Ebből már biztos botrány lesz: Kapitány István váratlan üzenetet kapott – megszólalt a meggyanúsított óriáscég

Közleményben reagált az Indotek Group Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Eximbankkal kapcsolatos bejelentésére. A vállalatcsoport szerint a kötvénykibocsátás során bevont forrásokat szabályosan használják fel, teljesítik a szerződéses kötelezettségeiket, és készek együttműködni az illetékes hatóságokkal.

Kapitány István váratlan üzenetet kapott / Fotó: AFP

Az Indotek Group szombati közlése szerint a kötvénykibocsátás és a bevont pénzek felhasználása során minden esetben a szerződéses feltételeknek megfelelően jártak el. A társaság hangsúlyozta:

a finanszírozáshoz kapcsolódóan „egyetlen forint sem veszett el”.

A vállalatcsoport jogos közérdeknek nevezte az állami hátterű finanszírozás feltételeinek átláthatóságát. Jelezte, hogy kész együttműködni az illetékes hatóságokkal, és igazolni a források szabályszerű felhasználását.

A közlemény szerint a 300 millió euró névértékű kötvénykibocsátás nem szabadon felhasználható állami támogatás, hanem célhoz kötött, kamatokkal együtt visszafizetendő kölcsön. Az Indotek közlése szerint nem kért és nem kapott kamatkedvezményt, az állami garanciáért pedig díjat fizet.

A társaság tájékoztatása alapján az eddig felhasznált összegeket a szerződésben meghatározott befektetési és üzletfejlesztési célokra, például lakások építésére fordították. A még be nem fektetett források rendelkezésre állnak, és ezek után is kamatot fizetnek.

Az Indotek úgy fogalmazott, hogy az eddig végrehajtott befektetések a finanszírozó Exim és a vállalatcsoport számára egyaránt jövedelmező, stabil megtérülést biztosítanak. Hozzátette: a pénzek szabályszerű felhasználását belső ellenőrzési mechanizmusok és finanszírozói kontrollfolyamatok felügyelik.

A vállalatcsoport azt is hangsúlyozta, hogy harmincéves működése során minden esetben teljesítette hiteltörlesztési kötelezettségeit, és az EXIM-finanszírozás kapcsán is maradéktalanul eleget tesz vállalásainak.

Az Indotek közleményének előzménye Kapitány István Facebookon közzétett videós bejegyzése. A miniszter arról számolt be, hogy

két feljelentést tett összesen 166 milliárd forintnyi, Eximbankhoz kapcsolódó befektetés ügyében.

Közlése szerint az átvilágítás nyomán tett feljelentések így már közel 1300 milliárd forintot érintenek.