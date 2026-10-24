Tíz évre előre tervezhet a Lockheed Martin: több százmilliárd dolláros hadiipari programról egyezett meg a Pentagonnal, az F-35-ös lehet az amerikai légierő csúcsgépe

A Lockheed Martin és az amerikai védelmi minisztérium előzetes megállapodást kötött legalább 850 F-35 Lightning II vadászgép gyártásának és fenntartásának kereteiről. A konstrukció a termelés évi 156 gépes szintjének megőrzését célozza, és a gyártó legalább 7 milliárd dollárt fordítana a programot támogató fejlesztésekre.

A Pentagon hosszú távra biztosítaná az F-35-ösök gyártását, a Lockheed Martin milliárdokat fordít a programra / Fotó: NurPhoto via AFP

A csütörtökön bejelentett egyezség a gyártás és a gépek üzemben tartásának kereteit rögzíti, de a végleges szerződés feltételei még nem állnak rendelkezésre. A Lockheed Martin közlése szerint a megállapodás nem minősül megrendelésnek, hanem előre egyeztetett, hosszú távú szerződéses keretként tartják számon. A hivatalos szerződés odaítéléséhez többéves beszerzési felhatalmazásra van szükség, amelyről a következő hónapokban születhet döntés.

A vállalat ennek birtokában a Pentagon F-35-ös programirodájával közösen véglegesítheti az árakat, a szerződéses feltételeket és a gyártási ütemtervet. A megállapodás az amerikai megrendelések mellett a nemzetközi beszerzéseket, a kezdeti alkatrészkészleteket és a repülőgépek módosításához szükséges készleteket is lefedi.

Óriási beruházás lesz az F-35-ös flotta

A Lockheed Martin legalább 7 milliárd dollárt fordít saját forrásból a programot támogató kezdeményezésekre. A vállalat célja, hogy évente 156 repülőgépet gyártsanak, miközben az új konstrukció a termelési költségek mérséklését és a nyersanyagoktól a kész alkatrészekig húzódó ellátási lánc szűk keresztmetszeteinek enyhítését is szolgálná.

Michael Duffey védelmi államtitkár szerint az új megállapodás a teljesítményhez köti a pénzügyi ösztönzőket, és segíti az amerikai hadiipar termelésének gyorsabb felfuttatását. A Lockheed becslése alapján a konstrukció a következő évtizedben 317 ezer amerikai munkahelyet támogat, és évente közel 79 milliárd dollár gazdasági tevékenységet generálhat. Ezek a vállalat előrejelzései, nem a már megvalósult gazdasági hatások adatai.

Az F-35-ösök gyártása azért is fontos Washingtonnak, mert az amerikai légierő 2035-re 1509, harci feladatokra kijelölt vadászgéppel számol. David Tabor altábornagy, a légierő tervezésért és programokért felelős vezérkari helyettes vezetője október 20-án ismertette a kongresszusnak megküldött erőstruktúra-jelentés fő számait.

Az F-35-ösök a tervezett flotta mintegy 40 százalékát adnák, szemben a jelenlegi körülbelül 30 százalékos aránnyal.

A fennmaradó állományból nagyjából 20 százalékot az F–22-esek és az azokat felváltó F–47-esek képviselnének, a maradékot pedig az F–15-ösök és az F–16-osok között osztanák meg. A terv nem végleges: a szükséges gépszám a nemzetközi helyzet, az új katonai igények és a technológiai fejlődés függvényében változhat.