései, nem a már megvalósult gazdasági hatások adatai.

Az F-35-ösök gyártása azért is fontos Washingtonnak, mert az amerikai légierő 2035-re 1509, harci feladatokra kijelölt vadászgéppel számol. David Tabor altábornagy, a légierő tervezésért és programokért felelős vezérkari helyettes vezetője október 20-án ismertette a kongresszusnak megküldött erőstruktúra-jelentés fő számait. 

Az F-35-ösök a tervezett flotta mintegy 40 százalékát adnák, szemben a jelenlegi körülbelül 30 százalékos aránnyal.

A fennmaradó állományból nagyjából 20 százalékot az F–22-esek és az azokat felváltó F–47-esek képviselnének, a maradékot pedig az F–15-ösök és az F–16-osok között osztanák meg. A terv nem végleges: a szükséges gépszám a nemzetközi helyzet, az új katonai igények és a technológiai fejlődés függvényében változhat.

A cél eléréséhez a kongresszus finanszírozása és a gyártók teljesítése egyaránt szükséges. Az amerikai légierő korábban évi 72 vadászgép beszerzését nevezte meg célként, a 2027-es költségvetési igény azonban 38 F-35-öst és 24 F–15EX-et, összesen 62 gépet tartalmaz. A Lockheed Martin és a Boeing számára a többéves szerződések nagyobb kiszámíthatóságot adhatnak a termelési kapacitás bővítéséhez.

Döntött Európa egyik leggazdagabb országa: nem fogadja el Amerika áremelését, visszavágta az F-35-ös vadászgépek beszerzését – most Trump következik

Kevesebb amerikai F-35-ös vadászgépet vásárol Svájc a korábban tervezettnél a program drágulása miatt. A kormány a korábbi 36 helyett várhatóan mintegy 30 repülőgépet szerez be, miközben a projekt finanszírozásához további forrásokat is kér a parlamenttől. A svájci kormány azt az elvet követi, hogy a választók által jóváhagyott költségkereten belül a lehető legtöbb repülőgépet szerezze be.

 

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